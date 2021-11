Black Friday: mais de 50 redes de franquia terão descontos na data

A Black Friday, que neste ano acontece em 26 de novembro, já tem mobilizado a lógica de negócios de algumas marcas. A primeira aposta para a data está nos descontos agressivos. A segunda, na publicidade. Dados de uma pesquisa da Kantar IBOPE Media, braço de pesquisas da consultoria Kantar, mostra que grandes varejistas estão dispostos a pagar até 43% a mais em anúncios nesta época do ano.

Os descontos, por sua vez, são uma tradição comum no comércio, especialmente entre as redes de franquia. Diante de um cenário cada vez mais competitivo, redes de franquia anunciam descontos de até 50% e promoções especiais no esquema de compre um e leve dois, entre outras coisas. Confira abaixo:

Franquias com descontos na Black Friday

A Fórmula

A Fórmula, rede de franquias de farmácia de manipulação vai oferecer de 15% a 40% de desconto em produtos. Os itens promocionais em promoção são da escolha de cada franqueado.

Acesso Saúde

A rede vai ofecer 50% de desconto em todos os produtos da linha Acesso Saúde, que será lançada no dia 20 de novembro. Ao comprar dois itens iguais da linha, o consumidor também leva o terceiro produto de graça.

Acquazero

A rede de lavagem ecológica automotiva e home care está com descontos de até 70% na Black Friday. Pelo aplicativo também há descontos de 10% a 15% em serviços como limpeza em colchão, tapete, sofá e vitrificação em veículos. A promoção é válida entre 22 a 25 de novembro.

Água de Cheiro

A Água de Cheiro, pioneira no mercado de franquias de beleza e perfumaria, criou a campanha "Blue Friday" durante o mês de novembro. A marca terá produtos com descontos entre 40% e 60%, além de promoções exclusivas nas lojas físicas e e-commerce da marca.

Água Doce Sabores do Brasil

Para celebrar a Black Friday, as unidades da rede de restaurantes e cachaçarias irão preparar diferentes promoções para os seus clientes. Por exemplo, os consumidores do restaurante da rede localizado em Sinop, Mato Grosso, que adquirirem no dia 26 de novembro de 2021 uma garrafa de whisky 12 anos, que conta com um design único em formato quadrado, irá ganhar outra da mesma marca, lançada oficialmente em 1909. Para as demais operações situadas em diferentes cidades, é necessário consultar localmente a participação na campanha de descontos.

Além do Olhar – Ateliê de Sobrancelhas

Enter os dias 22 e 27 de novembro, a Além do Olhar fará a "Pink Friday", oferecendo 25% de desconto no Hydragloss Lips e na extensão de cílios. Já entre os dias 25 e 27 de novembro, oferecerá micropigmentação de sobrancelhas, olhos e lábios com 25% de desconto.

Anjos Colchões & Sofás

A Anjos Colchões & Sofás, franquia especializada em estofados e colchões, aproveitará a Black Friday para oferecer descontos de 50% em todas as lojas. A promoção será válida durante a semana da Black Friday.

Belle.club

Para este mês de novembro, o clube de beleza por assinatura está com duas promoções de Black Friday. A primeira opção é a belle experience, que oferece 50% de desconto durante todo o mês para novas clientes experimentarem os serviços do salão. A segunda opção é a belle friday, onde novas clientes ganham 70% de desconto na primeira mensalidade do clube de assinaturas ao se inscreverem nas modalidades disponíveis entre 20 e 30 de novembro.

Bio Mundo

A Bio Mundo, franquia de alimentos naturais e saudáveis, preparou descontos durante todo o mês nas lojas físicas espalhadas pelo país. Na Bio Esquenta, dias que antecedem a Bio Friday, serão selecionados produtos com descontos especiais. E na "Bio Friday", que acontece nos dias 26 e 27 de novembro, mais de 100 produtos terão descontos de até 40%. Os clientes cadastrados no App Bio + terão todos os descontos válidos durante todo o mês de novembro.

Buddha Spa

De 22 a 28 de novembro, o Buddha Spa vai oferecer descontos entre 15% e 40% em suas terapias, nas compras efetuadas no site. Para quem quer relaxar ou cuidar do corpo, são muitas as opções: Day Spa, Mini Day Spa, Indian Head, Experiência Ayurveda, Relax e Bem-Estar, entre outras.

