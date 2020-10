Neon lança conta digital sem mensalidade para MEIs

Um ano após comprar a startup MEI Fácil, a Neon anuncia um novo produto voltado aos microempreendedores individuais (MEIs): uma conta digital. A partir desta segunda-feira, 5, Dia do Empreendedor, os clientes da startup poderão criar gratuitamente contas pessoa jurídica.

A nova ferramenta financeira está integrada ao aplicativo da MEI Fácil, que ajuda empreendedores a abrir e organizar as obrigações relacionadas ao CNPJ. Agora, usando o mesmo aplicativo, os clientes conseguirão pagar os impostos mensais, fazer e receber transferências, criar boletos e cobrar clientes automaticamente.

Para Marcelo Moraes, diretor da área de pessoa jurídica da Neon e fundador da MEI Fácil, os principais diferenciais da conta digital PJ da empresa surgem de sua integração com os outros serviços que a startup já fornecia aos empreendedores. “Conseguimos centralizar a experiência do cliente em um único aplicativo”, diz Moraes.

Quem já usa os serviços da MEI Fácil só precisa informar dados complementares de documentação para conseguir a abrir a conta PJ. Os que ainda não possuem relacionamento com o banco precisarão fazer um cadastro online e importar os dados da empresa da Receita Federal. Segundo a instituição, todo o processo leva em torno de cinco minutos para ser concluído.

Hoje a MEI Fácil mantém relacionamento com mais de 1 milhão de MEIs no Brasil. No começo da operação de conta PJ, eles serão o foco da empresa. Aos poucos, com parcerias, a Neon irá tentar conquistar o restante dos cerca de 11 milhões de microempreendedores que existem no país.

Todos os MEIs que abrirem conta com a Neon terão direito a um cartão de débito corporativo da Visa e um cartão virtual para compras online. O banco não vai cobrar tarifas para abertura e manutenção da conta, transferências, extratos ou pagamento de boletos e impostos. Mas nem todos os serviços são de graça. Saques e emissão de boletos são gratuitos agora no lançamento, mas custarão, respectivamente, 6,90 e 2,90 reais cada no futuro.

Quando a conta estiver funcionando plenamente, o banco digital planeja expandir sua oferta de serviços financeiros. “Queremos, nos próximos meses, lançar um cartão de crédito MEI Fácil e uma maquininha, possibilitando que os pagamentos de clientes caiam diretamente na conta MEI”, diz Moraes.

Segundo o diretor, a pandemia contribuiu bastante para a escolha dos novos produtos a serem lançados. Como a renda dos empreendedores foi severamente impactada durante a crise e ainda não retornou aos patamares pré-covid, o banco entendeu que seria importante disponibilizar soluções de crédito.

“A conta digital por si só não cria um diferencial para nós. Vamos nos destacar com o conjunto de elementos que estamos construindo, queremos ser o lugar em que o MEI consegue resolver todos os seus problemas”, diz Moraes.

Em setembro de 2020, a Neon anunciou ter concluído sua rodada de captação série C, liderada pelo fundo General Atlantic, na qual recebeu 1,6 bilhão de reais. Com os recursos, o banco digital vai partir para o ataque em diferentes frentes: aquisições, lançamento de produtos, aumento da oferta de crédito e contratação de talentos.