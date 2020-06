A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – Seu Negócio Digital em 5 dias – Sebrae-SP e Cielo



Data: 15 a 19 de junho, das 10h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O Sebrae-SP realiza o evento Seu Negócio Digital em 5 dias com o objetivo de oferecer aos donos de pequenas empresas uma semana de inspiração e transformação digital com capacitações práticas para ingressar ou melhorar a atuação no modelo de vendas online. A jornada correalizada com a empresa de pagamentos Cielo reunirá grandes players do mercado digital para apresentar ferramentas, técnicas, práticas e informações que permitam aos empreendedores implementar mudanças e melhorias nas vendas online, com baixo custo e fácil acesso. Entre as empresas palestrantes estarão Amazon, Facebook, Google, Magalu e WhatsApp Business. O evento ainda contará com palestras de grandes especialistas em empreendedorismo como Luiza Helena Trajano e Gustavo Caetano.

2 – O papel do e-commerce na retomada do varejo

Data: 15 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A e-thinkers, empresa de gestão de e-commerces de marcas premium, traz para discutir a reabertura das lojas físicas e o papel do e-commerce na retomada do varejo, especialistas representantes das marcas Mixed, Fillity e Alshop. Entre os temas que eles abordarão estão as medidas tomadas pelas marcas para reabertura das lojas físicas, quais as expectativas dos empresários, quais as mudanças que acontecerão nas coleções, o papel do e-commerce nessa retomada, entre outros assuntos.

3 – Curso Online Desafio da Primeira Venda

Data: 15 a 19 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Como vender na crise? Fábio Oliveira, presidente da empresa SalesFarm vai ensinar formas de gerar vendas com investimento zero. Dividido em quatro módulos, o curso aborda temas como nicho de mercado e fit com a solução, social selling, script de vendas e métodos de vendas.

4 – Gestão pós-pandemia – Como estruturar o seu negócio para o novo normal?

Data: 15 e 19 de junho, das 10h às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

A Vendrame Consultores, especializada em saúde e segurança do trabalho, promoverá entre os dias 15 e 19 de junho, uma série de webinars gratuitos voltados para auxiliar as empresas a estruturar seus negócios para o retorno às atividades pós-pandemia. Um time multidisciplinar de especialistas liderados por Antonio Carlos Vendrame, que tem mais de 30 anos de experiência na área, conduzirão os encontros online que abordarão Gestão de Negócios, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Liderança e Vendas.

5 – Effecti Experience Digital

Data: de 15 de junho a 10 de setembro, às 14h30, encontros quinzenais

Custo: gratuito no primeiro lote. Segundo lote – 49,90 reais

Inscrições: pelo site

Com todas as transformações acontecendo no mundo em decorrência da pandemia de covid-19, as empresas e governos precisaram se adaptar para continuar atendendo a população. O Effecti Experience, maior evento do universo de licitações do país, também passou por mudanças, e, em 2020 lança sua edição digital. Serão sete encontros online, entre 15 de junho e 10 de setembro para debater o futuro das compras públicas no país em sete trilhas de conteúdo. Leis, tecnologia, pregão eletrônico, transparência, compliance, dentre outros assuntos serão discutidos com os maiores especialistas do país em licitações.

6 – Raciocínio Simbólico e a experiência do usuário por meio de chatbots

Data: 16 de junho, das 9h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso

Diante da popularização dos chatbots, a capacidade de lidar com o cliente, de forma rápida, eficiente e natural, ainda que automatizada, passou a ser o maior desejo dos empreendedores. Neste cenário, na próxima terça-feira, o Inovabra transmitirá a palestra ‘Raciocínio Simbólico e a experiência do usuário por meio de chatbots’, conduzida por Cassiano Maschio, diretor comercial e de marketing, e Adriano Bertin, Knowledge Engineer, ambos da Inbenta Brasil, empresa especializada em atendimento online, por meio de abordagens de Inteligência Artificial.