Calçados Bibi

Para comemorar a Black Friday, a Calçados Bibi, marca que comercializa calçados infantis para crianças de 0 a 9 anos, preparou uma ação exclusiva e ligada ao seu compromisso sustentável. Em 26 de novembro, a cada produto da linha Eco Friday vendido, a marca fará o plantio de uma árvore. Com a ação é esperado o plantio de 4 mil árvores. Além disso, neste dia, os consumidores que efetuarem suas compras nas lojas Bibi irão ganhar uma eco bag exclusiva, além de contar com remarcações em produtos selecionados com 30%, 50% e até 70% de desconto, de acordo com o estoque de cada unidade.

Cebrac

O CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos), referência na área de educação e cursos profissionalizantes, ofecerece no mês de novembro, cursos com descontos a partir de 40%.

Clean New

A CleanNew, franquia de higienização e blindagem de estofados, dará 10% de desconto para os clientes que contratarem os serviços durante todo o mês de novembro.

Criamigos

A Caixa da Imaginação, resultado de uma parceria entre a Criamigos e a Faber-Castell, estará com desconto de 30% na Black Friday. A caixa vem com uma série atividades para crianças, como o "livro da imaginação", óculos 3D para interação em algumas páginas especiais, canetinhas da Faber-Castell, tinta de papel, quebra-cabeça para colorir, adesivos com a temática da Criamigos, além dos dois aventais para proteger as roupas durante os processos criativos das brincadeiras.

Croasonho

A Croasonho, rede de franquias do país especializada em croissants recheados, traz para a Black Friday a promoção Leve 2, Pague 1. Ao comprar um croasonho P, M ou G, o cliente ganha outro do mesmo tamanho. Os sabores participantes da campanha são: Croa Strogonoff de Frango, Croa Frango com Cream Cheese e Bacon, Croa Chocolate ao Leite e Croa com Chocolate ao Leite e Morangos. A promoção é válida somente para a sexta-feira, 26, para pedidos feitos no balcão e consumo no local.

CVC

Com a campanha “Viva um mundo de ofertas”, vários produtos e pacotes de viagem terão descontos na Black Friday. Um deles é o Pacote de Réveillon em Fernando de Noronha a partir de 10x R$ 867 por pessoa, com saída em 26 de dezembro e 8 dias de duração, incluindo passagem aérea, transporte, hospedagem com café da manhã e passeios (caminhada histórica e passeio de barco).

Outra oferta exclusiva é o pacote de Réveillon no Enotel Porto de Galinhas, com diária a partir de R$ 1.254 por pessoa, em sistema all inclusive (para pacote de 7 noites, de 26 de dezembro a 02 de janeiro) e cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo quarto dos responsáveis. Entre os apcotes internacionais com desconto estão o de Orlando (EUA), saindo de São Paulo, com embarque em fevereiro, por a partir de R$ 3.425 por pessoa, incluindo passagem aérea de ida e volta e 7 diárias de hospedagem no Seralago Hotel & Suites Main Gate East.

Descomplica

A Descomplica, primeira edtech brasileira que atua no ensino superior, anunciou benefícios na chamada Black November. A empresa está oferecendo promoções nas frentes de ensino de Enem, graduação, pós-graduação e cursos livres. Em graduação, os cursos têm preços a partir de R$199 por mês e, durante o mês de novembro, quem se matricular na graduação receberá um tablet para complementar os estudos. Já no Enem e Vestibulares, será lançado um combo de 3 cursos em 1 para a preparação para a prova, e um outro combo focado em Medicina. A Descomplica também está oferecendo seus cursos de pós-graduação por até 80% de desconto.

Doutor Sofá

A Doutor Sofá - rede especializada em limpeza de estofados em geral - preparou algumas promoções para a Black Friday 2021. Durante toda a semana, os clientes terão descontos de até 10%, 20% e 30% em serviços.

