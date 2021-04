iFood oferece cursos gratuitos para empreendedores em parceria com Sebrae

O iFood irá oferecer, em parceria com o Sebrae, 14 cursos profissionais para empreendedores que fazem parte da base de restaurantes cadastrados no aplicativo. Os cursos, que vão desde marketing e vendas a gestão de pessoas, estarão disponíveis até 31 de maio, de maneira gratuita.

A ideia é atingir os funcionários e proprietários de cerca de 270 mil restaurantes e seus familiares, com cursos que ajudem no desenvolvimento profissional e com conteúdos voltados à gestão, planejamento financeiro e boas práticas nos serviços de alimentação. Todos os cursos, que têm de 2 a 20 horas de duração, terão certificação oferecida pelo Sebrae.

A iniciativa faz parte do compromisso social do iFood em formar 25 mil pessoas na área de tecnologia e de levar educação para 10 milhões de pessoas com oportunidades de educação, formação e capacitação nos próximos cinco anos.

"Conforme crescemos como empresa, aumenta também a nossa responsabilidade social. É por isso que começamos 2021 com várias iniciativas de educação e sustentabilidade", diz Renata Citron, Head de Educação do iFood. "A parceria com o Sebrae tem o potencial de alcançar milhares de pessoas, entre funcionários dos mais de 270 mil estabelecimentos cadastrados no iFood e seus familiares. O objetivo é democratizar o acesso ao desenvolvimento profissional ao maior número de pessoas possível".

No início do mês, a empresa anunciou um curso gratuito de desenvolvimento de software para 120 mulheres, e nos últimos meses, também já ofertou cursos de ciência de dados para pessoas de baixa renda e cursos de programação para mulheres cis e trans..

Confira mais informações e faça a inscrição até o dia 31 de maio pelo site.