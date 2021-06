35 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1- LIFT Talks - “O Banco Central como vetor da Inovação e Tecnologias Financeiras”, com Roberto Campos Neto

Quando: 30 de junho, às 17h30 às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

O “LIFT Talks’, terá como tema “O Banco Central como vetor da Inovação e Tecnologias Financeiras”. O principal convidado será o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Paulo Stein, presidente da Fenasbac, ficará responsável pela abertura e encerramento do bate papo e Rodrigoh Henriques, Líder de Inovação da Fenasbac, será o responsável pela moderação. Na ocasião também serão apresentados os selecionados para a 4ª edição do LIFT Lab.

2- Social Business Day 2021

Quando: 29 de junho, das 14h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Social Business Day é um evento global promovido pelo professor e vencedor do Nobel da Paz Muhammad Yunus, fundador do Yunus Centre. Celebrando o aniversário de Yunus, o evento é uma oportunidade de traçar um panorama do presente e do futuro dos negócios sociais e do empreendedorismo de impacto no mundo, contando com empreendedores, lideranças, investidores, acadêmicos, entre outros convidados especiais em seus principais painéis. Pela primeira vez na história do evento, a Yunus Negócios Sociais terá um Fórum Brasil no 11º Social Business Day, no dia 29 de junho. Em seis painéis exclusivos, serão promovidos debates sobre os investimentos de impacto no País, a perspectiva dos negócios sociais locais, ESG e transformação socioambiental, além do futuro da Amazônia. A programação pode ser consultada nas redes da Yunus e no site de inscrição.

3- Masterclass: como desenvolver segurança psicológica em times?

Quando: 30 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Newa, empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transforma as organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação, promove Masterclass com o tema “Como desenvolver segurança psicológica em times?”. O treinamento será ministrado por Carine Roos, CEO e fundadora da Newa e profissional referência no assunto. A Masterclass é voltada para indivíduos que buscam desenvolvimento pessoal e profissional, profissionais de RH, membros de grupos de afinidade e lideranças em desenvolvimento. O objetivo central dessa masterclass é que as pessoas entendam os conceitos básicos de segurança psicológica. Os participantes terão acesso a dicas práticas de como criar um ambiente propício para o desenvolvimento de times psicologicamente seguros. O evento conta com tradução em libras feita pela Leve Libras.

4- HRMove: o desafio do Viés Inconsciente na promoção da diversidade

Quando: 30 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Jobecam é uma plataforma de seleção de talentos que torna o processo mais eficiente, acessível e principalmente justo por meio da tecnologia de vídeo. A empresa promove evento com o tema de viés inconsciente, acreditando que o conceito é um conjunto de padrões que são adquiridos durante a vida e têm influência nas escolhas e ações do dia a dia, inclusive, no que diz respeito à promoção da diversidade no trabalho. A terceira edição do HRMove aborda o tema com quatro especialistas do mercado, que darão dicas de como identificar o desafio, driblá-lo e ter resultados efetivos. Os participantes são: Cammila Yochabell, CEO e Fundadora da Jobecam; Jorgete Lemos, CEO da Jorgete Lemos Pesquisas e Serviços, Dir. de Diversidade ABRH Brasil; Angélica Martins, Graduada em Psicologia, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas e em Gestão Empresarial e Alexandre Braga, Profissional de Recursos Humanos e palestrante sobre Diversidade e Inclusão e Vieses Inconscientes.

5- Como se autopromover de forma eficiente e empática

Quando: 30 de junho, às 20h

Custo: gratuito para assinantes da plataforma

Inscrições: pelo site

A comunidade Todas Group, traz Kim Farrell, Head de Marketing do Tik Tok na América Latina, para um evento exclusivo para as assinantes da plataforma, onde será abordado o tema - Como se autopromover de forma eficiente e empática. No evento, Kim Farrell abordará o assunto sob diferentes pontos de vista. Como conseguir ser empático em uma autopromoção sem parecer arrogante? Esses são temas recorrentes nas organizações, que serão tratados de uma forma simples e objetiva. Com apresentação de Joanna Moura, influenciadora, autora do Blog: um ano sem Zara, defensora do consumo inteligente e criadora do Grisalho não é desleixo.