Dr. Shape

Na compra de dois suplementos das linhas Dr. Shape ou Iconic Nutrition, o cliente levará o terceiro produto a sua escolha, de igual o menor valor, das mesmas marcas, gratuitamente. Também receberá, como cortesia, três meses de acesso ao Clube de Assinaturas Dr. Shape, um serviço que dá descontos e benefícios exclusivos na aquisição de suplementos alimentares e outros produtos das lojas Dr. Shape e descontos em mais de 100 parceiros nacionais. Promoção válida apenas no dia 26 de novembro de 2021 em uma das mais de 70 lojas físicas Dr. Shape distribuídas em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal (não inclui e-commerce).

DrogaVet

A Black Week DrogaVET, farmácia de manipulação veterinária, acontece de 22 a 27 de novembro. Nesse período, tutores de pets terão kits de produtos para cuidados com os animais com desconto de 30%. O kit “Verão de Cuidados” inclui: protetor solar, repelente e uma necessaire. O kit “Patinhas bem Hidratadas”, contém lenços para higiene das patas, necessaire e hidratante para patinhas; e o kit “Bafinho Cheirosinho”, creme dental com sabor, necessaire e espuma para higiene bucal.

Drogarias Max

As 125 lojas da rede Drogarias Max terão ofertas entre os dias 20 a 30 de novembro. Entre os produtos com desconto estarão xampus infantis, desodorantes, hidratantes, vitaminas, analgésicos, fraldas e absorventes geriátricos.

Dryjet

A rede DRYJET, especialista em embelezamento automotivo, oferecerá descontos em serviços da rede. Em unidades DELIVERY, a promoção será para a lavagem DRYJET + higienização interna, com 30% de desconto, por exemplo.

Emagrecentro

A Emagrecentro vai disponibilizar combos de até 50% de desconto em serviços. Entre os destaques está o pacote Xô Estrias, que de R$1.584 vai ser vendido por R$792. As ofertas serão válidas apenas no dia 26 de novembro, e as promoções podem variar de operação para operação.

Emporium da Beleza

No dia 26 de novembro, a Emporium da Beleza, rede 6 em 1 que democratizou os serviços de estética avançada e emagrecimento para todo Brasil, terá descontos de até 80% em procedimentos corporais, faciais, depilação a laser, emagrecimento e harmonização facial. O pagamento pode ser feito em até 12x sem juros em algumas unidades.

Experimento

A agência voltada à educação internacional e intercâmbio oferece uma série de benefícios durante a campanha da Color Friday, como câmbio reduzido, descontos de parceiros e condições de pagamento exclusivas. Este ano, em parceria com a Volunteer Vacations, a marca promove uma ação que doará R$ 130 de cada programa vendido para 5 projetos sociais no Brasil, com o objetivo de apoiar a realização dos sonhos de nossos clientes e de outras pessoas. Além disso, o cliente que adquire o intercâmbio ganha a oportunidade de ser um voluntário de uma das ONGs do projeto. Para quem optar por fazer, serão 4 encontros, todos organizados pela própria instituição e com direito à certificação.

Face Doctor

A Face Doctor terá ofertas especiais durante todo mês de novembro. A rede de harmonização facial e depilação a laser, vai oferecer preenchedores, lipo de papada e skinbooster para mãos e colo com 30% de desconto, além de toxina botulínica (3 regiões) mais preenchimento de R$ 2.498 por R$ 1.699. Os procedimentos a laser também estarão com até 60% de desconto e parcelamento em 12 vezes.

Frango no Pote

A rede de franquias Frango no Pote tem duas campanhas. A primeira delas, para vendas no balcão, oferece venda de pote em dobro, na qual o cliente compra um pote de peito de frango com 12 unidades e ganha outro, a partir do desconto de 48% oferecido para usuários do Mercado Pago. Já a campanha de delivery: tem promoções que variam de R$ 0,99 a R$7,90, durante todo o mês de novembro.

Giraffas

O Giraffas vai promover a Gira Friday - COMPRE E GANHE, que acontecerá entre os dias 26 e 28 de novembro. Quem comprar um combo (sanduíche, batata frita e refrigerante) do Frango Crocante Jr ou do Croc Frango ganhará um sanduíche unitário igual. E quem comprar um Estrogonofe de Frango + refrigerante ou um Parmegiana de Frango Compactado + refrigerante ganhará um prato unitário igual.

