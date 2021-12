Vai de busão? Startup Quicko vai recompensar quem usa transporte público

A startup de mobilidade Quicko quer criar um estímulo a mais para que as pessoas escolham usar o transporte público nas grandes capitais. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 1, o lançamento de um programa de fidelidade para usuários de trens, ônibus e metrôs — o primeiro desse tipo no país.

A ideia é recompensar pessoas que usam o transporte público diariamente com valores em dinheiro que podem ser rapidamente usados para recarregar os cartões utilizados para pagar as tarifas. Tudo isso funcionará no esquema de pontos, convertidos em crédito para os bilhetes e também para recarga em celulares. Segundo a empresa, os pontos acumulados podem representar até R$50 em créditos no cartão de transporte ao final de um mês.

“Nascemos para melhorar a experiência das pessoas no transporte público do país, e trazer uma nova funcionalidade para o app é mais um passo nessa jornada”, diz Pedro Somma, CEO da Quicko.

A proposta é, além de incentivar o uso de modais públicos, estimular o setor a entrar no promissor mercado de programas de fidelidade. Mas, ao contrário do que é feito por companhias áreas e postos de gasolina, a ideia da Quicko é evitar o acúmulo de pontos (ou milhas, no caso das aéreas) a longo prazo, segundo Somma.

“Queremos recompensar aquela pessoa que usa transporte público todos os dias e precisa de incentivos para continuar fazendo isso”, diz. “Por isso os pontos são resgatados muito rápido e de maneira flexível, pois entendemos que o usuário precisa de recargas rápidas, afinal, ele faz aquele trajeto todos os dias”.

Neste primeiro momento, a intenção da Quicko é poder premiar as pessoas com pelo menos 5 reais a cada duas semanas. Além do uso do transporte em si, ações dentro do aplicativo como cadastrar o cartão do transporte, fazer consulta de saldo e extrato, reportar informações sobre lotação e atrasos de ônibus e metrôs na cidade e a compra de créditos para o cartão do transporte também geram pontos no Clube Quicko.

O clube de vantagens já está funcionando em Salvador, para os que já eram usuários do aplicativo. Por lá, mais de 10% dos usuários já aderiram à iniciativa. A ideia é que o novo recurso esteja disponível para o público em geral da cidade em dezembro e em outras capitais já em 2022.

“Queremos expandir com velocidade. Estamos animados e esperamos ter 40% de adesão da nossa base de usuários em Salvador nos próximos 3 ou 6 meses e, além disso, vamos chegar ao Rio e São Paulo antes mesmo do Carnaval”, diz. “É uma expectativa bem realista”.

Além do clube de fidelidade, a Quicko também quer ajudar a vida de quem pega transporte público com funcionalidades como informações em tempo real sobre o horário de chegada dos ônibus e condições de lotação dos vagões de metrô, sugestões das melhores opções de rotas e monitoramento do trajeto dos ônibus e sugestão de roteiros por outros modais como bicicletas e carros.

Há alguns meses, a startup lançou uma nova funcionalidade que permite o pagamento das tarifas do transporte público via Pix e através da conta digital oferecida pelo aplicativo. Segundo Somma, hoje as vendas feitas via Pix superam até mesmo as de cartão de crédito.

As novas funcionalidades vêm, em parte, graças a um cheque recebido pela Quicko recentemente. Em maio deste ano, a startup captou 100 milhões de reais em um aporte liderado pelo Grupo CCR e J2L Partners.

O lançamento de agora também pode, a longo prazo, virar mais do que um auxílio aos usuários, mas uma oportunidade de rentabilizar o negócio da Quicko, diz o CEO. “Achamos que o clube de vantagens pode ser uma ferramenta para outras empresas que querem incentivar hábitos mais sustentáveis de transporte. Esperamos disponibilizar isso e conversar com interessados muito breve”, diz.

