15 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1- One7talks

Quando: 17 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No webinar mensal da One7, plataforma de serviços financeiros, o empresário, João Foltran, criador das marcas JohnJohn e House of Blog é convidado para falar ao público um pouco de sua trajetória e carreira, como superou os principais desafios, como foi o processo de construção de marcas de sucesso e como faz para trabalhar com inovação constantemente. O tema será “transformação nos negócios: como fazer e acontecer todos os dias”.

2- Brazil at Silicon Valley

Quando: 15 de junho, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. O painel será transmitido no canal oficial da BSV, no Youtube, em português e inglês

No próximo dia 15, terça-feira, às 19h30, o Brazil at Silicon Valley irá promover o Segundo Painel da Edição 2021, que tem como tema central “O Brasil Que Está Dando Certo”. Com moderação de Robert Siegel, o encontro contará com a presença do painelista Joe Lonsdale, fundador do Palantir Technologies, 8VC e OpenGov, que discutirá sobre Venture Capital e GovTech.

3- Hackeando o Marketing: novas formas de ganhar

Quando: 16 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

O cofundador e diretor de marketing da eKyte, Bruno Moreira, irá participar do Flow Experience para falar sobre como conseguir atenção do potencial cliente online e ganhar performance nas campanhas. Durante o painel, o especialista mostrará estratégias de marketing digital para alavancar campanhas e resultados.

4- Live Open Banking e LGPD

Quando: 17 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli, da Zilveti Advogados, convidam Aline Rezende, CEO da PouPay+ e especialista em open banking, para debater as eficácias do compartilhamento de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas no mercado financeiro, trazendo, também, aspectos da Lei de Proteção de Dados.

5- Curso Ponto

Quando: a partir de 14 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Pontomais, startup de gestão de controle de ponto online e soluções de otimização para os RHs, promove um curso gratuito e 100% online com o tema: Rotinas Básicas de Departamento Pessoal. A capacitação traz dicas essenciais para aqueles que querem começar a trabalhar com Departamento Pessoal, assim como evidencia os principais desafios da área responsável pela gestão dos funcionários de uma empresa. Dentre as funções do setor, estão admissão e demissão dos colaboradores, rotinas como férias, folha de pagamento, benefícios, jornada de trabalho, entre outros.

6- Webinar - BX e a sua empresa: o negócio da experiência do cliente em tempos de aceleração tecnológica

Quando: 15 de junho, das 16h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: no site

Combinar a experiência do cliente com os resultados da empresa torna o processo mais eficaz, mais sustentável e mais impactante para os negócios. Esse é o tema que será abordado na nova edição do Frontiers, evento online e gratuito criado pela MIT Sloan Review Brasil, publicação líder em temas da gestão da quarta revolução industrial, ligada ao Massachusetts Institute of Technology (MIT, na sigla em inglês). O encontro discutirá os porquês, as metodologias utilizadas e casos reais com as melhores práticas, que podem servir como modelo de conduta para o meio corporativo brasileiro.

7- Webinar Payments 5.0: Como alinhar inovação, agilidade e customização com processos de antifraude

Quando: 17 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

A Associação Brasileira Online to Offline promove evento online que contará com a participação de Fábio Panucci, CFO da Leo Madeiras; Márcio Santos, Diretor de Serviços ao Cliente da Decolar.com; Robson Nogueira, Gerente de Expansão e Novos Negócios da Cacau Show e Daniel Navarro Flores, CTO da Adiq/BS2 Hub. O painel terá mediação do Vitor Magnani, head da Loggi e presidente da ABO2O e do Conselho de Comércio Eletrônico da FecomercioSP.

