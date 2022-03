EXAME lança ranking Negócios em Expansão. Veja como participar

O Brasil nunca foi tão empreendedor como agora. Entre maio e agosto de 2021, mais de 1,4 milhão de empresas foram abertas no país, um recorde histórico e 26% acima do mesmo período de 2020.

Poucas vezes o ambiente para fazer negócios no país esteve tão favorável como nos últimos meses. A maior articulação entre órgãos públicos reduziu o tempo de abertura de empresas país afora.

Atualmente, é possível colocar um CNPJ no ar em dois dias — uma ótima notícia num país onde, até bem pouco tempo, estar com um negócio regularizado levava meses.

Em meio a tudo isso, proliferam os casos de empreendedores que, motivados por um sonho, criaram modelos de negócio inovadores, conquistaram mercados e servem de exemplo para quem está chegando.

No ano passado, o país gerou 11 unicórnios, como são chamadas as empresas de tecnologia avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares — mais que o dobro dos cinco unicórnios de 2020.

Ao longo de 54 anos, EXAME procurou celebrar o capitalismo brasileiro ao dar visibilidade à trajetória de empreendedores inspiradores e que conseguiram transformar ideias em negócios com crescimento exponencial.

Num momento em que mais gente está tirando do papel uma ideia de negócio próprio, EXAME lança o ranking EXAME NEGÓCIOS EM EXPANSÃO, um anuário dos negócios de pequeno e médio porte brasileiros que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo nos últimos meses.

Esse produto deverá listar empresas de faturamento entre 2 milhões de reais e 300 milhões de reais, abertas no Brasil, de acordo com a evolução da receita ao longo do ano anterior.

Nesta primeira edição, em 2022, serão avaliados demonstrativos financeiros referentes ao ano de 2021.

Além das informações financeiras, o anuário também compreende um questionário com dados qualitativos sobre as práticas ESG, as medidas de transformação digital e as políticas de benefícios corporativos nas empresas participantes do projeto. O preenchimento do questionário será facultativo.

As informações serão enviadas pelas próprias empresas para a organização do anuário, que envolve times da EXAME e do banco BTG Pactual (do mesmo grupo que publica EXAME). A consultoria PwC dará apoio técnico ao anuário. Veja, abaixo, o regulamento inscrever sua empresa.

REGULAMENTO

O QUE É O RANKING EXAME DE NEGÓCIOS EM EXPANSÃO?

Há mais de cinco décadas, a EXAME vem ajudando empresas brasileiras a se abrirem para o mundo ao dar visibilidade à trajetória de empreendedores e líderes inspiradores – que marcaram nossas páginas ao transformarem ideias em negócios de sucesso. Agora, reforçando o nosso compromisso com a fomentação do empreendedorismo no país, a EXAME lança o Ranking EXAME Negócios em Expansão 2022, em parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, e a consultoria global PwC. Um anuário dos negócios brasileiros que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo dos últimos meses.

O ranking será realizado uma vez por ano e listará empresas com receita operacional líquida anual entre 2 milhões e 300 milhões de reais, sediadas no Brasil, de acordo com a evolução da receita ao longo do ano anterior. Nesta primeira edição, em 2022, por exemplo, serão avaliados a receital operacional líquida anual contidas nas demonstrações contábeis (Balanço patrimonial e Demonstração de resultado do exercício (DRE)) referentes aos anos de 2020 e 2021.

As informações serão enviadas pelas próprias empresas participantes para a organização do anuário, que envolve times da EXAME, da consultoria PwC, empresa de prestação de serviços integrados nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica e assessoria em transações, e apoio do banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina (do mesmo grupo que publica a EXAME).

QUEM PODE PARTICIPAR?

Grupos econômicos ou empresas privadas sediados no Brasil, com receita operacional líquida anual entre 2 milhões e 300 milhões de reais. Grupos econômicos tais como empresas com múltiplas filiais, redes de franquias, cooperativas de crédito ou seguradoras de saúde estaduais e nacionais deverão apresentar o seu resultado de forma consolidada.

Empresas que integrarem o ranking com os dados das demonstrações contabéis consolidadas não poderão incluir como participantes no ranking as demonstrações contabéis de suas companhias controladas. Casos específicos serão avaliados pela comissão tripartite formada por EXAME, PwC e BTG Pactual.

Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, ou empresas envolvidas, investigadas, ou condenadas judicial ou administrativamente por ilícitos ou contravenções penais, fiscais e/ou ambientais não poderão participar.

COMO POSSO PARTICIPAR DO RANKING EXAME DE NEGÓCIOS EM EXPANSÃO 2022?

As empresas elegíveis deverão enviar, até o dia 30/04/2022, as suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 e preencher um formulário qualitativo de dados, disponível através do endereço: http://www.website.com.br. Os demonstrativos contábeis enviados serão então validados e compilados pela PwC, parceiro escolhido devido ao seu renome mundial em auditoria e consultoria.

