As novidades da Franchising Week deste ano

Começou hoje, 21, a ABF Franchising Week, principal feira de franquias da América Latina. Organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o evento acontecerá até o dia 25 de junho. Devido à pandemia do novo coronavírus, a edição deste ano será totalmente digital, e todos os painéis e seminários serão transmitidos ao vivo pela internet.

O evento procura debater, durante uma semana de programação, as últimas novidades, desafios, principais tendências, casos de sucesso e desdobramentos da pandemia no setor de franquias, responsável por movimentar mais de 167,2 bilhões de reais em 2020, segundo dados da própria ABF. O preço do ingresso é de 1.250 reais, válido para todos os dias da feira. Já o ingresso avulso custa 200 reais. As inscrições estão abertas no site.

O que tem de novo?

Pela primeira vez, a semana de programação será totalmente online. Diferentemente dos anos anteriores, em que apostou na união entre a exposição de marcas em estandes de franqueadores durante a ABF Franchising Expo, a Franchising Week deste ano será baseada exclusivamente em uma semana de programações e painéis informativos para os empreendedores.

Entre os temas debatidos estão o food service, adequação de franquias a LGPD, transformação digital, educação, internacionalização, entre outros.

Além disso, a ABF também irá lançar, durante o evento, dois novos seminários. O primeiro deles será voltado a microfranquias e o segundo, para fornecedores do franchising. O seminário de microfranquias apresentará novos dados e discutirá estratégias de expansão, suporte e comunicação em microfranquias. Já o de fornecedores reunirá vários elos da cadeia do setor para debater a seleção de fornecedores, atendimento digital e como fica o mundo físico com a ascensão do e-commerce.

Destaques da programação

Na terça, os temas de destaque serão estratégias, desafios e os novos modelos de expansão física e omnichannel, além das oportunidades de negócios para multifranqueados. Os painéis contarão com representantes de marcas como Alpargatas, Arezzo, Cacau Show, Casa Bauducco, Cia. Hering, Chilli Beans, Espaçolaser, Imaginarium e Puket, Mania de Churrasco, Morana, Reserva, entre outros.

Executivos de marcas como Grupo Boticário, OAKBERRY, Subway e Usaflex irão falar de internacionalização e suas boas práticas, os impactos do Protocolo de Madri e os tratados internacionais como estratégia de expansão das redes na quarta-feira, 23, durante o Congresso Internacional de Franchising.

Na quinta-feira, haverá um seminário de transformação digital que tratará de realidade aumentada, Inteligência artificial, meios de pagamentos e pagamento digital, marketplace e plataformas. O Seminário trará, ainda, o case internacional da Reef Technology para fechar o dia.

Já no último dia de programação, Gabriela Prioli, jornalista, advogada, comentarista política e apresentadora da CNN Brasil, comandará o Talk Show Especial Estamos prontos para refletir sobre as transformações que vivemos?, que contará com a participação da atriz, colunista e escritora Denise Fraga e do teólogo, palestrante e professor da Fundação Dom Cabral Zeca de Mello.

No encerramento, também haverá um sorteio de uma bolsa de estudos integral do MBA Gestão de Franquias, uma parceria entre a ABF e a Fundação Instituto de Administração (FIA). O anúncio do ganhador será feito no dia 30 de junho, no perfil da ABF no Instagram.

As franquias na pandemia

No primeiro trimestre deste ano, uma pesquisa da ABF indicou que o franchising, apesar dos impactos da pandemia, mantém o ritmo de crescimento. As redes registraram 3,3% mais unidades ante 2,3% em igual período do ano passado. Enquanto isso, apenas 1,4% das operações foram encerradas, resultando num saldo positivo de 1,9%.