Griletto

A rede Griletto, especializada em grelhados e parmegianas, preparou duas promoções: no dia 25, quinta-feira, o Esquenta Black Friday vai oferecer 40% de desconto na compra do prato Calabresa Fatiada. Na sexta-feira, 26, a ação Black Friday vai dar 50% de desconto na compra do prato Filezinho de Frango. Os descontos são válidos somente para pedidos feitos no balcão e consumo no local.

Hope

A HOPE fará a Sexy Night, com 30% de desconto no site todo da meia-noite até 1h no dia 11 de novembro, e a HOPE Resort contará com a Summer Night, na qual os descontos chegarão a 40%. Ambas as marcas farão a “batalha de produtos” nas redes sociais. Nelas, os clientes escolherão peças de diferentes coleções no Instagram e a mais votada é a que receberá o desconto. No caso da HOPE, as vencedoras terão 40% de desconto entre os dias 22 e 23. Já na HOPE Resort, quem for escolhida terá 30% de desconto somente no dia 24. Além disso, as duas marcas também terão descontos antes da Black Friday. Para a HOPE, será de sexta a domingo nos finais de semana que antecedem a Black Friday e seguirá a dinâmica de leve 04 peças e pague 03, em que a peça de menor valor será gratuita.

Hurb

O Hurb, plataforma de viagens online, criou a "Break Friday", com ações em seu site, aplicativos e redes sociais. As promoções para viagens acontecerão durante todo o mês de novembro, além das famosas ofertas de R$1 para diversos destinos no país.

I Wanna Sleep

Nas lojas da I Wanna Sleep, sleeptech com foco em produtos e serviços para o universo do sono, conforto e bem estar, os consumidores terão até 50% de desconto em colchões e até 20% de desconto nos demais produtos do portfólio, entre os dias 19 e 26 de novembro. A promoção é válida para todas as unidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

Ice Creamy

Na sexta-feira, a Ice Creamy, rede de sorvete na pedra, oferece um sorvete grátis na compra de um mesmo item.

Imaginarium

Para a Imaginarium, a Color Friday, que acontece entre 1º de novembro e 5 de dezembro, terá três blocos. O primeiro, o Esquenta Color Friday, acontece do dia 1º ao dia 28 de novembro. O segundo ocorre de 16 de novembro a 5 de dezembro e o terceiro, a Cyber Week, de 29 de novembro a 5 de dezembro. Os descontos irão de 20% a 80%.

Instituto Ana Hickmann

O Instituto Ana Hickmann, rede de cursos profissionalizantes que atua na área da beleza, terá a campanha “Novembro Black Beleza”. Durante todo o mês de novembro, a marca divulgará cursos a partir de R$ 150 – disponíveis em horários específicos, dentro do regulamento. Além disso, no dia 26 de novembro, as matrículas sairão apenas R$ 49,90. Ao todo são 10 cursos: barbearia, design de sobrancelhas, gestão de salão, manicure e pedicure, unhas decoradas, maquiagem, cabeleireiro, embelezamento do olhar, micropigmentação e cabelos cacheados.

Instituto Gourmet

O Instituto Gourmet, rede de franquias de ensino profissionalizante em gastronomia, oferece até 53% de desconto para alunos que desejam ingressar em um curso da rede.

IP School

A rede de ensino de inglês particular, com 15 escolas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, concederá desconto de 50% no valor da matrícula para novos alunos que se matricularem entre os dias 20 e 26 de novembro de 2021. Com aulas presenciais e online, a IP School atende alunos de todo o Brasil, por meio de metodologia exclusiva de ensino de inglês particular individual ou em grupos de até quatro alunos. Promoção não cumulativa com outras vigentes.

Jin Jin

A Jin Jin, rede de franquias focada em culinária asiática fast-food, preparou a promoção Black Friday - Compre 1, Leve 2. Na compra de um Temaki Skin ou Temaki Califórnia ou, ainda, um Yakissoba de Frango, o cliente ganha outro. A campanha é válida somente para a sexta-feira, dia 26, para pedidos feitos no balcão e consumo no local.

LAVÔ

A Lavô, franquia de lavanderias self-service, preparou preços especiais para os dias 26, 27 e 28 de novembro. Nesses dias, algumas unidades da rede vão oferecer cada ciclo de lavagem ou secagem por apenas R$ 12.

