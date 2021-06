36 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1- Como superar os desafios de escalar uma empresa SaaS acompanhando os indicadores certos

Quando: 22 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A masterclass conduzida por Paulo Vitor Quintal Lucke e Renata Fonseca é direcionada a empreendedores digitais e SaaS que poderão aprender com especialistas como escalar rápido, fazer a gestão de indicadores do seu negócio com as melhores práticas do mercado e superar desafios em momentos de crise.

2- Linx Beauty Play com Sorridents

Quando: 21 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo link

Caio Camargo, diretor comercial da Linx; e Joselita Vieira, gerente de P&D da empresa, recebem Carla Sarni, CEO da Sorridents, no Linx Beauty Play, trilha especial para varejistas de saúde e beleza. Sarni vai compartilhar suas experiências e insights num bate-papo descontraído sobre a rede de clínicas odontológicas mais premiadas da América Latina.

3- Tecnologia, Inclusão e Inovação - Painel G10 e ABINC

Quando: 24 de junho, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento conta com Rodada de Negócios com o presidente da ABINC, Paulo Spaccaquerche e o presidente do G10, Marcos Oliveira convidam grandes nome do setor como: Alexandre Vargha, Presidente do Comitê de Auto e Mobilidade da ABINC e Pesquisador da UFPR; Lívia Simões, Gerente Executiva do RIO, plataforma de conectividade da Volkswagen Caminhões e Ônibus; Cleber Morais, diretor geral da Amazon Web Services para o Brasil; Júlio Campos, presidente da UMP na América Latina; e Hermano Junior, Futurecom e diretor da Fiesp para comentar sobre tecnologia, inclusão e inovação no Brasil.



4- Live de Especialistas da SalesFarm

Quando: 22 de junho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo perfil do Instagram @fabiooliveira,sf

Fábio Oliveira recebe Andre Diamand (@andrediamand), Criador do Sexy Canvas, em uma live em seu instagram (@fabiooliveira.sf) para um bate-papo sobre o dia a dia no campo de batalha de grandes operações de vendas, debatendo que vender não precisa ser chato, pode ser sexy.

5- Starbem_Tarifas bancárias: fique ligado!

Quando: 24 de junho, às 19h29

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo link

A diferença entre os preços das tarifas dos principais bancos do país pode chegar a 50,48%, de acordo com pesquisa realizada pelo Procon-SP. Para falar sobre esse tema e tirar todas as dúvidas, o consultor financeiro Guilherme Ebaid será o convidado do CEO da Starbem, Leandro Rubio.

6- Live 737

Quando: de 21 a 25 de junho, às 07h37

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo link

Bate-papo sobre inteligência emocional,vendas, liderança, empreendedorismo, inovação e autodesenvolvimento. Segunda-feira o assunto é Meta e Planejamento e Quarta-Feira treinamento e desenvolvimento pessoal e da equipe. A palestrante será Priscila Guskuma, mentora graduada em Jornalismo pela UBC (Universidade Brás Cubas) e Pós-Graduada em Marketing pela UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) e fundadora do IGDH (Instituto Guskuma de Desenvolvimento Humano).

7- Matera Explica: Moeda Digital (CBDC)

Quando: 24 de junho, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O encontro promovido pela Matera tem como objetivo debater o projeto da CBDC (Central Bank Digital Currency) brasileira divulgado pelo Banco Central em maio. Com a novidade, a entidade busca acompanhar as transformações digitais, aumentar a eficiência dos pagamentos no varejo e contribuir para novos modelos de negócio baseados em tecnologias inovadoras.

8- Media Insights 2021

Quando: 22 e 23 de junho, das 18h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A NZN, um dos principais players para soluções de publicidade e comunicação, promove o evento Media Insights 2021, 100% online e gratuito apresentando grandes profissionais do mercado para movimentar discussões e trazer insights para quem deseja atualizar e melhorar sua presença digital de forma inteligente e estratégica. O evento terá dois painéis por dia com profissionais que são referências no mercado brasileiro de LGPD, racismo algorítmico, mídia e influência. Os bate-papos serão ao vivo com mediação da Tayara Simões, diretora de revenue e marketing da NZN.

