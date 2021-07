30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1- Omie Trends edição Varejo

Quando: 28 de julho, das 16h às 16h40

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento inaugura o novo projeto da Omie, o Omie Trends, que a cada mês debaterá um assunto diferente a fim de colaborar com o crescimento do empreendedor brasileiro. Nesta edição, o tema será "Varejo" e serão discutidas as realidades da categoria no mundo atual, como e-commerce, cenário, benefícios da venda online e como o ERP da Omie atua para coibir fraudes. A transmissão será via Zoom e a participação é gratuita.

2- InovAtiva Experience

Quando: 31 de julho, 07 e 09 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O InovAtiva Experience reúne os principais atores do ecossistema de inovação, em uma experiência repleta de oportunidades para conexões entre parceiros, mentores, investidores e grandes empresas de todo o país. O evento marca também a conclusão dos ciclos de aceleração gratuitos do InovAtiva Brasil, que, nesta edição, chega com o número inédito de 160 participantes aprovadas. Além de atividades exclusivas para as startups do programa, o evento conta com programação aberta ao público externo, mediante cadastro no site. No sábado, 07 de agosto, toda a agenda será repleta de painéis sobre empreendedorismo e inovação com conteúdo apresentado por profissionais de grande relevância no meio.

3- Fraud Sessions | Fraude e Marketplace: muito além da transação final

Quando: 29 de julho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Konduto, empresa de antifraude para pagamentos online, irá promover o Fraud Sessions cujo tema será "Fraude e Marketplace: muito além da transação final". Durante a ocasião, os palestrantes Marina Piolli, Coordenadora de Risco e Políticas na Elo7; Vinícius Marson, CTO e Co-fundador da Singu, e Larissa Berioni, Coordenadora de Prevenção à Fraude na Enjoei, falarão sobre como os grandes marketplaces brasileiros estão investindo para barrar os novos - e também os velhos - tipos de fraude nessas plataformas. A mediação será feita por Tom Canabarro, CEO e co-fundador da Konduto.

4- Vendas | Como criamos a cultura de vendas da Ramper

Quando: 28 de julho, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Ricardo, founder e CEO da Ramper, vai compartilhar um pouco da trajetória da construção da área de revenue da Ramper, que saiu de apenas 1 founder para uma operação completa de SDRs, AEs e CSMs, com squads especializados por SMB, canais e enterprise. Mais do que a operação, vai falar também sobre a construção da cultura que faz com que as pessoas atinjam metas sem precisar arrancar o couro, o que resulta em um turnouver muito abaixo da média de outras operações.

5- Como a Jornada Digital escalou a operação da Gerando Falcões

Quando: 27 de julho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Roberto Fiedler, Diretor de Contas Estratégicas na Néctar Consulting; Eliziane Vezzoci, Marketing Manager da Gerando Falcões e Fernando Teixeira, Latam Solutions & Strategy Director da Adobe mostrarão o potencial e o alcance de uma estratégia de marketing com Marketo Engage – ferramenta Adobe implementada pela empresa, especialista em CX, na Gerando Falcões.

6- Rio de Mãos Dadas pelo Interior - Duque de Caxias e Magé

Quando: 27 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Duque de Caxias e Magé recebem, no dia 27 de julho, às 19h, a jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pelos sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio. Liderada pelo Sindicato do Comércio de Duque de Caxias e Magé (Sindivarejo), esta primeira edição nos municípios terá como tema o setor de varejo e irá oferecer palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários. A iniciativa faz parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa incentivar a retomada da confiança da população fluminense e o envolvimento das pessoas em um clima de positividade que permeie este novo ano e ajude a superar o difícil 2020.

7- LIFT Talks - "Você no Controle do Open Banking - O impacto do compartilhamento de dados do Cliente

Quando: 28 de julho, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

Essa nova edição do LIFT Talks terá como tema “Você no controle do Open Banking - O impacto do compartilhamento de dados do cliente". O evento contará com a participação de Cristiano Oliveira (Olivia), Marcelo Martins (Pay Ventures) e Guilherme Themes Miguel José (BC). O bate papo será mediado por Rodrigoh Henriques, Líder de Inovação da Fenasbac.

8- Comex 4.0: como fazer parte dessa revolução?

Quando: 29 de julho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A transformação digital vem revolucionando diversos mercados, e os impactos no comércio exterior são imensos e cada vez mais acelerados. Não é mais questão de "se" sua empresa deve entrar na revolução tecnológica, mas de quando irá adotá-la. Se antes, a grande transformação acontecia na mudança do papel para as telas dos computadores, agora, o foco está em trazer processos cada vez mais inteligentes e entregar mais valor para o cliente. Assim surge o Comex 4.0, pautado principalmente pela automatização das operações. Para entrar mais a fundo no assunto, acompanhe o webinar com Richard Souza Dias, Coordenador de TI na Multilog, e Leandro Aires de Oliveira Customer Succes & Support Leader na LogComex.