Le Briju

A rede de acessórios femininos, com oito lojas em shoppings da capital paulista, oferecerá 50% de desconto em peças selecionadas. São bijuterias e outros acessórios, que variam em cada loja, com desconto entre os dias 23 e 30 de novembro. Promoção válida exclusivamente para as lojas físicas da marca e não cumulativa com outras vigentes ou com as aplicadas no e-commerce da marca.

Loft

A rede de franquia de produtos eletrônicos e acessórios vai oferecer, am algumas lojas da marca, até 70% de desconto em todos os produtos entre os dias 26 e 28 de novembro.

Love Gifts

A Love Gifts, rede de franquias de presentes criativos, está com condições incríveis durante a Black November da marca. Para a chegada da Black Friday, a marca criou a Sexta do Black, durante todas as sextas feiras do mês, acontecerá um esquenta cheio de produtos criativos com até 50% de desconto. Já entre os dias 22 e 26 de novembro, a rede também promoverá a Black Week com promoções imperdíveis de até 50% em toda a loja. Hoje já são mais de 55 unidades em funcionamento espalhadas pelo Brasil com mais de 2 mil itens a venda, que vão de copos, canecas, bolsas, jogos para casais, bolsas, almofadas, entre outros.

Mais Top Estética

A Mais Top Estética, rede de serviços de beleza, saúde e bem-estar, oferecerá uma série de descontos, chegando até 50% nos tratamentos em todas as unidades. Além disso, quem adquirir o combo de chás "Fases" terá uma sessão gratuita de qualquer procedimento, com exceção dos injetáveis.

Mais1Café

A Mais1 Café, maior rede de cafés especiais com atendimento digital, estará oferecendo um desconto de 50% nos drinques Caramel, feito com café, caramelo e leite; e, Vanilla, um delicioso expresso com baunilha, leite e caramelo. A promoção será válida somente na semana da Black Friday.

Maislaser

Durante todo o mês de novembro, a Maislaser, rede de depilação a laser que tem a empresária e apresentadora Ana Hickmann como sócia, promoverá a campanha “Black Total”. A marca preparou desconto de 60% em tratamentos de depilação a laser e 35% em tratamento de rejuvenescimento. Já para o dia 26 de novembro, a Maislaser disponibilizará uma ação de 70% de desconto para seus clientes aproveitarem a Black Friday.

Maria Brasileira

A Maria Brasileira, maior rede de franquias de serviços e cuidados residenciais e corporativos, vai oferecer para os clientes um desconto de R$ 25 usando o código MARIA25, para as compras feitas no site da rede. O desconto é válido para os serviços de passadeira, limpeza residencial e limpeza comercial e vai de20 a 26 de novembro.

Megamatte

A Megamatte preparou uma promoção super especial e saborosa para esta Black Friday. São diversas opções com descontos incríveis, para agradar todos os paladares. No dia 26 de novembro, a quarta sexta feira do mês, o público vai poder escolher seus salgados favoritos e pagar apenas 6 Reais por cada um. Tem Mega-X, croissant integral, folhados, pastéis integrais, empadas, coxinha assada, e muito mais. Em qualquer loja Megamatte.

Mercadão dos Óculos

O Mercadão do Óculos, uma das 50 maiores redes do Brasil, preparou a campanha Color Friday. Durante novembro, a rede terá modelos de óculos de grau a partir de R$ 19 e óculos de sol a partir de R$ 79,90. Além disso, o Mercadão também contará com 50% de desconto em armações de grifes para quem comprar lentes inteligentes.

Minds Idiomas

A escola de idiomas oferece, no mês de novembro, o curso completo de inglês em 18 meses com uma taxa de matrícula de apenas R$ 9,90.

Moncloa

Entre 21 e 27 de Novembro, a rede de franquias de chá Moncloa realiza a sua Best Week, uma semana com descontos que vão de 10 a 70% em várias categorias de produtos. O maior destaque fica com os chás de ervas solta de alta qualidade, com mais de 35 opções em valor promocional e descontos de até 60%. A linha de acessórios da marca também estará com redução de até 70% do preço de varejo, incluindo garrafas, infusores, bules, copos e mais. As promoções são válidas nas lojas físicas e site.

