Potências Negras: evento quer ajudar a romper com o racismo nas empresas

No próximo dia 30 de março, acontece o Summit Potências Negras, evento idealizado pela Minuto Consultoria e Escola Profissas para discutir a participação de pessoas negras no mercado de trabalho. Ao todo, serão 10 horas de evento, divididas em oito painéis. Interessados poderão acompanhar gratuitamente pelo YouTube.

O objetivo do evento online é mostrar para os espectadores a história de grandes executivos negros brasileiros e discutir as possibilidades de carreira de jovens negros e negras no Brasil. Entre os palestrantes convidados estão Lisiane Lemos, business development manager no Google; Vítor Martins, especialista em diversidade no Nubank; Arlane Gonçalves, especialista em diversidade e inclusão; e Guilherme Peixoto, superintendente de licitações na B3.

“É inegável que o racismo estrutural no Brasil precisa ser combatido. Para isso, é necessário conhecer a história, desde as suas bases até o topo, para compreender como isso se reflete na nossa sociedade. Esperamos, com o evento, propor discussões propositivas sobre como formar potências negras e dar acesso a oportunidades reais a essas pessoas”, diz Ana Minuto, idealizadora do evento e dona da Minuto Consultoria.

Segundo os organizadores, um dos principais objetivos do encontro virtual é mostrar que a diversidade nas empresas vai além de respeitar e aceitar as diferenças. “É fundamental entender que uma equipe diversa é mais rica, melhora os resultados da empresa e contribui para o sucesso empresarial”, diz Victor Lambertucci, presidente da Escola Profissas.

Para ver a programação completa, acesse o site do evento. As inscrições já estão abertas.