9- 6ª edição da Next Level Week (NLW)

Quando: 20 a 27 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Rocketseat, edtech que oferece conteúdos e desafios para formar profissionais de programação com metodologia e plataforma próprias, realizará entre os dias 20 e 27 de junho a 6ª edição da NLW (Next Level Week). É direcionada para todos os desenvolvedores, independentemente do nível, e proporciona uma semana intensa de aulas práticas comandadas por educadores altamente qualificados. Junto de empresas parceiras, serão distribuídas 100 bolsas de estudos integrais para a próxima turma do Ignite, programa de aceleração profissional da edtech com foco na sua especialização que já ajudou mais de 18.000 alunos e alunas a acelerarem na direção dos seus objetivos de carreira. O evento online e gratuito terá muito código, desafios, hacks para impulsionar a carreira e espaço para networking.

10- Cases de Customer Success para se inspirar

Quando: 24 de junho, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A SenseData, plataforma referência em Customer Success e Dados Acionáveis na América Larina, irá realizar na próxima quinta-feira (24), às 14 horas, o evento on-line: Cases de Customer Success Para Se Inspirar. Mateus Pestana, CEO da empresa, irá comentar os melhores resultados de ações de CS junto com Diego Azevedo, fundador da CS Academy. Os cases citados serão das seguintes empresas: Neoway, Moip by Pagseguro, Gupy, VR Benefícios, Engage, Rabbot, Knewin, RH Software. O objetivo é mostrar como Customer Success pode trazer resultados incríveis para os mais diversos tipos de negócios, em diferentes áreas de atuação.

11- Código tributário e a importância para os municípios brasileiros

Quando: 23 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de falar sobre a temática do Código Tributário Municipal, dando dicas práticas de como os gestores municipais podem se estruturar da melhor forma, visando uma gestão eficaz de suas receitas próprias, a Gove, startup que trabalha para transformar o jeito que gestores públicos municipais tomam suas decisões, promove o evento online e gratuito que reunirá os três especialistas em gestão pública: Alberto Macedo, Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP; Márcia Longen, Especialista em Administração Tributária Municipal e Rafael Gonçalves, Administrador, Tributarista e Pós Graduado em Direito Tributário. Durante o evento, a startup ainda irá lançar seu eBook Guia prático do Código Tributário Municipal, que tem como intuito auxiliar os gestores municipais com um passo a passo na produção do código tributário.

12- Afroempreendedorismo Feminino e Cadeia de Valor

Quando: 22 de junho, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo link

Fernanda Ribeiro, co-fundadora da Conta Black, Debora Soares Fidelis, empreendedora, e Joyce Costa, head de ESG na Qintess, falarão sobre os desafios do afroempreendedorismo feminino, estratégias de superação e como a tecnologia pode ser facilitadora de negócios

13- Como planejar e criar campanhas que vendem todos os dias!

Quando: 24 de junho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Neste webinar, empreendedores e profissionais de marketing vão aprender as principais técnicas utilizadas em e-commerce e as estratégias de tráfego pago, como Facebook Ads e Google Ads. A conversa será ministrada pelo CEO da Mailbiz, Vinícius Correa e terá como convidado o gerente da E-commerce Rocket, Diego Santana.

14- MB Connections

Quando: de 21 a 24 de junho, das 18h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O MB Connections de 2021 contará com painéis exclusivos com convidados como Leandro Karnal, comentarista da CNN Brasil, Isabella Nunes, diretora do JP Morgan e Romero Rodrigues, fundador do Buscapé. Durante os quatro dias, empreendedores e investidores vão acompanhar debates sobre negócios, investimentos e resiliência.

15- Muito mimimi ou um ressignificar necessário das palavras?

Quando: 23 de junho, das 19h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Todes ou todos? Criado-mudo ou mesa de cabeceira? Mercado negro ou mercado paralelo? Tribo, comunidade ou grupo? Ih, não se fala mais assim! Ou será muito mimimi? Há quem pense que o mundo está ficando chato, que não se pode falar mais nada; há quem ache essas transformações dos sentidos fruto da sociedade complexa em que vivemos. A forma de nomear sentimentos e fatos não é neutra, por mais que pareça que as palavras estão dadas na língua. Nesse contexto, Vivi Rio Stella, da VRS Academy e Tipiti Barros, da Fika Conversas, realizarão esse evento para refletir sobre essa bela e encantadora instabilidade entre as palavras e as coisas.