9- Scale-Up Endeavor B2B Enterprise

Quando: inscrições até 28 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Endeavor, rede global formada pelos empreendedores e empreendedoras à frente das scale-ups que mais crescem no mundo, busca 12 grandes empresas com modelo de negócios escalável e mindset de inovação. As selecionadas precisam trabalhar com soluções voltadas para resolver as demandas de grandes empresas brasileiras, independente de segmento, como Automação de Gestão de Processos, LegalTechs, Cyber Security, HRTechs, Financial Services e outros. O programa tem patrocínio Gold da C&A e patrocínio Silver da Mag Seguros. Durante 5 meses, de agosto a dezembro de 2021, as scale-ups terão mentorias individuais e meetups com pessoas de referência do ecossistema empreendedor.

10- Academia de TikTokers

Quando: 27 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Academia de Tiktokers, maior comunidade online de ensino sobre TikTok no Brasil, está oferecendo cursos gratuitos por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas a pessoas que desejem se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais. Clarissa Millford e Diego Davoli, fundadores da Academia, irão conduzir as masterclasses, que serão realizadas semanalmente.

11- O impacto do coaching no desenvolvimento da liderança

Quando: 27 de julho, às 13h30

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo perfil da ICF Brasil no Instagram

A ICF Brasil - International Coaching Federation - convida empresários e líderes de diversos segmentos para uma série de lives com o tema "O impacto do coaching no desenvolvimento da liderança".

12- Congresso de Inovação e Tecnologia em Auditoria na Saúde

Quando: 30 e 31 de julho das 9h às 17h30

Custo: R$539 para os dois dias e R$445, para 1 dia

Inscrições: pelo link

O objetivo do congresso é fomentar os assuntos relacionados à área da saúde e de tecnologias, gerando discussões para melhoria dos processos e as inovações na área. Este evento é o único voltado para reunir auditores em saúde, gestores da auditoria de hospitais e operadoras de saúde e profissionais da tecnologia. O congresso é realizado pela LRMG e conta com apoio de diversas empresas, entre elas a Carefy - Healthtech voltada para gestão e monitoramento de internações.

13- Lei Geral de Proteção de Dados: Descomplicando a Adequação da sua Escola

Quando: 26 de julho, às 19H

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O webinar promovido pela ClipEscola, em parceria com a LGPD Nacional, irá abordar a Lei Geral de Proteção de Dados no contexto das instituições de ensino, com ênfase em quais os principais pontos de adequação, como entrar em conformidade com a legislação e qual a importância de promover ações para o tratamento de dados de alunos, responsáveis e funcionários.

14- Projeto dev: Programador de Verdade

Quando: de 2 a 5 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: devem ser feitas com antecedência, pelo link

Com metodologia do Vale do Silício, os alunos aprenderão as linguagens HTML e CSS e irão codar a interface do Instagram, rede social mais popular do mundo. Durante os quatro dias, os participantes terão acesso a uma plataforma interativa com conteúdos, onde poderão trocar pontos de participação para concorrer a sorteios de brindes e para conquistar o certificado no final do curso. Além disso, terão aulas com instrutores seniores de mercado, suporte em tempo real e a oportunidade de desenvolver o primeiro projeto de forma profissional.

15- Metodologia ágil para profissionais de tecnologia

Quando: 26 de julho, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A GeekHunter, empresa especializada no recrutamento de profissionais de tecnologia, e a Agile.Inc, consultoria de tecnologia, produto e agilidade, realizam um webinar que contará com a participação do palestrante Ivan Santos, CEO e founder da Agile.Inc, e será mediado por Pedro Bini, Tech Lead na GeekHunter. Durante o evento, Santos irá aprofundar o tema sobre cultura ágil com foco em profissionais de tecnologia, que buscam mais produtividade e entrega de melhores resultados. Além disso, será apresentado cases e dicas práticas de como implementar frameworks avançados no dia a dia, como Scrum, Kanban e Lean. O webinar é indicado para profissionais de tecnologia e empresas do setor que já utilizam metodologias ágeis ou querem aprender mais sobre o assunto. Durante a conversa, o público também poderá tirar dúvidas ao vivo.

16- Roadshows BNDES Garagem – Negócios de Impacto

Quando: 26 a 30 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para que você tenha ainda mais informações sobre o que esperar do programa BNDES Garagem - Negócios de Impacto, programa de aceleração do BNDES, os eventos online contarão com a participação de startups de todas as regiões do país. Nos encontros virtuais e gratuitos, você terá a oportunidade de tirar suas dúvidas diretamente com a equipe de Seleção do programa, além de conhecer empreendedores(as) que já participaram de processos de aceleração.