6- Esri Business Summit 2021

Quando: 29 de junho, das 9h às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Imagem Geosistemas, representante da Esri no Brasil, realiza, no próximo dia 29 de junho, o Esri Business Summit 2021, evento voltado para os setores de Varejo, Bancos/ Financeiras, Seguradoras e Indústrias, em geral. On-line e integralmente gratuito, a empresa apresentará as novidades do sistema ArcGIS, o sistema de informações geográficas mais utilizado no mundo, trazendo soluções inovadoras para as atuais necessidades de cada segmento. O evento traz como participantes empresas como Natura, Fedex, Sicredi, IRB, entre outros.

7- 7 ações de marketing digital para você utilizar hoje

Quando: 29 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Cielo e o Sebrae irão oferecer o evento que ensinará ações de marketing na prática. Durante o evento, serão apresentadas ferramentas e metodologias relacionadas ao marketing, com destaque para segmentação de mercado, jornada do cliente e diferencial competitivo. A programação inclui ainda um bate-papo com empreendedoras. Elas vão compartilhar experiências e falar o que deu certo nos seus negócios para servir como inspiração para as pessoas participantes.

8- Webinar - Nova Lei de Licitações

Quando: 29 de junho, das 9h às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro vai promover Webinar em parceria com a Novotny sobre a nova Lei de Licitações dia 29 de junho às 17h. O Dr. Rafael Ney, sócio fundador da Novotny Advogados, vai abordar as principais mudanças da Lei de Licitações, em vigor desde abril, e ajudar o público a entender com profundidade os detalhes dessa nova Lei pode representar interessantes oportunidades de negócios junto à administração pública.

9- CX: Como melhorar a experiência digital do cliente e a importância de uma cultura baseada em dados

Quando: 29 de junho, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os consumidores esperam das marcas experiências personalizadas e contextualizadas de acordo com o momento da sua vida. Ao mesmo tempo, o comportamento e as necessidades das pessoas passam por transformações constantes e cada vez mais rápidas. Como as empresas estão utilizando dados e tecnologia para atender às expectativas de um mercado tão dinâmico? Como incentivar uma cultura baseada em dados e garantir a melhor experiência possível para os clientes? Para responder essas perguntas, participam Kishnan Nedungadi, CEO da Lumis; Tatiane dos Santos, consultora de Desenvolvimento de Sistema s e Roberto Madruga, CEO da Conquist.

10- Fórum Saúde Digital

Quando: 30 de junho, às 11h30

Custo: R$199

Inscrições: pelo link

Grandes prestadores de serviços de saúde estão criando modelos de negócios, criando plataformas com tecnologias avançadas, agregando múltiplos serviços, fazendo parcerias com outros empresas e startups, criando um verdadeiro marketplace de benefícios para conquistar, fidelizar e propor um novo modelo de atendimento aos consumidores, que por sua vez, estão mais empoderados, “consumindo” cuidados de saúde sob demanda, de acordo com suas preferências, horários e comodidade.

11- Produtalks - 2ª edição

Quando: 28 e 29 de junho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com a missão de propagar cada vez mais conhecimentos sobre o universo de produtos digitais, a software house Nave.rs, referência na construção de produtos digitais completos, realiza a segunda edição do evento online que busca explorar assuntos que vão desde a concepção até o desenvolvimento de plataformas digitais e aplicativos, procurando abordar várias fases do processo. Sempre com falas de profissionais atuantes neste mercado. No dia 28 acontecerão as palestras "Afinal, o que é Product Design?" e "Testes de usabilidade no desenvolvimento de produtos digitais: Desafios, aprendizados e boas práticas" e, no dia 29, serão abordados o "Design sprint para product discovery: Erros, acertos e aprendizados" e acontecerá uma mesa redonda virtual focada em "Como tirar um produto do papel".

12- Global Carbon Forum

Quando: 29 e 30 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento que reunirá desde líderes e comunidades locais até grandes empresas e investidores, com o objetivo discutir e desenvolver um modelo de produção inclusivo e sustentável. O foco será no impacto positivo que estratégias de investimento, instrumentos financeiros, mercados de carbono e tecnologia podem ter como facilitadores de uma Amazônia sustentável. As sessões do evento abordarão temas como investimento sustentável, como os mercados de carbono estão impulsionando a descarbonização, títulos verdes e os mais novos instrumentos financeiros para a sustentabilidade, entre outros. Os palestrantes do evento incluem Todd Chapman, Embaixador dos Estados Unidos no Brasil; Carlos A. Nobre, Pesquisador Sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo; Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e Luis Felipe Adaime, cofundador e CEO da MOSS.

