Saúde mental: Pinterest lança ferramenta que monitora bem-estar do usuário

O Pinterest, rede social que reúne mais de 46 milhões de usuários no Brasil, está preocupado com a saúde mental dos que buscam inspirações nas imagens postadas em sua plataforma. Prova disso é que a empresa trouxe ao Brasil nesta quarta-feira, 01, uma ferramenta que monitora o bem-estar da população brasileira.

Primeiro da América Latina a receber o recurso, chamado de “busca empática", o Brasil entra agora para uma lista de países que já usam a ferramenta. São eles: Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Cingapura, Índia, Filipinas, China e Nova Zelândia.

A ferramenta funciona como uma espécie de coleção de atividades relacionadas ao bem-estar. Quando um usuário busca por termos como “frases tristes” ou tópicos relacionados a assuntos como depressão, ansiedade e tristeza, a plataforma recomenda uma série de ações para serem feitas, dentro e fora do aplicativo, para alívio do estresse e com foco na saúde emocional e física daquela pessoa.

Como exemplo está a atividade "redirecionar sua energia", que sugere práticas como registrar pensamentos em um diário para obter uma perspectiva, desenhar uma cena da natureza ou algo abstrato, ou criar uma playlist.

A motivação para o lançamento, segundo a empresa, partiu de um crescente número de buscas relacionados ao tema de bem-estar emocional e saúde mental na plataforma, na casa dos “dezenas de milhões”. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV), organização dedicada ao apoio emocional e prevenção do suicídio.

“Saúde emocional é algo que sempre foi tratado com muitos preconceitos, mesmo sendo algo essencial ao bem estar humano. Cuidar das próprias emoções e ajudar as pessoas ao nosso redor com as emoções delas é importante, algo que o CVV faz desde 1962 de maneira gratuita e voluntária. O fato do Pinterest demonstrar essa preocupação e sugerir caminhos, é uma demonstração de como todos nós podemos agir em benefício da sociedade”, diz Adriana Rizzo, voluntária do CVV.

Todas as interações com a ferramenta acontecem à parte do perfil na rede social, preservando dados e informações pessoais.