17- Experts Talk

Quando: 29 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

De olho na movimentação do mercado e compreendendo as dúvidas que cercam as empresas, a Sinqia, principal provedora de tecnologia para o mercado financeiro, e a Sensedia, líder em API Management e Integrações na América Latina, se unem no webinar Experts Talk, um bate-papo online e 100% gratuito que vai debater a importância das corporações se anteciparem à regulação do Open Banking e Open Finance, e como elas devem se preparar para emergir nessas tecnologias.

18- Fala Mentor - Home office e os desafios do futuro do trabalho

Quando: 29 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O home office e os desafios do futuro do trabalho busca entender como será a volta ao formato presencial e híbrido; 44,03% da população brasileira já receberam a primeira dose da vacina, e os processos de retomada estão mudando diariamente. O evento faz parte de uma série de lives da plataforma Qualifica Cursos, disponibilizada para alunos do MBA e para o público em geral, tem como principal objetivo trazer uma visão prática dos desafios e experiências vividas pelos líderes nas organizações.

19- Comunicação Assertiva: como falar para conseguir o que você deseja?

Quando: 28 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Dados do Todas Group apontam para uma constante que precisa ser mudada: 80% das mulheres, dizem não se sentirem compreendidas por seus superiores. O workshop tem o objetivo de promover e impulsionar o diálogo sobre como se comunicar com assertividade para conseguir o que deseja na vida e na profissão, tema fundamental para quando precisamos tomar decisões difíceis e conseguir tornar o diálogo mais leve.

20- LAB4CITIES Digital

Quando: 27 a 30 de julho, das 9h às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Lab4Cities, em parceria com o inovabra habitat, ambiente de coinovação do Bradesco, lança a jornada 2021 de eventos virtuais "LAB4CITIES Digital". Serão seis séries de eventos gratuitos acontecendo entre os meses de julho e outubro de 2021. Com foco nas demandas da sociedade e no futuro das cidades brasileiras, a proposta é abordar temas como: desenvolvimento econômico e social, mobilidade urbana, transformação digital, saúde e qualidade de vida, educação e emprego, e sustentabilidade. A primeira série temática será de Mobilidade, com a co-curadoria do LABMOB - Laboratório de Mobilidade Sustentável do ProUrb da FAU/UFRJ, que acontecerá entre os dias 27 e 30 de julho e terá a presença da secretária municipal de Transportes do Rio de Janeiro, Maina Celidônio, da apresentadora e vereadora da Cidade de São Paulo, Renata Falzoni; o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Adalberto Maluf; o presidente da Associação Brasileira de Logística, Pedro Francisco Moreira, e representantes de importantes institutos de pesquisa como o próprio LABMOB, ITDP Brasil, GIZ Brasil, WRI Brasil e iCS.

21- Reforma & Decoração: como se comportam e o que esperam os consumidores das marcas no pós-pandemia?

Quando: 29 de julho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Motivados a entender os diferentes perfis de público engajados com o universo de reforma e decoração no Brasil, a agência SA365 realizou uma breve análise para contribuir com marcas e empresas no melhor entendimento de suas audiências, bem como na maior participação dessas conversas de forma relevante.

22- Green Financing - como o Brasil pode aproveitar essa oportunidade no pós-crise

Quando: 30 de julho, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

No dia 30 de julho, às 11h, o Instituto Di Blasi, Parente realizará um webinar para falar sobre Green Financing e como o Brasil pode aproveitar essa oportunidade no pós-crise. O evento contará com a participação de José Angelo Mazzillo Júnior (Secretário Adjunto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), de Fernanda Schwantes (Assessora Técnica da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA) e de Leisa Souza (Head of Latam Climate Bonds Initiative). A moderação será de Raquel Araújo, Head de Relações Institucionais e Governamentais do Di Blasi, Parente & Associados.

23- Superando o Novo Normal com o LinkedIn

Quando: 27 de julho, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com as restrições ao networking presencial, a forma como construímos e nutrimos nossas relações comerciais mudou drasticamente. LinkedIn, a maior rede profissional do mundo, é um ótimo lugar para se conectar virtualmente, promover novas conexões e fortalecer a marca. Na terça-feira (27/07) às 12h, o Consultor de Marketing Digital da WSI e especialista em LinkedIn, Rodrigo Camargo, liderará o webinar gratuito "Superando o Novo Normal com o LinkedIn", para mostrar quais recursos de marketing do LinkedIn permitem comercializar qualquer marca com mais eficácia.

24- Dia dos Pais: como fazer campanhas a custo baixo e vender mais

Quando: 27 de julho, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com foco no Dia dos Pais, como para as demais datas comemorativas do ano, o Sebrae Rio realizará uma live para os pequenos negócios com dicas de como potencializar as vendas em seus canais físicos e digitais, além de captar novos clientes.