8- Women Going Digital

Quando: inscrições a partir de 14 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: no site

Com a proposta de capacitar mulheres para atuar em áreas relacionadas à Digitalização, aumentando as chances de empregabilidade e recolocação profissional, a Câmara Brasil-Alemanha promove a segunda edição do Women Going Digital, capacitação 100% online e gratuita, que neste ano tem 400 vagas disponíveis. Para participar do processo seletivo, é necessário ter, no mínimo, 18 anos, além de Ensino Médio Completo, Inglês Básico e Conhecimento Básico do Pacote Office.

9- Peopletech Talks: Retenção em meio ao cenário competitivo

Quando: 16 de junho, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: no site

O evento online e gratuito é uma iniciativa da Vertical Peopletech da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE). O intuito é trazer discussões e cases na área de gestão de pessoas com foco em empresas de tecnologia. Essa primeira edição terá a participação de Rodrigo Pádua, VP Global de Gente e Cultura da Stefanini, e Thuany Schutz, CPEO na Involves.

10- O que ninguém te contou sobre negócios digitais

Quando: 14 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é preciso se inscrever

A eNotas, solução tecnológica do mercado que automatiza 100% do fluxo de emissão de notas fiscais eletrônicas em qualquer cidade do Brasil, apresenta a live “O que ninguém te contou sobre negócios digitais”. O evento terá participação do influenciador Rafael Lima que, com mais de 50 mil seguidores no Instagram, é um dos top players do mercado de e-commerce do País. Ele baterá um papo com Isabella Furtado, do Marketing da eNotas, sobre mercado e legalização de negócios digitais.

11- Adobe Innovation Sessions: Summit Insights 2021

Quando: 15 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: no site

A Adobe apresenta as principais tendências em marketing digital no evento virtual Summit Insights 2021, com um resumo do que de melhor aconteceu na maior conferência de marketing digital do mundo - o Adobe Summit. Entre os principais assuntos abordados estão o desafio de criar experiências de usuário na era cookieless e as tendências para este e os próximos anos.

12- Conquistando o Mundo: Como estruturamos uma área enxuta para uma expansão global

Quando: 14 de junho, das 11h15 às 11h50

Custo: gratuito

Inscrições: no site

O Fórum de Gestão Comercial, realizado pela Live University irá receber Rafael Catolé, diretor de marketing, exportação e pessoas da Natural One, marca líder em sucos 100% naturais no país para falar sobre a estratégia por traz do sucesso e uma empresa enxuta, mas que é destaque no cenário internacional. O encontro – online e gratuito - também abordará os desafios de fazer uma expansão global na área de vendas, como funciona a implementação da gestão de vendas remotas entre outros assuntos, destinados para quem deseja ampliar internacionalmente e digitalmente uma empresa.

13- Como Criar uma Imagem Positiva no Mercado de Trabalho

Quando: 15 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é preciso se inscrever. Transmissão no link

Trabalhar a imagem pode ser crucial para alcançar seus objetivos na carreira profissional. Por isso, a Qualifica vai colocar o seu presidente executivo, Romulo Abdalla, e o Professor e pesquisador de temas ligados à influência e linguagem corporal, Danilo Mota, para orientar sobre como criar essa imagem nos dias atuais.

14- Flow Experience

Quando: 15, 16 e 17 de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Como ser ágil e inovador em um mundo não linear? Este questionamento será o tema da segunda edição do FLOW Experience, evento online da Netshow.me que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de junho. Serão 15 horas de conteúdos transmitidos ao vivo. O Flow Experience 2021 conta com patrocínio da Microsoft e da AdHow e apoio da GenteLab, Feedz, Ekyte e ComSchool. O evento contará com uma super produção envolvendo alta tecnologia em parceria com a We.Do.Lab e Sando Video Service.

15- Vestibular Premiado

Quando: 14 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: não é preciso se inscrever. Transmissão acontecerá no perfil da Quero Bolsa no Instagram.

A live será sobre informações do Vestibular Premiado, uma oportunidade para que alunos tenham a chance de ingressar na faculdade podendo ganhar bolsas de estudo de até 100%, através do Penem, vestibular que é aceito por diversas instituições.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.