De olho na conversa com cliente, Take Blip compra startup Stilingue

A startup Take Blip, dedicada a criar soluções de comunicação para empresas que substituam os arcaicos SMS, está de olho no valor criado a partir dos comentários de clientes. Nesta quarta-feira, 26, a companhia anunciou a aquisição da startup mineira Stilingue, que monitora comentários de usuários em redes sociais a fim de mostrar a empresas o que o público tem a dizer sobre uma marca.

A compra, que não teve valor divulgado, vem para posicionar a Take Blip como líder na criação de tecnologias que conectem consumidores e marcas.

Fundada em 2014 na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, a Stilingue trabalha com o que chama de social listening. Na prática, a empresa é responsável por monitorar, com a ajuda de inteligência artificial (uma combinação de processamento de linguagem natural, visão computacional e machine learning), todos os comentários feitos a respeito de uma marca em rede sociais, posts, blogs, noticiários e até memes.

A premissa é de que a varredura ajuda empresas na tomada de decisões. Afinal, conhecendo clientes, funcionários e entendendo a experiência de pessoas com a marca, uma empresa pode decidir em quais frentes deve atacar, quais problemas solucionar — e como fazer isso. A operação das empresas seguirá independente, mas a compra pode pavimentar caminhos para novas frentes de atendimento em breve, diz a empresa.

Com a Stilingue, a Take Blip passa a oferecer o monitoramento social para seus mais de 2.500 clientes — entre os brasileiros estão Itaú, Coca-Cola, Localiza, Claro, Nestlé, Renner e Hotmart. A empresa também já está em mais de 170 países graças a sua solução em nuvem que desenvolve ferramentas digitais para que empresas falem com seus clientes. Um exemplo está nas plataformas de mensagens, como o WhatsApp — hoje uma importante ferramenta de comunicação corporativa.

“Acreditamos que o futuro das relações digitais é a capacidade de entender, conhecer e interagir em tempo real com os clientes", diz Roberto Oliveira, CEO e cofundador Take Blip. "A Stilingue nos ajudará a alcançar essa visão, expandindo nossa capacidade de ouvir os consumidores nas aplicações conversacionais e sociais, além de evoluir de forma ágil nossa plataforma".

De acordo com a empresa, a intenção é criar uma receita anual conjunta que supere os R$ 600 milhões em 2022. Em 2021, a Take Blip teve receitas recorrentes de R$ 360 milhões.

