Atleta empreendedor? 9 franquias para abrir com valor das medalhas

A Olimpíada 2021, maior evento esportivo do mundo, termina neste domingo e já faz história no número de medalhas conquistado por atletas brasileiros. Mas, além de poderem ostentar um tão sonhado e merecido adorno no pescoço, os atletas contarão, também, com um prêmio em dinheiro oferecido pela autoridade esportiva brasileira. Os valores variam de acordo com a posição no pódio.

No caso das premiações individuais, os valores são de 49.000 dólares (250.000 reais) para as medalhas de ouro; 29.000 dólares (150.000 reais) para prata e 20.000 dólares (100.000 reais) para bronze. Já nas equipes com até seis atletas, os valores totais a serem divididos entre os integrantes pode chegar a 500.000 reais.

Não é de hoje que atletas escolhem vender suas medalhas. Os motivos são os mais variados: desde o pagamento de despesas de saúde até doações filantrópicas. Confira a lista com oito atletas olímpicos que já abriram mão das medalhas.

Uma nova motivação, porém, também pode entrar na lista: o empreendedorismo. Algumas redes de franquias permitem investimento mínimo em valores equivalentes aos recebidos pelo atletas brasileiras para abertura. Veja abaixo nove redes de franquias que atletas podem abrir com o valor das medalhas:

Ouro – R$ 250 mil

A rede tem um modelo de restaurante "express" que demanda investimento a partir de 241.800 reais. Para esse modelo, o cardápio conta com menos opções e o foco está no oferecimento de almoço e happy hour, além do jantar. As unidades do conceito Express têm como objetivo fazer a junção dos pratos oferecidos nos dois modelos de negócios da marca, em um mesmo local, mas de forma compacta. Atualmente, a rede conta com 80 unidades em sete estados do país.

A iGUi é a maior fabricante de piscinas em poliéster reforçado com fibra de vidro do mundo e registrou o maior crescimento histórico em 2020. O faturamento da franqueadora mais que duplicou no ano passado frente a 2019, segundo a rede. O investimento para abrir uma franquia é de 250.000 reais.

Lançada em 2018, a rede especializada em tratamentos estéticos de harmonização facial e corporal exige um investimento a partir de 159.000 reais e o faturamento que pode chegar a 2 milhões de reais por ano. Em três anos, a rede já realizou mais de 155.000 procedimentos estéticos em 120 unidades em 19 estados.

Prata – R$ 150 mil

A rede foi fundada em 1987 no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro e atualmente tem 23 unidades em operação. O investimento para a abertura de uma franquia da rede é de 142.000 reais.

A Fábrica de Bolo Vó Alzira é uma rede de bolos caseiros fundada em 2008 e que já conta com 320 unidades no país. Com investimento inicial a partir de 125.000 reais e payback estimado em 24 meses, a marca também não cobra royalties. Até o fim do ano, a meta é chegar 400 lojas.

A YES! Idiomas oferece cursos de inglês e espanhol em modelo de franquias desde 2006. Atualmente, a rede conta com 170 unidades em 17 estados brasileiros. O modelo de negócio exige investimento inicial de 150.000 reais e tem projeção de faturamento mensal de 45.000 reais.

Bronze – R$ 100 mil

Para ingressar em cidades menores, com até 100.000 habitantes, a Bibi criou um formato de negócio com estrutura mais enxuta e econômica. Trata-se de uma microfranquia, com investimento inicial de até 90.000 reais. O foco são as lojas multimarcas que já atuam com produtos infantis, em formato parecido com o licenciamento. A grande diferença, segundo a marca, está no suporte prestado ao franqueado como treinamento, tecnologia e ferramentas de gestão, além de se tornar um embaixador da marca na cidade.

Em 2021, a lavanderia 5àsec lançou o modelo de negócio chamado HUB. Com investimentos a partir de R$ 95 mil, trata-se de um formato mais econômico em que o franqueado atua em parceria com outro franqueado já existente na região escolhida. Desta forma, as lojas recebem as peças e as enviam à lavanderia 5àsec mais próxima. Sendo assim, o franqueado de uma unidade HUB não precisa dos maquinários e pode apostar em um espaço menor, mas com uma localização estratégica.

Pertencente à marca iGui, a rede é especializada no tratamento, assistência, manutenção e vendas de todos os tipos de piscinas. Já sãp mais de 100 lojas do tipo container em operação, e o investimento é de 68.000 reais e lucro médio mensal de até 40%, segundo a rede.