13- Live Trade Talks da ALAGEV sobre diversidade

Quando: 30 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

Com convidados plurais sendo LGBTQIA+, negros e mulheres, a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (ALAGEV) realiza um Trade Talks sobre diversidade e lança oficialmente a comunidade de Diversidade da Associação. O evento trará reflexões importantes e compartilhará experiências e vivências dos participantes no mundo corporativo. Entre os convidados estarão Leo de Paula, Fernanda Luz e Jorge Barros, cofundadores da Fator Diversidade, consultoria que une ciência e arte para o desenvolvimento de ambientes corporativos diversos e inclusivos, Fernanda Augusto de Sousa, da Everis, Juliana Pati, head de eventos da Bayer, Paula Frigo, executiva da Siemens e Sueane Guimarães, da Magnesita e Giovana Jannuzzelli, diretora executiva da ALAGEV.

14- Marco Legal das Startups e o seu impacto nas compras públicas de inovação

Quando: 01 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Vertical Smart Cities da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) apresenta webinar sobre o Marco Legal das Startups e seus impactos no cenário de compra e contratação de soluções inovadoras por parte da administração pública de governos. Os painelistas são Diego Ramos, diretor Geral Teltec Solutions e diretor da Vertical Smart Cities; Daniella Abreu, secretária de Estado de Relações Internacionais do Governo de Santa Catarina; Diego Alexandre, CEO e consultor de Dati, e Thaís Nahas, consultora Intelink.

15- #MulheresTechSC

Quando: 29 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Neste evento online do Grupo Temático Mulheres ACATE, será lançada a #mulherestechSC de incentivo à contratação de mais mulheres nas empresas de tecnologia. Serão apresentados indicadores sobre as mulheres no ecossistema e os benefícios da inserção delas nas empresas de tecnologia. Haverá palestras de Larissa Vier, coordenadora do time de People & Performance da Involves, Gisele Machado, diretora do Grupo Temático Mulheres ACATE e Cristiane Iata, head de Talentos da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE).

16- Técnicas de Contrainteligência - Cyber Threat Intelligence

Quando: 29 de junho, às 08h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Dia 03 de julho, às 8h, o Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista (IDESP) disponibilizará uma aula gratuita da pós-graduação Cyber Threat Intelligence. A aula será ministrada pelo delegado Dr. Emerson Wendt. O professor falará sobre “Técnicas de Contrainteligência”, na qual será possível aprender técnicas para evitar possíveis fraudes dentro de uma empresa.

17- Jornada da Independência Financeira para Mulheres

Quando: 01 de julho, às 08h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Fintech PouPay+ irá oferecer seu primeiro curso sobre Independência Financeira Feminina que será oferecido gratuitamente para até 10 mil mulheres. Além de gestão de gastos e investimentos, o curso também irá abordar a presença da mulher no mercado, tal como empoderamento feminino, histórico da mulher no trabalho e empreendedorismo.

18- Live: Você, gestor de empresa, conhece seus deveres e direitos?

Quando: 1 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli debatem sobre gestão de empresas, trazendo aspectos sobre os deveres, responsabilidades dos gestores, e as consequências legais e entendimento na jurisprudência sobre o tema, como a indenização por má gestão, por exemplo. Os especialistas trazem os pontos importantes sob o ponto de vista jurídico que todo gestor deve saber.

19- GovTechs na Agenda de ESG e Impacto

Quando: 30 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Estão abertas as inscrições para o terceiro evento do Ciclo GovTechs e a Digitalização do Setor Público, organizado pela KPTL, Cedro Capital, BrazilLAB e Colab. Dessa vez, a conversa é sobre "GovTechs na Agenda de ESG e Impacto". O evento começa com um pitch de Henrique Lucini Rocha, CEO da Fractal Engenharia, startup do portfólio KPTL que desenvolve tecnologias para gestão sustentável de recursos hídricos. As soluções da empresa, que tem clientes como a CPFL Energia e a Prefeitura de Florianópolis, ajudam na prevenção de desastres naturais e na segurança de barragens. Em seguida, Leo Branco, Editor da Exame, conduz o painel sobre o trade off entre impacto socioambiental e rentabilidade, a partir da visão de de um banco privado, um banco de desenvolvimento e uma organização da sociedade civil.

20- RH Digital: Como modernizar o RH com iniciativas de transformação digital que automatizam diferentes etapas da jornada do colaborador

Quando: 30 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A forma de tornar o RH das empresas mais digital para atender às novas demandas trazidas pelo cenário pós-pandemia é um dos principais desafios para os profissionais da área. Para mostrar ações que podem ser adotadas pelos gestores, com o intuito de modernizar o RH e promover a transformação digital, a ADP, líder global em soluções de gerenciamento de folha de pagamento, realiza no próximo dia 30/6 (quarta-feira), às 15 horas, evento online com a participação do líder da área de Produtos e Inovação da companhia na América Latina.

