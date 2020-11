Nubank libera função que permite empreendedor cobrar por meio do Pix

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 19, que liberou uma nova função para os usuários da conta para pessoa jurídica. Os empreendedores poderão cobrar seus clientes de maneira instantânea e gratuita por meio do PIX.

Com a nova função, os usuários da conta PJ poderão compartilhar ou exibir um QRCode para os clientes e realizar a cobrança por meio do novo sistema de pagamento do Banco Central.

Para fazer uma cobrança utilizando o Pix dentro da conta PJ, basta clicar em “Cobrar”, digitar o valor a ser cobrado e selecionar a forma de pagamento “transferência via Pix”. Depois, basta mostrar o código QR para o cliente ou compartilhar a cobrança por outros meios, como mensagem ou e-mail.

O Nubank destacou ainda a gratuidade de Pix para seus clientes pessoas jurídica, tanto para pagamentos quanto recebimentos via Pix.

A conta da fintech tem funcionalidades similares às oferecidas pela conta digital para pessoa física – como transferência ilimitadas, pagamento de boletos e cartão de débito, além de funcionalidades como a emissão de boletos de cobrança e o extrato digital.

A conta para PJ pode ser adquirida por donos de pequenos negócios, empreendedores individuais e autônomos que sejam sócios únicos (MEI, EI e EIRELI) e tenham também a conta pessoal do Nubank.