QUAL A METODOLOGIA DO RANKING?

O Ranking EXAME de negócios em expansão será feito com base na avaliação dos dados das empresas privadas com receita operacional líquida anual entre 2 milhões e 300 milhões de reais. O conjunto de dados a serem levantados incluirá as demonstrações contábeis (Balanço patrimonial e Demonstração de resultado do exercício (DRE)) referentes aos anos base de 2020 e 2021 e dados qualitativos para fins de classificação adequada das empresas participantes e mapeamento da conjuntura empresarial brasileira.

As empresas serão agrupadas e elencadas conforme o crescimento da sua receita operacional líquida anual entre os anos de 2020 e 2021 e conforme critérios qualitativos, para que o ranking consiga abarcar a diversidade das organizações empresariais e seja uma reflexão verossímil da realidade empresarial brasileira, dentro da amostra de empresas participantes.

O processo de agregação e ranqueamento das empresas se dará após o envio, validação e compilação dos demonstrativos contábeis (Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício (DRE)) das empresas participantes e poderão ser considerados não somente mas também como critérios para o agrupamento, ranqueamento e premiação: faixa de receita operacional líquida e setor de atividade.

A agregação por setores será baseada na classificação CNAE do IBGE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) consolidada no Sistema de Contas Nacionais (SCN). Ela é adotada pelo Sistema Estatístico Nacional para se produzir estatísticas por tipo de atividade econômica, e pela administração pública, na identificação da atividade econômica em cadastros e registros de pessoa jurídica. Nela não se faz distinção entre tipo de propriedade, natureza jurídica, tamanho do negócio e modo de operação, visto que esses critérios não afetam a caracterização da atividade.

EXAME, PwC e BTG Pactual resguardam-se ao direito de desclassificar participantes após análise dos dados recebidos. Os critérios utilizados para desclassificação são não somente, mas também os a seguir: (i) participantes que tenham disputas judiciais ou extrajudiciais com quaisquer dos organizadores e patrocinadores (ii) estejam envolvidos em atividade ilícita, como por exemplo trabalho escravo; (iii) participantes cuja atividade empresarial recaia em setores restritos, tais como comercialização de armas de fogo; entre outros.

Ademais, a critérios de concisão e condensação de informações para a produção do ranking e/ou de conteúdos derivados deles, bem como a promoção do ranking, algumas empresas poderão ter sua presença retirada do ranking, mesmo após o envio das informações e validação dos balanços. Todos os documentos e informações enviados pelos participantes do Ranking Exame Negócios em Expansão 2022 à Exame, BTG Pactual e PwCCP deverão ser válidos, íntegros e verdadeiros. Adicionalmente, só serão considerados elegíveis à participação do Ranking Exame Negócios em Expansão 2022 à Exame os participantes que reportarem seus documentos e informações via ferramenta Docusign ou ferramenta equivalente a ser disponibilizada pela PwC.

Casos específicos serão avaliados pela comissão tripartite formada por EXAME, PwC e BTG Pactual.

COMO SERÃO ESCOLHIDOS OS VENCEDORES?

As agregações e ranqueamento das empresas serão revisados por uma comissão tripartite formada por membros da EXAME, PwC e BTG Pactual, para garantir a verossimilhança do ranking com a realidade empresarial brasileira, dentro da amostra de participantes.

Após cuidadosa revisão e validação, os vencedores do Ranking Exame Negócios em Expansão serão as empresas ou grupos econômicos que apresentarem o maior crescimento de receita operacional líquida anual entre 2021 e 2020, nas suas respectivas agregações.

O Ranking Exame Negócios em Expansão 2022, contendo os vencedores, será publicado no dia 13/07/2022.

COMO POSSO USAR A PREMIAÇÃO?

A distinção no ranking é uma poderosa vantagem de marketing que cada vencedor pode e deve usar para se destacar. Algumas das maneiras pelas quais os vencedores e empresas melhor ranqueadas podem se destacar:

Assinaturas de e-mail;

Imprensa e Publicidade;

Campanhas de marketing;

Exposição em websites;

Programas de incentivo interno;

Recrutamento e retenção;

Relações com investidores;

Materiais promocionais;

Sinalização em conferências e eventos;

Banners e sinalização ao ar livre;

Vídeos promocionais;

Relatórios anuais;

Envio de informações relativas à participação e processo de premiação

Ganhar o destaque no ranking EXAME também permite se destacar dentro de sua própria organização, possibilitando maior visibilidade em toda a sua indústria e setor, bem como melhor retenção de pessoal e maior reconhecimento profissional e pessoal.

O QUE PODE DESCLASSIFICAR EMPRESAS PARTICIPANTES DO RANKING?

