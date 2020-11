A empresa americana de chocolates Hershey quer se aproximar dos empreendedores brasileiros. A marca, que lançou um alinha de chocolates para uso profissional este ano, acaba de anunciar a primeira edição de um programa de mentorias para pequenos negócios chamado “Chocolate que Transforma”.

A empresa vai investir 1,5% do faturamento anual da linha Hershey’s Professional na iniciativa. Os confeiteiros selecionados receberão auxílios de especialistas da empresa e de mentores convidados para melhorar sua presença nas redes sociais, estruturar as finanças do negócio e aprimorar os produtos feitos a base de chocolate. Ao todo, as mentorias duram cerca de seis meses.

“O Brasil tem um mercado grande de pessoas que complementam renda transformando chocolate em bombons, ovos de páscoa, trufas. Neste momento desafiador da economia, percebemos que poderíamos dar mais apoio”, diz Marcel Sacco, gerente geral da Hershey Brasil e América Latina em entrevista à EXAME.

O projeto foi desenhado pela empresa em meados de julho, após pedidos de clientes nas redes sociais por mais dicas de empreendedorismo. No primeiro ciclo da iniciativa, a marca selecionou seis pequenos negócios para apoiar, mas a ideia é que o projeto seja permanente e capacite um número maior de profissionais a cada nova turma.

Ao longo das próximas semanas, os vídeos das mentorias serão divulgadas nas redes sociais da marca para que outros empreendedores possam aprender com as dicas que os seis selecionados estão recebendo.

A agência Execution vai ensinar ao participantes como criar uma identidade visual, logotipo e cardápio para a criação de conteúdos para as redes sociais. A chef Solange Piagge assume a frente de gastronomia e a consultoria Gerenciando Docerias vai ajudar os negócios a estruturar suas finanças.

O “Chocolate que Transforma” não é a primeira iniciativa social da empresa no Brasil. Desde 2015, a marca patrocina um projeto de capacitação de cozinheiros organizado pela ONG Gerando Falcões. A nova iniciativa, além de estar alinhada com os valores sociais da empresa, é uma forma de consolidar sua marca de chocolates para uso profissional no Brasil.

O país é o quinto maior consumidor de chocolates do mundo, tendo faturado 14 bilhões de reais em vendas no ano passado, segundo a consultoria Euromonitor. De acordo com Sacco, cerca de 10% desse mercado está nas mãos dos transformadores de chocolate. Com a nova linha, a empresa espera entrar nesse nicho e ser reconhecida como parceira dos chocolateiros Brasil afora.