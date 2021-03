Marco Legal das Startups é aprovado por unanimidade no Senado

O Senado aprovou por unanimidade na tarde desta quarta-feira, 24, o Marco Legal das Startups (PLC 146/2019). O texto, que incluiu algumas emendas propostas por senadores, precisará voltar à Câmara dos Deputados para nova análise antes de ir para sanção presidencial. Foram 71 votos a favor e nenhum contra.

“O adiamento foi bem positivo, havia alguns pontos de dúvida quanto à figura do investidor-anjo e aos registros eletrônicos. De ontem para hoje, conseguimos chegar a uma convergência. A aprovação por unanimidade mostra essa conciliação e estamos certos de que aprovamos o melhor texto”, disse o senador Carlos Portinho (PL-RJ), relator do texto, em entrevista à EXAME.

Antes de passar pelo Senado, uma versão do projeto havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2020. O texto que foi enviado aos senadores foi construído pelo relator do projeto na Câmara, o deputado Vinicius Poit (Novo-SP), unindo uma proposta do deputado JHC (PSB/AL), apresentada em maio de 2019, com um projeto de lei enviado ao Congresso pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em outubro de 2020. O Marco Legal das Startups está entre as 35 prioridades do governo federal para 2021.

Principais pontos

O Marco Legal traz avanços que dão mais segurança jurídica às pequenas empresas de inovação. Em primeiro lugar, ele define o que é uma startup: são empresas ou sociedades cooperativas de caráter inovador, que faturam até 16 milhões de reais por ano e têm até dez anos de inscrição no CNPJ.

A esse grupo de empresas, que mesmo no começo do negócio precisam usar a estrutura de sociedade anônima para comportar seus sócios e investidores, o texto dá alguns benefícios, como o direito de publicar os livros eletronicamente.

Em outra frente, o Marco Legal cria incentivos para as compras públicas de bens e serviços de startups em licitações. Nesses casos, para ajudar os pequenos negócios, que tem capital de giro curto, o governo adiantaria uma parte dos recursos no começo do projeto para estimular o desenvolvimento de tecnologia.