16- 13º Open Innovation Week (Oiweek)

Quando: de 22 a 24 de junho, das 9h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Principal evento de inovação aberta do Brasil promovido pela 100 Open Startups, o Oiweek será realizado em parceria com a Tecnopuc (Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), na trilha de Open Talks e Open Table, com a participação das empresas Mercedes, Marcopolo, DBServer e Ouro e Prata. O evento, traz, ainda, sessões de Speed-Dating para a conexão dos participantes e painéis com ALELO, J&J Consumer Health, Alfa Collab, OMIE, Iguá, Unimed Brasil (Unimed Labs) e o recém-lançado fundo de investimento SCALEXOPEN.

17- Desafios da implementação do sistema do Open Banking - Transformação Digital

Quando: 24 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Opus Software e Inovabra promovem o evento “Desafios da implementação do sistema do Open Banking - Transformação Digital”, na próxima quinta-feira (24), às 11h, com a participação de Marcelo Feltrin, Head de desenvolvimento de negócio na área de open banking da OPUS Software, e Walter Ruiz, Co-Owner - Business Development da OPUS Software, para falarem sobre os desafios e as tendências da nova tecnologia e suas infinitas possibilidades de aplicações, com enorme potencial de impacto no mercado.

18- Lei do Stalking e o seu impacto na relação entre síndicos e condôminos

Quando: 21 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Group Software, empresa que desenvolve soluções tecnológicas para shoppings, imobiliárias e condomínios, realiza na próxima segunda-feira (21), às 17h, o webinar “Lei do Stalking e o seu impacto na relação entre síndicos e condôminos”. O encontro terá a participação do Thiago Badaró, advogado do grupo, para tratar sobre o tema. Com a publicação da Lei 14.132, também conhecida por Lei do Stalking, perseguir alguém continuamente, seja física ou virtualmente, virou crime desde o dia 31 de março de 2021.

19- Lideranças de Impacto

Quando: 24 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo link

Ricardo Drummond, mestre em Administração e fundador da mLearn Educação Móvel, e Jaqueline Silveira, mestre em Administração, e graduada em Psicologia Organizacional com especializações em Gestão de Pessoas e Carreiras, vão dialogar sobre o tema liderança de impacto, entre as inúmeras estratégias para formar equipes de alta performance, principalmente pelo seu reconhecimento. Independente da área de atuação, a pessoa líder é capaz de instigar e extrair o máximo da capacidade criativa de cada liderado ou liderada. O debate ocorrerá via plataforma Qualifica Cursos.

20- 4° Encontro de Carreiras ANEFAC

Quando: 25 de junho, às 08h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O projeto Encontro de Carreiras visa clarear o caminho daqueles que buscam por uma recolocação ou estão em transição, por meio de reflexões e insights sobre carreira. Nesta edição, a ANEFAC recebe os convidados Felipe Brunieri e Guilherme Malfi, sócios-fundadores da Assetz, e Marcos Bardagi, diretor da Telos Transition. Por meio de reflexões, conselhos e ideias, o bate-papo tem como objetivo trazer perspectivas a respeito de interim management, profissionais com 50+, perfil e perspectivas do executivo de Finanças e importância da gestão de pessoas em tempos de crise.

21- Mesa Redonda Virtual da Juventude BRICS

Quando: 26 de junho, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Instituto Global Attitude e o SABYA procuram jovens brasileiros que tem interesse e conhecimento prévio sobre o BRICS, para compor uma Mesa Redonda da Juventude com o seguinte tema: "Priorizando o Empoderamento da Juventude na Estratégia de Recuperação Pós-Pandemia do BRICS". A meta é selecionar dez jovens de cada nação do BRICS. Ao final, as recomendações e pesquisa farão parte das submissões da SABYA ao Fórum Civil de 2021 e os participantes serão reconhecidos por suas contribuições. Os critérios de avaliação são: ter entre 19 e 35 anos de idade; ser um cidadão de qualquer país do BRICS; capacidade de mostrar conhecimento e experiência relacionados às questões do BRICS.

22- Hack Olimpic League (HOL)

Quando: inscrições abertas a partir de 7 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Hack Olimpic League (HOL) é a primeira maratona de programação e soluções do Brasil e será totalmente online e gratuita. As equipes participantes poderão promover seus próprios hackathons e lançar seus desafios junto à sua rede de professores, coordenadores pedagógicos, mentores, especialistas e equipes multidisciplinares de estudantes. A proposta é transformar os desafios reais da comunidade em soluções inovadoras de alto impacto social.

23- Como começar a investir em imóveis?