21- Fórum de Negócios de Impacto da Periferia (FNIP)

Quando: 29 e 30 de junho, das 09 às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A despeito dos grandes desafios, o empreendedorismo de impacto social tem se fortalecido dentro das periferias do Brasil e mostrado a sua potência inovadora. Para debater essa mobilização transformadora e dar voz aos verdadeiros protagonistas desse movimento, a Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia (ANIP) anuncia a quarta edição do Fórum de Negócios de Impacto da Periferia (FNIP), que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho, on-line. Gratuito, o evento conta com as parcerias da Fundação Arymax, Fundação Tide Setubal, Fundação Casas Bahia, do Instituto Humanize e da Az Quest Investimentos.

22- Workshop do curso The Bug Hunter

Quando: 01 de julho, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Workshop de abertura do Curso The Bug Hunter, idealizado por Andres Alonso, garoto de 15 anos que descobriu uma falha no Instagram, em outubro de 2020. Os inscritos poderão acessar o evento em um canal fechado no Youtube.

23- Open Class We.Plural: Como desbloquear o potencial da diversidade nas empresas

Quando: 29 de junho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

a próxima terça-feira (29), a SingularityU Brazil e a Deloitte apresentam a aula online e gratuita “Open Class We.Plural: Como desbloquear o potencial da diversidade nas empresas”. O encontro contará com a participação de Carla Tieppo, expert em neurociência da SingularityU Brazil e Gabriela Bitu, Gerente Sênior de Internationale Business Tax na Deloitte Brasil com mediação de Ana Carnaúba, Head of Corporate University da Deloitte Brasil. Na aula, as executivas falarão sobre os desafios de criar ambientes plurais dentro das organizações, com discussões sobre neurociência, inovação sem viés e como colocar projetos em prática.

24- Gestão de logística eficiente - Como encurtar o tempo de entrega?

Quando: 30 de junho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Muitos fatores podem impactar em uma cadeia logística para que ela seja eficiente para o seu e-commerce, mas o que precisamos saber para tomarmos a melhor decisão? É sobre isso que vamos debater neste Webinar da Loggi em parceria com a ABComm. Nosso debate vai passar por diversas etapas da logística que precisamos conhecer para encontrar a melhor solução para nosso negócio. Desde o estoque, até a diversificação do frete e como escolher a transportadora ideal.

25- Diversidade e Inclusão em empresas: por onde começar?

Quando: 28 de junho, das 9h às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Na segunda-feira (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, a Trybe realizará o evento online e gratuito Diversidade e Inclusão em empresas: por onde começar?, com o objetivo de reunir as melhores práticas de especialistas para orientar departamentos de Recursos Humanos a darem os primeiros passos para desenvolverem políticas de diversidade e inclusão para a população LGBTQIA+ em suas empresas. Organizado em parceria com Jungle Devs, Ambev Tech, DTI, Todas as Letras, ThoughtWorks, e CI&T, o encontro será das 9h30 às 18h, transmitido pelo YouTube da Trybe.

26- QuickBooks Conecta

Quando: 29 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O QuickBooks Conecta é um evento organizado pela Intuit QuickBooks voltado para contadores e empreendedores para ajudá-los a se conectar à sua melhor versão para a segunda metade do ano. Entre os palestrantes estão Edu Lyra (Gerando Falcões), o filósofo Luiz Felipe Pondé e Christian Barbosa, Investidor Anjo e especialista em produtividade, além de nomes da contabilidade como Pedro Nery e Aline Portela, e o escritor especialista em vendas, James Ashford.

27- Webinar: c omo estruturar uma operação de Atendimento no WhatsApp para sua marca

Quando: 30 de junho, às 09h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Elife, grupo empresarial brasileiro dedicado à oferta de soluções de software e serviços para transformação digital das empresas, promove webinar sobre como estruturar uma operação de atendimento no WhatsApp para as marcas. Durante a videoconferência, será possível aprender sobre modelo de negócio no WhatsApp, casos de usos recomendados, principais regras de uso e API oficial, como usar a automação de maneira responsável e efetiva, atendimentos humanos em nível 2, tecnologias que dão suporte à estratégia, números de canais e cases de mercado.

