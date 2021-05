Sebrae, iFood e mais: 10 cursos e programas de aceleração em aberto

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de maio. Confira abaixo.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela EXAME em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto. Leia aqui.

RD Station

A RD Station, empresa de desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas, anunciou um projeto de capacitação profissional para empreendedores em parceria com o Sebrae. A iniciativa, chamada de Escalada Digital, inclui o acesso gratuito a cursos de capacitação em marketing e vendas digitais, além de descontos para utilização da ferramenta de automação de marketing da startup. Por uma plataforma digital, empreendedores terão acesso a conteúdos gratuitos sobre o tema, além do acesso a 2.000 agências de marketing digital que atuam como parceiras no projeto. Para ter acesso aos conteúdos e cursos, os interessados devem se inscrever pelo link.

StartupRace

Até o dia 31 de maio, startups de todo o país podem participar da competição StartupRace, programa de mentoria e networking, a StartupRace oferece uma jornada de aperfeiçoamento customizada, encontros com potenciais investidores, contato com uma seleta rede de profissionais de referência no mercado, além de cesta de benefícios e prêmios em dinheiro que podem chegar a 50.000 reais para os primeiros colocados. Inscrições pelo link.

iFood

O iFood oferece, em parceria com o Sebrae, 14 cursos profissionais para empreendedores que fazem parte da base de restaurantes cadastrados no aplicativo. Os cursos, que vão desde marketing e vendas a gestão de pessoas, estarão disponíveis por tempo indeterminado e de maneira gratuita. A ideia é atingir os funcionários e proprietários de cerca de 270.000 restaurantes e seus familiares, com cursos que ajudem no desenvolvimento profissional e com conteúdos voltados para gestão, planejamento financeiro e boas práticas nos serviços de alimentação. Todos os cursos, que têm de 2 a 20 horas de duração, terão certificação oferecida pelo Sebrae. Confira mais informações e faça a inscrição pelo site.

Female Business School

Estão abertas as inscrições para a segunda turma da Future Females Business School, programa oferecido pela missão diplomática do governo britânico no Brasil através do UK-Brazil Tech Hub, parte do Programa de Cooperação entre Reino Unido e Brasil em Acesso Digital. O programa é gratuito e online, terá início em 14 de junho com duração de 12 semanas e oferece treinamento, mentorias e conexões para que as empreendedoras possam iniciar e desenvolver seus negócios digitais de impacto global. Inscrições abertas até 21 de maio pelo link.

B2Mamy

A B2Mamy, empresa que conecta e acelera empresas de mães empreendedoras, abriu as inscrições para a nova turma do Womby, programa de impacto social que visa apoiar mulheres que estão passando dificuldades financeiras durante a pandemia. Desta vez, o curso "Ela é Social Media" irá ensinar habilidades digitais a mães da periferia, com mentorias e 45 horas de conteúdos ao vivo e gravados para que essas mães aprendam a trabalhar como profissionais de redes sociais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de maio no site.

Distrito Retail Scale

O Distrito, em parceria com a Darwin startups, apresenta o Retail Scale, programa de aceleração para retailtechs, startups com soluções tecnológicas e inovadoras que atuam no setor de varejo e consumo e que estejam em estágio inicial. Além disso, as startups selecionadas receberão investimento por uma participação negociável de até 500.000 reais e acesso gratuito ao Distrito for Startups por seis meses. Mais informações no site.

Falconi Juntos

A Falconi lança a terceira edição do programa de mentoria em gestão Falconi Juntos, focado em micro e pequenas empresas que tenham lideranças diversas, por exemplo, mulheres, negros e comunidade LGBTQI+. A iniciativa, que conta com a mentoria voluntária de consultores da Falconi, que oferecem gratuitamente capacitação e mentoria, tem como objetivo ajudar os empresários na identificação de problemas e suas causas, na sugestão de medidas para solucioná-los e no apoio ao desenvolvimento da gestão. Durante as semanas de mentoria, os participantes também terão acesso a conteúdos exclusivos produzidos pela Falconi em parceria com a Ambev. Inscrições abertas até o dia 19 de maio pelo link.

Scale-Up Endeavor Varejo

A Endeavor está com inscrições abertas para o Scale-Up Endeavor Varejo, que selecionará 12 pequenas empresas com soluções voltadas para os segmentos de saúde, estética, alimentação, entre outros, para receber cinco meses de aceleração e mentoria, além de encontros com grandes nomes do mercado, como Sergio Zimerman, CEO da Petz, e Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza. Mais informações no site.

Cursos gratuitos Sebrae

O Sebrae disponibiliza mais de 180 cursos online e gratuitos para empreendedores. As áreas de atuação vão de empreendedorismo, inovação, mercado e finanças a vendas e gestão de pessoas. Em comum, as regiões Sul e Sudeste do país concentram a maior adesão nos cursos de marketing digital para o empreendedor e gestão financeira, gestão de pessoas e atendimento ao cliente. Os interessados podem encontrar os principais cursos neste link.

Overdrives

A aceleradora Overdrives, mantida pelo Grupo Ser Educacional, de educação superior, abriu as inscrições para um novo programa de aceleração que vai selecionar até cinco startups brasileiras de qualquer região do país. Cada equipe selecionada receberá um aporte no valor de 120.000 reais e terá capacitação profissional e conexão com o mercado global de inovação durante seis meses. Os interessados terão até o dia 30 de maio para submeter seus projetos pelo site.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na EXAME? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.