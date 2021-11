De cara nova, programa de aceleração da Endeavor abre inscrições

Um ‘banho de loja’ deve tomar conta do principal programa de aceleração promovido pela rede de apoio ao empreendedorismo Endeavor, o Scale-Up Endeavor. Para a edição de 2022, a busca da instituição será por startups em fase de escala e que ajudem a Endeavor a romper com as barreiras regionais, ao mesmo tempo em amplia seu nível de diversidade da porta para dentro.

A partir do ano que vem, o programa terá abrangência nacional, deixando de lado as edições que consideravam regiões específicas do país para a seleção das empresas aceleradas. A próxima edição do programa acontece entre os meses de março e julho. As inscrições estão abertas até 31 de janeiro de 2022, e podem ser feitas pelo site.

Por trás dessa mudança está a percepção de que, apesar de existirem simultaneamente em um mesmo estado ou região, scale-ups (startups em momento acelerado de crescimento e com potencial de escala), não estão necessariamente em uma mesma fase de crescimento. “Elas têm desafios muito similares quando olhamos para um determinado setor, e isso determina muito mais os pontos nos quais podemos ajudá-las do que a análise por região”, diz Vinicius Bergamini, gerente de aceleração de negócios da Endeavor.

De acordo com Bergamini, com a pandemia (que levou o programa para o ambiente digital), tudo isso se tornou ainda mais simples. “Ganhamos um alcance gigante, o que nos fez entender que nossa metodologia evoluiu e passou a conectar empreendedores de todo o país”, diz.

Outra vantagem está na conexão das startups participantes com todos os membros apoiadores da Endeavor em escala nacional e não apenas aos patrocinadores de edições regionais, como acontecia antes.

As empresas selecionadas serão de diferentes setores, com destaque especial para startups de software e serviços para grandes empresas, fintech, healthtech, agrotech e empresas que desenvolvam soluções para PMEs. Os pilares do programa, segundo o executivo, continuam os mesmos: acesso a capital, capacitação de liderança e talentos e expansão e estratégias de crescimento das empresas.

De olho na diversidade

As mudanças no programa também são uma tentativa de, a longo prazo, aumentar a equidade racial e de gênero na própria Endeavor. Para isso, a nova aceleração também vai buscar scale-ups fundadas por mulheres e pessoas negras. O olhar mais aguçado para a diversidade está alinhado a um objetivo de alcançar 40% de representatividade de gênero e raça em toda a rede até 2025.

Segundo Bergamini, a representatividade feminina entre os participantes do Scale-Up Endeavor aumentou de 18% no ano passado para 30% em 2021. “Queremos continuar com essa representatividade crescente pois sabemos que o ecossistema empreendedor como um todo precisa disso”, diz. “Olhar para determinados grupos sociais também tem relação com entender que há desafios específicos a serem superados. O acesso ao crédito é um deles”.

No primeiro semestre de 2021, o Scale-Up Endeavor apoiou 240 empreendedoras e empreendedores à frente de mais de 124 negócios. Juntas, as scale-ups aceleradas devem faturar 3,4 bilhões de reais até o final do ano e são responsáveis por mais de 11.000 empregos no país.