7 – Impactos e desafios da indústria e do varejo durante a pandemia

Data: 16 de junho, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: não há

Onde: pelo site

Fábio Araújo Tadeu, economista e sócio-diretor da BRAIN Inteligência Estratégica, vai realizar um webinar junto com Ieda Vasconcelos, economista-chefe da CBIC e do Sinduscon-MG, com dados do impacto da pandemia no varejo e os desafios que o setor enfrentará nos próximos meses, além de possíveis saídas para atravessar este momento.

8 – Planejamento Financeiro para a Retomada do Varejo

Data: 16 de junho, das 10h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Henrique Carbonell, fundador e presidente da startup F360, e Mauricio Lemos, profissional com mais de 30 anos de experiência nas áreas financeira, administrativa e comercial de médias e grandes empresas, vão falar sobre a necessidade de uma boa gestão para seu negócio, debatendo quais passos podem ajudar empreendedores do varejo a automatizar seus processos e reduzir seus custos.

9 – Programa ELAS – Lives confiança pessoal e profissional

Datas: Terça, dia 16, às 12h: Como lidar com ambiente machista no trabalho?

Quinta, dia 18, às 12h: A melhor forma de demitir seu chefe?

Sexta, dia 19: Live com Dani Junco, presidente e fundadora da B2Mamy

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A ELAS é uma startup focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres que desejam assumir posições de destaque nas empresas. Nas lives, Carine Roos, cofundadora da escola, fala sobre como lidar com o ambiente machista de trabalho, na terça-feira ao meio-dia. Já na quinta, Amanda Gomes, também fundadora da escola, fala sobre a melhor forma de demitir seu chefe. Por último, na sexta-feira, Roos entrevista Dani Junco, presidente e fundadora da B2Mamy Aceleradora, primeira empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia.

10 – Webinar ANPEI + Finep – Editais covid-19

Data: 16 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão o link de acesso por e-mail

Mantendo a visão de impulsionar o ecossistema de inovação brasileiro em atividade mesmo em meio à pandemia, ANPEI promove um encontro virtual entre Humberto Pereira, presidente ANPEI e Vice-presidente da Embraer, e o Presidente da Finep, General Waldemar Barroso Magno Neto, para apresentar os editais em andamento com a proposta de combate à covid-19.

11 – Liderança em tempos de crise

Data: 16 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) vai promover um bate-papo entre os líderes que vêm atuando de maneira bastante assertiva diante das profundas transformações que estamos vivendo. Pedro Zanoni, da Lacoste da América Latina; Roberto Funari, da Alpargatas; e Rony Meisler, da Reserva, vão debater sobre a capacidade adaptativa, propósito, resiliência, confiança, colaboração e competição, com a mediação de André Friedheim, Presidente da ABF.

12 – Lives Inspirar

Data: 16 de junho, das 18h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritor receberão link de transmissão no e-mail

“Lives Inspirar” é uma série de webinários com temas como inovação, transformação cultural e diversidade. O objetivo é levar encontros para o espaço virtual e transmitir discussões relevantes ao atual cenário de transformação empresarial. Lilian Cidreira, presidente da Future Minds e fundadora do RH Que Inspira, conversará nesta terça-feira com Renata Perrone, sócia da DeBernt, uma das maiores consultorias de RH do país. Ela falará sobre mudanças de carreira e a tendência da Carreira Portfólio nos últimos tempos. A transmissão terá tradução simultânea em libras.

13 – Liderança, cultura e gestão de mudança nas redes sociais corporativas

Data: 17 de junho, das 9h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: vai ser transmitido pelo Workplace from Facebook, na plataforma On24

O recente surto de coronavírus colocou as estratégias das empresas à prova. A combinação de trabalho remoto, desafios operacionais e até funcionários contratados destacou a resiliência das comunidades de trabalho. Envolver os funcionários através da cultura da empresa nunca foi tão vital. Este é o primeiro módulo do curso Master Series Communication, um programa de aulas digitais do Workplace from Facebook em parceria com a Aberje. As palestrantes serão Vânia Bueno, instrutora da Escola Aberje de Comunicação; Abby Guthkelch, GlobalInt Communication Solutio Wns Lead,orkplace do Facebook; e Paloma Redondo, Internal Comms Business Partner do Facebook.

