Startup cria plataforma que transforma qualquer carro em compartilhado

A Joycar, startup de mobilidade que oferece tecnologia para gestão de carros alugados, acaba de lançar uma plataforma que permite transformar qualquer carro em um veículo compartilhado. A proposta é ajudar donos de pequenas locadoras a automatizar as operações com uma feramenta inteligente que permite a gestão em tempo real de toda a frota.

Segundo Rafael Taube, fundador e CEO da Joycar, a mobilidade urbana ainda enfrenta muitos percalços para considerar uma realidade sustentável na qual os carros deixam de ser considerados bens de valor e passam a ser vistos como bens de serviço. "Para chegar a isso, todos precisam ter acesso a veículos, e isso só é possível quando se compartilha", diz.

Além do ponto de vista de sustentabilidade, o lançamento é também uma tentativa de estimular o empreendedorismo no setor de locação. Com a plataforma, empreendedores podem adminstrar suas locadoras de pequeno porte, algo que é facilitado com a tecnologia. "Sem se preocupar com essa, que é uma das principais dores de quem empreende no setor, sobra mais tempo para pensar de maneira estratégica no crescimento da empresa, e menos na parte operacional", diz.

A plataforma da Joycar funciona sob o modelo de white label, quando a tecnologia proprietária por trás do funcionamento da ferramenta é escondida por uma "máscara" com o logo da empresa usuária. Na prática, isso permite que empresas façam todo tipo de adaptação, mas ainda carreguem seu próprio selo quando utilizarem a plataforma.

Em um primeiro momento, o foco serão as locadoras e interessados em empreender no setor de compartilhamento de carros que tenham, no mínimo, 5 veículos. Para Taube, há também a chance de empresas do setor criarem verticais mais tecnológicas, que fujam apenas dos espaços físicos de amostragem de veículos. "As locadoras tradicionais podem entrar no mundo corporativo, por exemplo, já que agora vão poder acompanhar tudo remotamente", diz. “É um leque de oportunidades”.

Segundo Taube, a solução da Joycar serve para trazer mais tecnologia ao sistema de locação de carros “pool”, ou seja, que pertencem a um determinado setor da empresa e são utilizados por funcionários no dia a dia ou, ainda, para companhias que desejam mudar a política de frotas compartilhadas para reduzir custos.

Hoje a Joycar oferece sua plataforma de gestão para empresas de grande porte. São 1.500 carros sob gestão, espalhados por 17 estados do Brasil. Entre os clientes da startup estão companhias como CPFL, Honda, Hyundai, EDP e Petrobras.