Em caso de dúvidas por parte dos organizadores do ranking, as empresas participantes serão contatadas via e-mail ou telefone que serão indicados no formulário de participação. Em caso de não atendimento ou ausência de resposta dentro do prazo da data de envio (até 30/04/2022), ou ainda, que a resposta da empresa não seja suficiente para compreensão da questão e findo o prazo, a empresa estará desclassificada do ranking.

Durante o processo de validação e compilação dos demonstrativos contábeis das empresas participantes a PwC poderá contatar as mesmas para esclarecimentos adicionais sobre os números apresentados. Tais questionamentos poderão incluir, não exaustivamente: o desdobramento de contas relevantes, os valores de depreciação, amortização e exaustão e o detalhamento das despesas financeiras. Caso as dúvidas não sejam sanadas, a empresa em questão estará desclassificada do ranking.

Informações fornecidas incorretamente de forma intencional, ou de má-fé também acarretarão na desclassificação da entidade empresarial participante.

Casos específicos serão avaliados pela comissão tripartite formada por EXAME, PwC e BTG Pactual.

AO PARTICIPAR, QUAIS OS TERMOS E CONDIÇÕES COM OS QUAIS A MINHA EMPRESA ESTÁ CONSENTINDO?

Os dados corporativos dos participantes e do respondente representante da empresa participante, bem como as informações contidas nos demonstrativos contábeis poderão ser processados, analisados, armazenados, compartilhados, reproduzidos, e divulgados à público – total ou parcialmente, individual ou agregadamente – pelos organizadores do Ranking EXAME Negócios em Expansão (EXAME, BTG Pactual e PwC), para as seguintes finalidades:

Informações para identificar o representante da empresa participante;

Envio de informações relativas à participação e processo de premiação;

Contato para esclarecimentos envolvendo a participação da empresa e a validação dos dados e demonstrativos enviados;

Envio de comunicação ou contato sobre produtos, serviços ou ofertas da EXAME, BTG Pactual e PwC;

Produção e divulgação de análises, notícias e conteúdos derivados dos dados qualitativos e demonstrativos contábeis fornecidos pelos participantes;

Enriquecimento de bancos de dados corporativos entre as empresas organizadoras do Ranking, para oferecer às empresas participantes e aos seus representantes outros produtos e serviços do portfólio das empresas organizadoras do Ranking;

Produção, divulgação e premiação do Ranking EXAME Negócios em Expansão e conteúdos derivados dele em meios de comunicação e informação diversos.

O “Ranking EXAME Negócios em Expansão” não representa um trabalho de auditoria, consultoria, compliance, governança corporativa ou investigação.

A EXAME, o BTG Pactual e a PwC não se responsabilizam por decisões de negócios tomadas com base no ranking ou demais conteúdos derivados dele.

AO PARTICIPAR, QUAIS OS TERMOS E CONDIÇÕES COM OS QUAIS EU ESTOU CONSENTINDO?

Os dados pessoais fornecidos no momento da inscrição serão tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 13.709/2018) e serão tratados conforme autorização fornecida pelos participantes na coleta. Os dados pessoais podem ser tratados para as seguintes finalidades:

Informações para identificar e contatar o representante da empresa participante;

Envio de informações relativas à participação e processo de premiação;

Envio de comunicação ou contato sobre produtos, serviços ou ofertas da EXAME, BTG Pactual e PwC;

Ao participar, o titular dos dados concorda com os Termos e Condições e autoriza o uso das informações e dos dados pessoais de acordo com a Declaração de Privacidade da Exame.Ltda. e com o compartilhamento de seus dados com a EXAME e BTG Pactual. Em caso de dúvidas sobre a importância da sua privacidade para nós, pedimos que entre em contato através do e-mail meusdados@exame.com para podermos ajudá-lo.

Mediante consentimento do titular do dados formalizado no formulário de participação do Ranking Exame Negócios em Expansão, a PwC tratará as informações para oferecer às empresas participantes e aos seus representantes outros produtos e serviços do portfólio da PwC de acordo com as finalidades previstas neste regulamento e com a Política de Privacidade da PwC disponível no https://www.pwc.com.br/pt/pwc-privacy.html.

QUERO PATROCINAR O RANKING EXAME NEGÓCIOS EM EXPANSÃO 2022, COMO POSSO ENTRAR EM CONTATO?

Ficamos felizes com o seu interesse em patrocinar o ranking, pedimos que entre em contato através do e-mail Publicidade@exame.com.

CASO EU AINDA TENHA DÚVIDAS SOBRE O RANKING, COMO POSSO ENTRAR EM CONTATO?

Em caso de dúvidas adicionais não sanadas pelo regulamento, pedimos que entre em contato através do e-mail Negociosemexpansão@exame.com.