14 – Editais Governamentais de Fomento para Empreendedores

Data: 17 de junho, das 19h às 19h40

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 17, no site

Onde: pelo link

A Comunidade InovAtiva SC promoverá um evento para apresentar temas relevantes para o ecossistema de inovação, tecnologia e negócios. Na ocasião, empreendedores terão a oportunidade de conhecer recursos oferecidos por instituições governamentais para empresas e startups. São editais não reembolsáveis para desenvolvimento de inovação. O evento também vai tratar sobre Inovação em Propriedade Intelectual, além de apresentar o maior programa gratuito de aceleração de startups da América Latina, o InovAtiva Brasil, que em breve abrirá inscrições para o segundo ciclo de 2020.

15 – CASE Sudio

Data: 17 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Buscando ajudar empreendedores a se adaptarem ao mundo 100% digital, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), entidade sem fins lucrativos que representa o ecossistema brasileiro de startups, anuncia o lançamento da 2ª edição do CASE Studio, uma versão 100% online e gratuita da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE). O encontro trará quatro especialistas, que abordarão a importância da inclusão e diversidade na empresa: a presidente da iigual, Andrea Schwarz; a coordenadora de comunidades da Abstartups, Isadora Azzalin; o supervisor de cultura, diversidade e inclusão na Rock Content, Eduardo Abreu; e a fundadora e CEO da Jobecam, Cammila Yochabell.

16 – Flow Experience – Como se preparar para os desafios do futuro

Data: 18 de junho, das 14h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Com sete painéis de debate que falarão sobre os impactos da covid-19 na internet global, o evento terá a participação de 24 profissionais que são referência no mercado e estão transformando a maneira de fazer negócios. Entre eles estão Ana Ralston, sócia-diretora do Ciência em Show, Ivan Moré, ex-apresentador do Globo Esporte, e Levi Lima, cantor e compositor. Além deles, o apresentador André Vasco será o mestre de cerimônias.

17 – Fabtalks! Série Cair pra Cima

Data: 18 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Toda semana, a Fábrica de Startups promove um assunto prático e atual na série de eventos online Cair Pra Cima, seguido de um tour virtual pelo seu espaço. O convidado da próxima semana é o Richard Zeiger, sócio da MSW Capital / Fundo BR Startups, gestora especializada em Corporate Venture Capital. Ele vai falar sobre “Startups e Corporações: a escalada do digital pós pandemia”, perspectivas de funding e Corporate Venture.

18 – Data Driven-Law e os benefícios da jurimetria

Data: 18 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

O processo de inclusão da tecnologia no universo jurídico já se iniciou. Há uma onda jurídica-tecnológica em curso que permitirá aos operadores do direito serem orientados a dados? Quais são, hoje, as principais instigações que os profissionais das áreas de direito e tecnologia devem conhecer para navegar nesse (novo) mundo? Participam deste evento, Luís Cláudio Casanova, diretor jurídico da Ford; Rafaella Carvalho Corti, diretora jurídica e compliance da Cyrela; Marcelo Guedes Nunes, professor da PUC-SP.

19 – Como se estruturar para o novo normal pós covid-19

Data: 18 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

A transmissão ao vivo, organizada pela Vee Benefícios, trará a VP de Recursos Humanos Brasil e Cone Sul da Mastercard para contar como foi enfrentar a pandemia e as expectativas de melhores práticas que estão adotando a partir da gestão remota.

20 – Líder do Novo Normal

Data: 18 de junho, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

O evento tem como objetivo auxiliar os empreendedores, gestores e líderes a encarar o Novo Normal. Dicas de como identificar bloqueios, guia para auto motivação, saber a diferença entre ser um líder e um chefe, como engajar, desenvolver e motivar a equipe através de uma liderança diferenciada. A palestrante é Priscila Guskuma, treinadora comportamental graduada em Jornalismo pela UBC (Universidade Brás Cubas) e pós-graduada em Marketing pela UMC (Universidade de Mogi das Cruzes).