Ganhar dinheiro no Instagram é possível — ele mesmo quer provar

As redes sociais se tornaram uma grande vitrine para pequenas empresas e empreendedores que querem expor seus produtos e serviços online. Porém, mais do que grandes marketplaces empresariais, essas redes podem ser um estímulo à economia e a pessoas que querem criar conteúdo e viver disso. Pelo menos é o que espera o Instagram.

Implemente o marketing digital e impulsione as vendas do seu negócio: saiba como!

A rede organizou um evento online para criadores de conteúdo no Brasil, a Creator Week. O objetivo é educar e incentivar esse público, especialmente os criadores iniciantes que precisam de um primeiro impulso para começar a ganhar relevância — e dinheiro — na plataforma.

Essa é a primeira vez que a empresa traz o evento ao Brasil, como um esforço para mostrar a importância do país na estratégia global da empresa e do grupo Facebook, da qual faz parte.

Os painéis do evento, que acontece nos dias 19 e 20 outubro, irão discutir temas importantes para a comunidade de criadores, como carreira, dicas para gerar mais engajamento na plataforma e informações sobre como funciona o algoritmo e sistemas de monetização do app. Durante o evento, também são esperados anúncios de lançamentos de novas ferramentas e produtos para a comunidade de criadores, segundo o Instagram. A programação completa e inscrições estão disponíveis no link.

Além da plataforma, outras empresas organizam eventos e aulas nesta semana voltados para empreendedores, de maneira online ou presencial. Na lista também estão programas de aceleração e desafios para startups. Confira abaixo:

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1. Product Marketing Week (PMW)

Quando: 18 e 19 de outubro, das 17h às18h30 e 20 de outubro, das 17h às 19h.

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Vincular o marketing com produto virou uma estratégia para as empresas que querem crescer de forma estruturada e, na outra ponta, fez crescer a demanda de profissionais. Por isso, A PM3, escola referência na educação em Product Management no Brasil, irá promover a Product Marketing Week (PMW), primeiro evento sobre Marketing de Produto do país. Serão três dias de encontros, ao vivo, que reunirão algumas das principais lideranças especializadas em marketing de produto para falar sobre as habilidades essenciais da profissão; erros e acertos na hora de identificar oportunidades para o negócio; passo a passo e exemplos de como um produto no mercado, e muito mais.

2. O futuro do pequeno varejo

Quando: 20 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A pandemia mudou o comportamento do consumidor e a forma de atuação do pequeno varejo, que precisou se adaptar às novas condições. Para falar sobre o futuro e as percepções sobre digitalização dos pequenos negócios, a Gofind, empresa de inteligência de dados que digitaliza o estoque do varejo, promove 1º Gofind Talks, webinar que debate “O futuro do pequeno varejo”. João Pentagna, especialista em estratégias Omnichannel, Rubens Sant 'Anna, professor da ESPM e um dos principais nomes do Trade Marketing no Brasil, e Geison Gonçalves, Chief Sales Officer da Gofind, debatem as estratégias que podem ajudar indústrias, distribuidores e varejistas a vender mais.

3. Rio+

Quando: 19 a 21 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Sebrae Rio promove o Rio+, um evento voltado para o setor da indústria. Totalmente online e gratuito, os empreendedores terão a oportunidade de conhecer as principais tendências nas áreas de moda, construção civil, pesquisa e desenvolvimento, design e ambientes de inovação.

4. Woli Ventures Live – Investimento Anjo

Quando: 20 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo canal do YouTube

A corporate venture builder Woli Ventures preparou o webinar "Investimento Anjo”, que pretende ajudar empreendedores a entender como e onde conseguir esse tipo de investimento, e de que forma isso pode influenciar o desenvolvimento de uma pequena empresa.

5. Corporate Venture: como abrir novos mercados investindo em startups

Quando: 20 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

As empresas estabelecidas têm a oportunidade de se reposicionar e abrir novos mercados por meio de estratégias de investimento em startups. Esse é um caminho importante para alcançar ambições transformadoras de inovação. Neste Webinar, Pedro Teixeira — diretor de aceleração da Troposlab e Renato Ramalho — CEO da KPLT abordam como sua empresa pode atingir esses resultados.

Acelerações

One7

A One7, fintech de crédito para PJ, lançou um programa de aceleração focado em microempreendedores individuais (MEIs) que atuam com modelos de negócio financeiramente sustentáveis e de impacto positivo. O programa vai premiar, entre 17 finalistas do estado de São Paulo, o negócio mais rentável e o sócio responsável com 27.000 reais em dinheiro, além de oferecer mentoria exclusiva, feitas pelos parceiros da StartSe, plataforma de conhecimento em negócios, e da Fundação Dom Cabral, escola de negócios. As inscrições vão até 7 de novembro. Para se candidatar, os microempreendedores deverão se inscrever no link e responder à seguinte pergunta em um vídeo no Instagram, marcando a @one7: “Qual impacto positivo sua empresa provoca na vida das pessoas, e como a One7 pode aumentar esse impacto?".

Huggies e o empreendedorismo materno

A Huggies, marca de produtos infantis da Kimberly-Clark, anunciou a criação de um novo programa de aceleração para empreendedoras mães, o Pequenos Grandes Passos. A proposta é oferecer capcitações para até 50 pequenos negócios fundados por mulheres e que tenham produtos voltados ao desenvolvimento infantil. Ao final do processo, a empresa com maior destaque também receberá um aporte de 100.00 reais. O programa é oferecido em parceria com a aceleradora B2Mamy. As inscrições vão até 26 de outubro, pelo site.

Logcomex

A Logcomex, startup que oferece tecnologia para o comércio exterior, criou um primeiro programa de aceleração digital para 50 pequenas e médias empresas do setor de Comércio Exterior. As PMEs contarão com a mentoria Comex Data Driven, oferecida pela empresa, além de benefícios tecnológicos e auxílio no desenvolvimento de sua transformação digital, de maneira gratuita.As emresas também terão descontos de até 50% no uso da plataforma de inteligência da Logcomex. As inscrições estão abertas até 20 de outubro, no site.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.