Sebrae, BV e mais: programas de aceleração para startups abertos

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de agosto.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto e transformação digital.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Lab Habitação

O programa de aceleração oferecido pela Coalizão Habitação (formada pelas empresas Artemisia, Gerdau, Instituto Vedacit, Tigre, Votorantim Cimentos e Leroy Merlin) procura acelerar até 20 empreendedores com soluções de impacto para moradias populares. O programa terá duração de 12 semanas e, ao final do processo, as 5 startups de destaque receberão um capital semente de 30.000 reais. As inscrições podem ser feitas até 17 de setembro pelo site.

Programa ProGlobal

O Sebrae Rio vai fomentar 130 micro e pequenas empresas do estado do Rio de Janeiro por meio do programa de aceleração ProGlobal. O objetivo é capacitar as empresas e prepará-las para a internacionalização. O programa terá duração de 14 meses, entre os meses de outubro de 2021 e novembro de 2022. As inscrições podem ser feitas pelo site, até dia 31 de agosto.

Desafio de inovação MetrôRio e Firjan

O MetrôRio, em parceria com a Firjan, está com inscrições abertas para startups que desejam participar do “Desafio de mobilidade da manutenção de Interface mobile para Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (SAP PM)”, um software de gerenciamento de manutenção usado pela concessionária. A iniciativa pretende estimular startups a desenvolverem soluções inovadoras que possam ser implementadas na empresa, como novos softwares e criação e implementação de realidade aumentada e virtual, inteligência artificial, big data e machine learning. As inscrições vão até 1 de setembro, no site.

Dream2b Global Acceleration Program

Estão abertas as inscrições para o Dream2b Global Acceleration Program, programa de aceleração e internacionalização para startups brasileiras no Canadá. A iniciativa vai selecionar 10 startups de todo o país que resolvam questões ambientais, utilizando práticas de ESG (ambiental, social e de governança). O programa busca greentechs com aplicações de tecnologias em ESG, Clean Energy, Agrotech, Blockchain, Nanotechnology, Industry 4.0, IOT, entre outras. As empresas interessadas em participar têm até o dia 3 de setembro para se inscreverem gratuitamente no site.