MVP: como esse conceito pode definir o sucesso do seu negócio

Em uma entrevista de emprego, ao se deparar com a pergunta “qual é o seu principal defeito”, é comum que as pessoas usem o “perfeccionismo” como resposta. A ideia de fazer tudo com perfeição é encarada como uma "falha positiva" por candidatos em processos seletivos, mas nem sempre é bem vista pelos recrutadores. Porém, não são só os gestores de RH que não veem o perfeccionismo com bons olhos. No empreendedorismo, lançar um produto perfeito é praticamente um erro.

Essa ideia é representada pelo conceito do MVP (Mínimo Produto Viável, na sigla em inglês), que, de forma simples, significa construir a versão mais simples e enxuta de um produto, empregando o mínimo possível de recursos para entregar a principal proposta de valor da ideia.

O MVP surgiu do mercado de inovação e startups, principalmente voltado para tecnologia, mas seu uso se expandiu e hoje é uma das etapas importantes para lançar um novo produto ou negócio. Basicamente, o MVP é uma versão enxuta, mais simples possível, de uma solução, serviço ou produto, que contém apenas as funcionalidades mais básicas.

Para que serve o MVP?

Os dois principais objetivos do Mínimo Produto Viável são:

1- Testar o quanto aquela ideia, produto ou serviço é viável

Colocando uma versão simples de um produto em circulação no mercado, o empreendedor pode avaliar se há demanda pelo seu negócio e se é viável colocá-lo em prática. Além disso, o MVP também tem como função acelerar o processo de lançamento de negócio. O objetivo é pular algumas etapas e ter condições suficientes de avaliar se vale a pena ou não dar andamento ao negócio.

2 - Reduzir a perda de capital em casos de falha

Lançar uma versão enxuta é mais barato do que um produto completo, então ao testar a ideia com um MVP, é possível minimizar a perda de dinheiro caso o negócio não dê certo. Também é uma boa forma de conseguir feedbacks dos clientes e entender quais melhorias podem ser feitas e por qual caminho seguir no negócio.

Vantagens de lançar um MVP

As principais vantagens de lançar um MVP são:

O produto pode ser lançado para o mercado em um menor tempo;

É possível testar a demanda sobre o produto, antes de lançar a versão totalmente completa;

Os custos de implementação são mais baratos;

Minimiza a perda de capital em casos de falha;

O teste serve para tirar conclusões sobre o que vem funcionando bem e o que pode ser melhorado;

Acompanhar mais de perto os clientes e analisar seus comportamentos e preferências em relação ao produto.



Diferença entre MVP e protótipo

É comum que empreendedores iniciantes confundam MVP com protótipo. Os conceitos são parecidos, mas não idênticos. Entenda, a seguir, as principais diferenças entre eles:

Enquanto o MVP é uma etapa em que o foco é achar um modelo de negócio viável, os protótipos já são comercializados pelo negócio;

Os protótipos são criados para testar a viabilidade técnica de um produto, enquanto o MVP analisa a viabilidade do negócio;

Os feedbacks dos usuários que utilizam o MVP é focado no negócio, já para os protótipos são focados na melhoria técnica do produto;

O MVP é um produto ou serviço com poucas características e que mesmo assim os clientes podem utilizar, mas essa regra nem sempre se aplica aos protótipos.

MVP em grandes empresas

Falar sobre o conceito, seus objetivos e vantagens pode dificultar o entendimento sobre como funciona um MVP na prática. Por isso, confira algumas empresas de sucesso que começaram lançando MVPs em seus negócios:

Amazon

Atualmente, a Amazon é a gigante do varejo mundial, mas é claro que a empresa de Jeff Bezos não começou assim. Na verdade, no início, o negócio era apenas um site de venda de livros por preços acessíveis. Além de o próprio modelo de negócio já ser um MVP para o e-commerce gigantesco em que a Amazon se tornou, o design do site também foi lançado como um Mínimo Produto Viável, com um formato simples que apresentava algumas informações dos livros e um campo para o cliente finalizar a comprar. Hoje, a Amazon reúne um portfólio de milhares de produtos, vendendo para o mundo todo em um site com foco na experiência do usuário.

Airbnb

O primeiro produto da maior empresa de aluguel de imóveis do mundo foi o aluguel de um sofá em um apartamento em São Francisco. Com este MVP, os fundadores da startup puderam testar e avaliar se havia demanda por aluguel de casas, quartos e apartamentos. Logo que disponibilizaram o seu apartamento para hóspedes, Brian Chesky e Joe Gebbia receberam interessados e, em pouco tempo, perceberam que a ideia de negócio tinha demanda.

Tirando o seu negócio do papel

