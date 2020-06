Receber uma bebida gelada na porta de casa. A ideia parece ser daquelas que agradam a todo mundo, independentemente de gosto e preferência. Foi pensando nisso que Jessica Gordon criou o Bebida da Porta.

A startup entrega bebidas geladas — alcoólicas e não alcoólicas — na casa do consumidor em até 30 minutos. Com a quarentena provocada pelo novo coronavírus, a empresa viu a demanda por pedidos ter um salto de 80%. O modelo de negócios atraiu consumidores que evitam ir ao supermercado durante o isolamento social e aderem ao e-commerce como opção de compra.

A alta nas vendas é um destaque no quadro geral das vendas de bebidas durante a pandemia. Desde que o isolamento social começou, em março, o setor tem sido fortemente afetado. Dados da Associação Brasileira de bebidas (Abrabe) mostram uma queda média de 71% no faturamento das empresas associadas, na primeira quinzena de abril deste ano.

O segmento que mais apresentou alta foi o de bebidas alcoólicas. Uma pesquisa realizada pelo Compre & Confie — rede de mercados online que realiza pesquisas de satisfação — apontou que houve um aumento de quase 94% nas vendas online de bebidas alcoólicas, entre os dias 24 de fevereiro e 3 de maio.

“Essa quarentena só acelerou ainda mais esse processo de crescimento de compra online. Antes, as pessoas começavam a pensar em bebidas no fim da tarde. Agora, os pedidos começam a chegar às 14h”, afirma Jessica Gordon, CEO e fundadora da startup.

Iniciado em 2019, o Bebida da Porta entregou mais de 35.000 pedidos, e atingiu um faturamento R$ 2,5 milhões de reais. O crescimento veio depois de investimentos em tecnologias e sistemas, que otimizaram processos e custos, agilizando as entregas.

Outro ponto que pesa no resultado da startup é a parceria com grandes empresas do setor, como Ambev, Grupo Petrópolis e Coca-Cola, que garantem um cardápio variado para os consumidores em um ambiente virtual.

Entre as opções estão águas, refrigerantes, sucos, chás, vinhos, destilados, espumantes, bebidas fitness, isotônicos e energéticos. Todas as bebidas são entregues refrigeradas e em até 30 minutos na casa dos consumidores.

O Bebida na Porta atende a região central de São Paulo, Pinheiros, Vila Madalena, Butantã, Bela Vista, Jardins, Itaim Bibi, Moema, Perdizes, Alphaville e Tamboré.