25- Semana da Soberania Digital

Quando: 27 de julho, às 20h e 29 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Ajudar milhares de pessoas e empresas a eliminarem papelada, filas e burocracia são os objetivos principais da campanha “Soberania Digital”, realizada pela Company Hero, startup que soluciona dores e elimina barreiras na jornada de prestadores de serviços e PMEs. A programação vai contar com conteúdos exclusivos, materiais ricos, lives no Instagram e descontos em serviços e soluções. Na próxima terça-feira, 27/07, às 20h, o empresário Felipe de Paula vai abordar as cinco lições de empreendedorismo que só se aprende na prática. No dia 29/07, quinta-feira, às 19h, será a vez de Nai Correa, consultora e especialista em inovação e negócios, e Miklos Grof empresário, especialista em negócios e CEO da Company Hero, debaterem o cenário de empreendedorismo no Brasil com um tema surpresa para fechar a campanha de conteúdos. Além das discussões ao vivo, a Company Hero disponibiliza uma seleção de materiais ricos que cobrem diversas dores de empresários, PMEs e prestadores de serviço e podem ser baixados gratuitamente aqui.

26- GDTalks - Soluções para franquias e varejo no pós-pandemia

Quando: 27 de julho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A omnitech Bornlogic promove o gdtalks., encontro que discutirá soluções de vendas para franquias e varejo no pós-pandemia. O evento, online e gratuito, é voltado para empreendedores que precisaram se reinventar digitalmente no último ano, e já olham para o futuro pós-covid. Participam Daniel Gentil, gerente de inovações e gestor comercial na Gentil Negócios, uma das maiores multifranqueadas do Brasil, além de Fernando Cardoso, CRO da Bornlogic, e Marcos de Melo, sales account executive da startup.

27- Oportunidade em tempos de crise - as vantagens de investir no segmento de educação

Quando: 28 de julho, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento é direcionado aos gestores, diretores de escola, executivos, professores, pesquisadores, pedagogos e empreendedores do setor educacional. O bate-papo online tem como objetivo mostrar as vantagens em investir no segmento educacional que, mesmo durante a crise - sanitária e econômica - continua sendo uma boa oportunidade de negócio.

28- O retorno nas viagens corporativas: o que muda e o que fica

Quando: 29 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A VOLL, plataforma de gestão de mobilidade e viagens corporativas, a WeWork, líder global em espaços de trabalho flexíveis, e a GOL Linhas Aéreas compartilharão suas visões sobre o futuro da viagem a trabalho. Participam da conversa o Custumer Relationship Manager da VOLL, o Area Director da WeWork, Guilherme Chernicharo, o Gerente Corporativo TMC e GOV na GOL e a Gerente Corporativo Empresas ma GOL, Ana Paula Zuppi.

29- EFN - Expo Franquias Nordeste

Quando: 29 a 31 de julho, das 14h às 22h

Custo: R$15, com desconto para associado da ABF (Associação Brasileira de Franchising)

Inscrições: pelo link

A segunda edição da feira EFN – Expo Franquias Nordeste será realizado presencialmente no RioMar Shopping, no Recife, com mais de 50 marcas com opções de negócios em diversas áreas como alimentação, estética, saúde, educação, imóveis, entre outros. A exposição terá uma área de 2 mil m², com 100% dos estandes comercializados, e uma expectativa de público de três mil pessoas durante todo o evento. A Expo Franquias Nordeste foi a única feira de franquias em 2020 e será a primeira realizada presencialmente este ano no Brasil com o apoio da Associação Brasileira de Franchising (ABF), cumprindo todos os protocolos de higienização. É promovida pela Insight Feiras & Negócios com patrocínio do Banco do Nordeste, da Ecodesinfect e apoio do RioMar e Sebrae/PE.

30- BCB Shots - “Gin, o ícone da década”

Quando: 27 de julho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Considerado o “novo queridinho” dos brasileiros, o Gin vem registrando bons números de vendas nos últimos anos e conquistado cada vez mais adoradores. O webinar abordará a dimensão da cultura do destilado no Brasil e o sucesso conquistado na última década. Conduzida pela Embaixadora do BCB São Paulo, Carolina Oda, e pelo Diretor de Educação do evento, Marco De la Roche, a edição do BCB Shots contará com a presença dos especialistas Aline Bortoletto, Diretora e Fundadora da INOVBEV Pesquisa e Desenvolvimento de Bebidas; Erico Angelis, fundador da plataforma de vendas on-line de bebidas The Gin Flavors; e Tony Harion, bartender, diretor da agência Mixxing Bar e embaixador da marca Bacardi no Brasil.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.