28- CapTable Summit

Quando: Dia 29 de junho, a partir das 16h, e dia 30 de junho, a partir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A CapTable, plataforma especializada em investimentos em startups, realiza a primeira edição do ‘CapTable Summit’, evento 100% online que contará com os maiores experts do Brasil sobre o mercado de investimentos. O ‘CapTable Summit’ é um ponto de encontro importante para investidores e novos membros do mercado de investimentos, pois possibilita maior equilíbrio entre oferta e demanda nos negócios. O ponto chave é o quanto essa nova alternativa será capaz de redefinir a liquidez do mercado de ações.

29- Inteligência Artificial na Nova Era do Varejo

Quando: 29 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Executivos da Hering, Via Varejo e Qintess participam de conversa sobre como a IA está ajudando varejistas a compreender o consumidor e melhorar processos operacionais. Mais de 70% destes líderes crêem que a inteligência pode aprimorar a previsão de demanda e metade deles crê que ela melhora capacidades críticas. Descubra o porquê, durante o encontro.

30- Starbem + Saúde: Como lidar com o luto?

Quando: 30 de junho, às 19h29

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo Instagram da Starbem

Mais de 500 mil brasileiros morreram em decorrência da Covid-19. Não apenas as famílias e amigos de quem perdeu um ente querido estão vivenciando o luto, mas todo o país passa pelo mesmo sentimento de forma coletiva. Para conversar sobre como lidar com essa dor, o que ela desperta e o impacto para a saúde mental, o CEO da Starbem, Leandro Rubio, receberá Ticiana Paiva, doutora em psicologia e pesquisadora sobre cuidado emocional em crises, desastres e suicídios.

31- Pessoas Invisíveis: a apropriação da tecnologia pelas pessoas na construção de cidades inteligentes

Quando: 30 de junho, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A DUXcoworkers, empresa pioneira no Brasil a fazer das boas práticas de UX uma cultura de trabalho, promoverá gratuitamente mais uma edição do UXcoffee Live, que terá como tema “Pessoas Invisíveis: a apropriação da tecnologia pelas pessoas na construção de cidades inteligentes”. O bate papo abordará sobre como a pesquisa em design de experiência pode aproximar e, ao mesmo tempo, dialogar com os usuários, fazendo com que a tecnologia e a relação de interação para convivência urbana seja equilibrada.

32- Diversificando

Quando: 28 de junho, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Grupo Raccoon com apoio do Facebook preparou um evento para abordar questões relacionados à diversidade. Serão rodas de conversas com importantes personalidades das causas como Thais Carla, Tukumã Pataxó e Samuel Gomes. Importante mencionar que o público poderá interagir nos debates. Após as conversas, para encerrar a noite o Diversificando terá um show de Mateus Carrilho. O Diversificando também tem entre os parceiros as outras empresas da holding S4 Capital: Grupo Raccoon (Calina, ROCKY, Universidade Raccoon) e Mighty Hive.

33- Publicidade para Crianças, Coisa de Gente Grande

Quando: 29 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento, mediado por Mônica Charoux e com a participação de executivos da Sunny Brinquedos, Ri Happy, Ubisoft e Kids Corp, abordará a publicidade digital para crianças e adolescentes e seus desafios. Os convidados discutirão os regulamentos e como as principais marcas do segmento se comunicam com eficiência e segurança.

34- Confraria do Saber

Quando: 29 de junho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Confraria do Saber foi idealizada pela doutora em linguística Vivian Rio Stella, é uma comunidade digital da VRS Academy, consultoria de aprendizagem corporativa entusiasta do conceito de lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. Os confrades são convidados a sair do automático, de modo a compartilharem suas vivências, o que têm aprendido no período de isolamento, além de partilhas sobre séries, filmes, lives, cursos, livros, rotina e outras coisas que podem ser observadas e encaradas como novas ferramentas de desenvolver o saber e a aprendizagem. O foco do grupo é aprender algo novo em comunidade, expandindo e unindo a diversidade de cada um.

35- Conversation PRO

Quando: 1 de julho, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento, organizado pela multinacional GUM, conta com a participação do Professor e Doutor Timothy Newton, que atuou mais de 25 anos em ambientes odontológicos, e o PhD em Psicologia Mario Rui Araújo, que também é palestrante das modificações comportamentais causadas pela falta de limpeza da cavidade oral. Os especialistas vão retratar sobre as dificuldades em mudar hábitos na meia-idade e responderão à pergunta: “como transformar o comportamento de maneira positiva e usar essa mudança para promover novos cuidados bucais?”.