Montana Grill

O Montana Grill, rede de franquias que oferece cortes selecionados de carne, também preparou duas promoções para o fim de semana: Na sexta-feira, 26, ao comprar o prato Picanha Suína (acompanhado de arroz branco, fritas Montana Bem Brasil e salada), da linha Executivos, o cliente tem 30% de desconto. Já no sábado e domingo, na compra de qualquer prato da linha Grelhados Especiais, o cliente ganha um refrigerante lata (350 ml). Todas as opções são acompanhadas de fritas Bem Brasil. As promoções são válidas para pedidos feitos no balcão e consumo na loja.

Multifilmes

A Multifilmes, rede de franquia especializada na aplicação de película de alta performance automotiva e residencial, dará até o dia 20 de novembro, desconto de 20% em todas as películas da loja, seja na aplicação em automóveis ou residenciais.

Nutty Bavarian

A Nutty Bavarian preparou várias promoções em seus canais de venda para Black Friday. De 26 a 28 de novembro, nos quiosques da rede, os clientes poderão adquirir o Zip Pequeno com Amendoim Glaceado com 30% de desconto e o Zip Grande com Mix Glaceado com 15% OFF. Entre os dias 22 e 28 de novembro, quem comprar no site da marca utilizando o código BLACKFRIDAY15 receberá um desconto de 15% em produtos selecionados. Além disso, as compras a partir de R$ 150,00 darão direito a brindes: um copo Nutty Bavarian e um Flow Pack de Amêndoa Barbecue Salgada.

O Boticário

No mês de novembro, são mais de 600 produtos com até 40% de desconto.

Padaria Pet

A Padaria Pet, apenas a loja da Oscar Freire, em São Paulo terá uma semana de desconto de até 50%. A Black Friday para a marca vai de 22 a 26 de novembro e terá camas com 50% off, coleiras, guias, peitorais e cintos com 30% off; roupas e produtos de beleza com 30%, além de brinquedos e comedouros com 20% de desconto.

Park Education

Os franqueados da rede de educação bilíngue, criatividade e soft skills, Park Education, poderão escolher entre quatro opções de promoções para oferecer ao consumidor, são elas: bolsas com até 50% de desconto nos cursos oferecidos pela instituição, isenção de matrícula, desconto na compra de combo de cursos e desconto ao levar um amigo para se matricular em um dos cursos. Com mais de 90 unidades disponíveis no país, as promoções podem variar de operação para operação.

Pello Menos

O Pello Menos, rede pioneira nos serviços de depilação à cera indolor e sem hora marcada no Brasil, irá oferecer ganhos de até R$ 2.350 com a campanha Black Cupons no formato digital. As clientes cadastradas recebem cupons a partir dos serviços realizados com cera ou laser, já com as regras discriminadas em cada um deles quanto ao serviço disponibilizado com o desconto. A promoção não é cumulativa e é preciso verificar as lojas participantes no site. A validade da campanha funciona da seguinte forma: Pré Black Friday, para uso dos cupons até 30 de novembro e Black Friday, para uso de cupons de 22 a 30 de novembro.

Pizza Prime

A Pizza Prime criou um novo produto: a Primezzita, uma pizza pequena individual de 19 centímetros, que será oferecida em uma promoção exclusiva para a Black Friday 2021. São duas Primezzitas e uma Coca-Cola (350ml) por R$ 29,90. Os sabores disponíveis são: calabresa com muçarela, napolitana, portuguesa, marguerita, frango com catupiry; e as doces: nut & ninho, chocolate ao leite e banana caramelizada. O cliente também pode ganhar a segunda pizza pequena de graça na compra de uma pizza pequena ou uma pizza pequena de chocolate ao leite ao comprar uma pizza salgada grande.

Pormade Portas

Em comemoração à Black Friday 2021, as lojas e o e-commerce da franquia Pormade Portas estão oferecendo 20% de desconto na linha de rodapés e 15% de desconto nos pisos vinílicos. A promoção é válida para pedidos realizados até o dia 30 de novembro, desde que pagos no cartão de crédito ou boleto à vista.

Rei do Mate

Para o mês de novembro, o Rei do Mate apresenta a Friday do Rei, uma promoção exclusiva. Do dia 24 a 28, na compra de qualquer bebida com Mate (500ml) ou Cappuccino Cremoso ou Café Expresso Gourmet, em qualquer tamanho, o consumidor ganhará um pão de queijo crocante.