Quando: 23 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo perfil do Instagram @vitaconoficial

O investimento em imóveis vem ganhando força, por ser uma opção segura e rentável. Porém, como começar a pensar nesse tipo de aplicação? Esse será o tema central da live realizada no Instagram no próximo dia 23, às 19h, pela Vitacon, incorporadora imobiliária que trabalha com o conceito de reinventar a cidade. O encontro terá mediação de Ariel Frankel, CEO da Vitacon, e Alexandre Frankel, CEO da Housi, spin-off responsável pela administração dos imóveis, além das participações de Luísa Kufel, head de Novos Negócios na Glebba Investimentos, e Eduarda Fabris, sócia e COO da URBE.ME.

24- Oportunidade em tempos de crise - as vantagens de investir no segmento de educação

Quando: 23 de junho, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A rede Luminova destaca vantagens sobre investir no segmento de educação em webinar gratuito. Especialistas falam de como o cenário de crise pode ser também de oportunidades, em um mercado que segue crescendo. O evento é direcionado a gestores, diretores de escola, executivos, professores, pesquisadores, pedagogos, e empreendedores do setor educacional.

25- Agro Docket

Quando: 21 a 25 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Agro Docket” é o primeiro evento criado para desburocratizar o crédito rural. Ele contará com a participação de grandes nomes do setor: José Angelo Mazzillo Júnior, secretário-adjunto do Ministério da Agricultura e da Pecuária (MAPA); Ticiane Figueirêdo, especialista em Crédito Agro e Operações de Barter; Cláudio Brisolara, economista chefe da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP); Pedro Lanna, analista de desenvolvimento de negócios da Agrotools; e Fernando Fontes, fundador e atual CEO atual CEO da CERC Central de Recebíveis. A mediação será de Pedro Roso, CEO da Docket. Recentemente, uma pesquisa feita pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostrou que quase 40% dos produtores de todo o País nunca tiveram acesso a algum tipo de crédito rural.

26- Check-in Turismo

Quando: 22 a 24 de junho, das 10h às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Sebrae Rio realiza seminário que trará as principais tendências para o setor, além de possibilitar que os empreendedores façam networking com diversas empresas. Serão três dias repletos de interatividade e conhecimento. Com dezenas de palestras, sessão de negócios, painel de startups, lançamento de roteiros e produtos turísticos, painel de cases de sucesso, oficinas e tours virtuais.

27- Relacionamento com Alunos Desmatriculados: Como não perdê-los para sempre

Quando: 22 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O webinar promovido pela ClipEscola oferecerá um panorama sobre o cenário de desmatrículas nas escolas particulares com a pandemia, com análise sobre as causas da perda de alunos no período, e estratégias de recuperação deste público, como melhorias na gestão de comunicação, ferramentas de tecnologia e na oferta do ensino a distância.

28- Como elaborar uma estratégia de Transformação Digital do seu negócio em 2021

Quando: 24 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar liderado por Ricardo Guimarães, Consultor de Marketing Digital da WSI Master Brasil, os empreendedores terão a oportunidade de entender como elaborar uma estratégia de transformação digital do seu negócio em 2021. Este processo de mudanças chamado de transformação digital tem proporcionado benefícios aos consumidores e modificado a atuação das empresas de todos os setores e tamanhos. As organizações buscam atualizar suas estratégias e se movimentam de forma ainda mais acelerada com os impactos criados pelo Covid. São grandes os desafios que recaem não somente na escolha das novas tecnologias, mas principalmente em entender como estas novas funcionalidades digitais podem melhorar os resultados do seu negócio.

29- Revolução Varejo Digital

Quando: 21 a 25 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Ecommerce na Prática, maior escola de vendas digitais do Brasil, vai promover uma série de aulas online e 100% gratuitas para ajudar varejistas a profissionalizarem sua gestão no e-commerce, divulgando corretamente produtos e acelerando a transformação digital. O evento debaterá temas como estratégias de diferenciação e destaque no mercado; os principais erros que 90% dos negócios cometem ao tentar migrar para o mundo digital. Os conteúdos serão apresentados pelo empresário Bruno de Oliveira, fundador e CEO do Ecommerce na Prática, que possui mais de 20 anos de experiência em e-commerce e realizou mais de 500 mil vendas pela internet somente nos últimos anos.

