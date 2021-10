Gabriel, startup de segurança, capta R$ 66 milhões em rodada com Softbank

A startup Gabriel, que desenvolve tecnologias com foco em segurança, captou R$ 66 milhões em rodada de investimentos liderado pelo SoftBank. A Gabriel foi fundada em 2020, no Rio de Janeiro, por Erick Coser, Otávio Miranda e Sérgio Andrade.

A rodada também contou com a participação de Canary, Norte Ventures, Globo Ventures, Indie Capital, QMS Capital, MontLacer Investments, CamelFarm Ventures, Endeavor ScaleUp Ventures e Wayra, braço de investimento em startups do grupo Telefônica-Vivo.

A empresa oferece sistemas de câmeras inteligentes de baixo custo interconectadas a edifícios, casas e estabelecimentos comerciais. Os clientes compartilham entre si as imagens de suas câmeras voltadas para o espaço público e têm acesso a uma central de apoio e investigações que é mantida pela startup.

Segundo a startup, os recursos serão utilizados para construção de infraestrutura de câmeras inteligentes em bairros inteiros do Rio de Janeiro e para chegar em outras capitais. “Segurança pública é a segurança de todos nós e estarmos protegidos é uma missão que não pertence apenas ao governo, mas a esforços somados. Não pouparemos recursos para devolver às cidades que protegemos, ruas seguras e transparentes", afirma Otávio Miranda, co-fundador da empresa.

A Gabriel estima já ter um volume de câmeras cinco vezes maior que a rede de câmeras públicas instaladas no município do Rio. A empresa já contribuiu mais de uma vez com imagens para operações policiais que resultaram na identificação e prisão de diversos criminosos.

"Estamos empolgados em apoiar um grupo de empreendedores brilhantes que buscam resolver um dos maiores problemas da América Latina: estar e se sentir seguro", disse Paulo Passoni, Managing Partner do SoftBank Latin America, em nota.