Sestini

A Sestini, uma das principais empresas no segmento de malas, mochilas e acessórios do país, está com a campanha de Black November nas lojas e no site com descontos de até 60%. Já nas compras acima de R$ 350, o consumidor ganha um kit com três necessaires. A ação é válida entre os dias 22 e 28 de novembro.

Sigbol

A rede da Escola de Moda Sigbol oferece durante todo o mês de novembro a primeira mensalidade grátis para quem se matricular em algum curso da rede, além de descontos de até 30% nas próximas mensalidades. Os alunos que matricularem-se a partir do dia 15 de novembro também podem pagar a mensalidade somente em janeiro de 2022.

Sóbrancelhas

A Sóbrancelhas adere a Black Friday e está concedendo descontos entre 15% a 50% em produtos exclusivos e serviços. A promoção é válida até o final do mês em todas as unidades.

SPA Express

SPA Express Que tal aproveitar a Black Friday para relaxar sem sair de casa? O SPA Express, maior franquia de saúde, beleza e bem-estar em domicílio do país, vai disponibilizar tratamentos estéticos e de relaxamento, como massagem com pedras quentes, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros, com até 20% de desconto ou em 12x sem juros. As sessões adquiridas são válidas por até 3 meses. Atenciosamente, Diogo Francisco.

Super Visão Vistorias Automotivas

De 15 a 30 de novembro, a Super Visão Vistorias Automotivas dará desconto de R$100 na compra online da Vistoria Certicar® ou do Combo Certicar®+Tranferência.

Taco Bell

A Taco Bell, rede californiana com cardápio inspirado na culinária mexicana, promove entre os dias 26 a 29 de novembro ofertas especiais para os consumidores no balcão e delivery. Nas lojas físicas a rede oferecerá 1 Taco Supreme, 1 Crunchy Taco Regular e 1 refrigerante 500ml por apenas R$9,90 – o cliente pode optar por pagar mais R$3,90 por uma porção de batata frita ou nachos. Enquanto no delivery os consumidores terão cupons de desconto com até R$ 10 reais off no final da compra, acessando o aplicativo próprio Taco Bell somente no dia 26 de novembro na compra de qualquer produto. No Ifood, a marca promove ofertas com o Crunchy Taco Supreme de carne, Triple Cheesy Burrito de carne moída ou o Bean Burrito (vegetariano) por apenas R$7,99. No Uber Eats na compra de 3 Crunchy Tacos o cliente paga apenas R$12,00, apenas no dia 26 de novembro. Já no Rappi, os clientes terão descontos de até 50% com o Burrito Supreme de R$27,90 por R$13,95.

Twice

A empresa oferece 20% de desconto em todos os meses de 2022 para novos clientes que se tornarem parceiros Twice até dezembro deste ano.

Via Certa

Durante o mês de novembro, todos os cursos da Via Certa estarão com 50% de desconto. Com uma metodologia Flex, promovendo aulas individualizadas e vivenciais, a rede possui uma grade com mais de 30 cursos de diversos segmentos voltados para estudantes e adultos com idade ilimitada. Atualmente são mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil.

Vivenda do Camarão

Com descontos que irão até 20%, o consumidor terá direito a descontos em vários produtos do mix da Vivenda do Camarão, como pratos prontos, camarão empanado, especialidades, petiscos e outros. Para isso, basta visitar uma das lojas físicas Vivenda do Camarão, na cidade de São Paulo, de 22 a 27 de novembro; realizar pedidos via e-commerce da rede, de 04 a 30 de novembro; ou consultar a Vivenda em Casa, microfranquia da rede Vivenda do Camarão, que terá promoções na data oficial da Black Friday, no dia 26 de novembro.

Yes! Cosmetics

A Yes! Cosmetics, empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento de beleza e cosméticos, está com desconto de até 80% em diferentes produtos durante todo o mês de novembro nas mais de 90 unidades em todo o Brasil. Já no e-commerce, a rede tem o ‘Esquenta Black Week’ todas as semanas, com descontos em produtos de cuidados pessoais, maquiagem e perfumaria, de 20%, 30% e 40% até 21 de novembro, e de até 80% entre 22 e 30 de novembro.