30 - Evolução Latina

Quando: 24 de junho

Custo: R$ 10

Inscrições: pelo site

Um dia inteiro de conteúdos online sobre liderança, inovação, tendências, empreendedorismo, novas economias e habilidades profissionais para mulheres latinas em 2021. Assim será o evento comemorativo dos quatro anos da Badass Mentoria Profissional para mulheres. As inscritas também poderão escolher participar de um dos quatro workshop organizados para a data: (1) Linkedin, currículo e entrevista de emprego: como enfrentar esse monstro?; (2) Organização empreendedora e gestão de projetos; (3) Como criar comunidades na sua empresa ou negócio e (4) Ferramentas online para turbinar sua reunião, aula ou apresentação. As inscrições, que começam com a contribuição de 10 reais, serão integralmente doadas para o Lar Dona Vera, que abriga crianças retiradas da guarda dos pais pelo Conselho Tutelar devido a denúncias de maus tratos e violência.

31- Webinar: Conexão Lean & BIM

Quando: 22 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pela construtech Prevision, o evento gratuito será realizado via Linkedin, com início às 18h, no horário de Brasília, e conta com a participação do Instituto Global de Tecnologia, Zigurat. Mediado por Paula Lunardelli, co-fundadora e CEO da Prevision, o webinar irá debater o tema com dois convidados especiais. Um deles é Bruno Mota, engenheiro civil e diretor do Master Internacional em Gestão de Projetos na Construção da Zigurat; o segundo é o arquiteto e urbanista Rogério Lima, diretor do Master Internacional em BIM Management. Para participar do webinar, basta se inscrever no evento do Linkedin.

32- Licitação: o que é? Como começar?

Quando: 25 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: Não há necessidade de inscrição. Trasmissão pelo link

Entender o mundo das licitações é uma grande oportunidade para o empreendedor. Mas como elas funcionam? O que é preciso para participar e como começar nesse mundo que, muitas vezes, parece burocrático? O especialista em licitações, Rodolpho dos Anjos, é o convidado para participar da live promovida pelo Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, junto do CEO do Portal, Leonardo Ladeira. Eles vão falar sobre o início de uma jornada de oportunidades para os empreendedores dentro do mundo das licitações.

33- EdTech Business – Educação e Impacto Social

Quando: 23 de junho, das 16h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Vertical Educação da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) realizará uma rodada de negócios para conectar os órgãos governamentais com as melhores edtechs do mercado brasileiro. Durante o evento, os participantes terão espaço para compartilhar os seus desafios e quais áreas precisam receber inovação e as edtechs terão um espaço para apresentar as suas soluções. Haverá ainda palestra de Moacir Marafon, vice-presidente de Talentos da ACATE. Evento será transmitido via Zoom.

34- M&A - Do Zero ao Exit

Quando: 23 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Alcançar o ponto do exit, quando a startup é vendida e traz o retorno financeiro dos investimentos feitos, é o sonho de muitos empreendedores. Mas, o caminho para alcançar esse momento é longo e desafiador. Pensando em ajudar os empresários nessa trajetória, o escritório Silva Lopes Advogados convida a Softplan, uma das maiores desenvolvedoras de softwares do Brasil, para o webinar “M&A - do Zero ao Exit”. O evento vai reunir players importantes do ecossistema de tecnologia e inovação para compartilhar suas experiências e debater estratégias e dicas para alcançar o exit, seja por meio de fusão, venda estratégica ou IPO na bolsa.

35- Aspectos jurídicos do Software como Serviço

Quando: 24 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Marcela Cavallo, Fernando Zilveti e Renato Borelli falam sobre a modalidade de contrato SaaS. Com foco na explicação da consistência da contratação, suas diferenças com relação a compra de uma licença vitalícia e as vantagens sob o ponto de vista jurídico, os especialistas também trarão aspectos de responsabilização pelo armazenamento dos dados, eventual imputação de responsabilidades por eventos que envolvam cibersegurança.

36- Clube AEVO

Quando: 23 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A AEVO, empresa que impulsiona a gestão da inovação em algumas das principais corporações do país, vai realizar, na quarta-feira, dia 23 de junho, às 16h, uma nova edição do Clube AEVO com o tema “Como alinhar a inovação à estratégia da empresa?”. Entre os participantes, estará um dos pioneiros no assunto, o escritor e consultor Valter Pieracciani; o CEO da Timenow Engenharia, Antônio Toledo, e o Gerente de Inovação da Energisa, Alexandre de Castro. Esta edição, que faz parte de uma série de encontros online sobre boas práticas e ideias para inovar no ambiente corporativo, será transmitida integralmente, e aberta ao público, pelo Youtube, LinkedIn e Facebook da empresa.

