36 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Bolsas sociais para curso de relações governamentais e advocacy

Inscrições: até dia 22 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

O Instituto Global Attitude vai oferecer bolsas sociais para o Curso de Relações Governamentais e Advocacy, a ser realizado online e ao vivo às segundas, quartas e sexta-feiras, sempre às 19h, entre os dias 22 de fevereiro e 05 de março. A série de seis encontros vai apresentar a importância das relações governamentais e do conceito de advocacy ao público, explicando como nortear políticas de benefício ao interesse comum, cumprindo papel fundamental em grandes democracias.

2 – Next Level Week (NLW)

Quando: de 22 a 28 de fevereiro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Rocketseat, edtech que oferece conteúdos e desafios para formar profissionais de programação com metodologia e plataforma próprias, realizará entre os dias 22 e 28 de fevereiro a 4ª edição do NLW (Next Level Week). O evento é voltado para programadoras e programadores que já atuam na área e dominam os fundamentos do desenvolvimento web e traz novos conteúdos a cada edição. O evento online terá muito código, desafios, hacks para impulsionar a carreira e espaço para networking.

3 – Semana Onda Digital ABF Rio

Quando: de 22 a 26 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Franchising Rio de Janeiro (ABF Rio), promove, através do youtube, entre 22 a 26 de fevereiro, o evento “Onda Digital” em parceria com a Agência Flex. Sendo 100% digital e mediado pelo diretor de Cursos e Eventos ABF Rio e diretor da rede Taco, Mario Goldberg, serão debatidos alguns temas sobre o comportamento do consumidor, a importância da comunicação para o franchising, educação a distância, ferramentas de vendas, transformação digital e engajamento das equipes.

4 – Programa Inno Júnior

Quando: de 22 a 26 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Programa realizado em parceria com a SAP e com execução do Instituto Besouro de Fomento Social, voltado para a capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade que desejam desenvolver seus talentos através de startups.

5 – Semana do Zero ao Python

Quando: de 22 a 26 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pela Kenzie Academy Brasil, o minicurso ‘Semana do Zero ao Python’ é 100% online e 100% gratuito. Com 10 horas de conteúdo exclusivo, incluindo exercícios práticos e acesso a comunidade restrita para o esclarecimento de dúvidas e interação com outros participantes, o curso introdutório disponibiliza 10.000 vagas e certificado de conclusão gratuito.

6 – 5 Talks - Bate papo no Clubhouse

Quando: dia 22 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Clubhouse

O Magis5, Hub de Integração e Automação para vender em marketplaces, lança o primeiro 5 Talks com um convidado muito especial, o diretor de operações da Méliuz, Lucas Marques. O assunto principal será o IPO da startup e a influência no e-commerce brasileiro, passando por toda a trajetória e principais desafios. Também serão abordados temas essenciais para quem quer começar a investir ou já entende do mercado financeiro, além de trazer ótimos insights sobre o mercado de startups no Brasil.

7 – Mentoria do Fórmula com Karina Pólido

Quando: dia 22 de fevereiro, às 21h

Custo: 2.997 reais

Inscrições: pelo site

A Mentoria do Fórmula é para quem precisa de um impulso na hora de se posicionar no digital. Com a chegada da pandemia, não têm negócio sem presença no mundo online. A Mentoria com Karina Pólido vai te trazer esse posicionamento e você chegará ao seu RG digital.

8 – Oiweek digital conecta praticantes de open innovation

Quando: de 23 a 25 de fevereiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A 13ª Open Innovation Week (Oiweek), principal encontro de inovação aberta do Brasil, será realizada de 23 a 25 de fevereiro, em formato online. Promovido pela 100 Open Startups, o evento tem como

objetivo realizar novas conexões do ecossistema de inovação, apresentar novas oportunidades de open innovation com startups. A primeira edição do ano contará com as empresas VLI Logística Integrada, Everis Brasil, Sompo Seguros, Sojitz e Ambev, além de mais de 250 startups curadas, executivos e investidores.

9 – Analytics Competitor

Quando: dia 23 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Responsável por 20 livros e mais de 250 artigos sobre ciência de dados e inteligência artificial, Tom Davenport traz reflexões sobre a adoção da análise de dados para a tomada de decisões nos negócios, e a criação de soluções que envolvem o uso de inteligência artificial, as tendências e os desafios da estratégia.

10 – StartSe Summit 2021

Quando: dias 23, 24 e 25 de fevereiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento voltado a empreendedores e executivos, o StartSe Summit terá palestras de alto nível sobre gestão, negócios e tecnologia e será realizado dentro da plataforma da StartSe. Ao longo dos três dias de evento, o público poderá conhecer novas ideias e ferramentas para que possam construir um ponto de partida para o seu negócio em um cenário de pós-pandemia. Além do time da StartSe, participarão do evento figuras como Matheus Carneiro, responsável pelo RH Global do BTG Pactual; Agenor Leão, vice-presidente responsável pela evolução e inovação dos modelos comerciais das marcas Natura & Co na América Latina; Guilherme Kolberg, sócio e head de Customer Experience e Marketing Research do Grupo XP.

11 – Papo Trocado

Quando: dia 23 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Levando em consideração o fato de que as finanças são uma das maiores preocupações dos brasileiros, a Allya, HR tech com foco em benefícios corporativos e bem-estar financeiro, promoverá o Papo Trocado. A live tem a proposta de auxiliar as pessoas a melhorarem o relacionamento com o dinheiro.

12 – Webinar sobre inovação em edificações de alto padrão e habitações de interesse social

Quando: dia 23 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Diante da perspectiva de crescimento do setor da construção civil no pós-pandemia, a construtech Prevision promove um webinar com a Bild & Vitta para debater como a inovação impacta edificações de alto padrão e habitações de interesse social, como Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarela.

13 – Meetup Startup SC: investimentos no pós pandemia

Quando: dia 23 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Mesmo em um contexto geral adverso, o cenário ainda é otimista na busca de investimentos para startups mas, para fazer do jeito certo, é importante saber o que os investidores estão buscando em empresas de tecnologia neste momento. Por isso, o cenário de investimentos em startups será pauta da primeira edição do Meetup Startup SC em 2021.

14 – Meetup ABFintechs | Open Banking para Fintechs

Quando: dia 23 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de discutir as oportunidades da chegada do Open Banking no universo das Fintechs, Marcelo Martins, Diretor Executivo da ABFintechs, e Rogério Melfi, Coordenador do GT de Open Banking da ABFintechs, recebem a presença de Albert Morales, Diretor Geral da Belvo, Beatriz Gouveia, Business Manager B2B do Guia Bolso e Bruno Loiola, Partner e Chief Growth Officer da Pluggy para debater diversos pontos sobre o assunto. Dentre os temas estão questões mais didáticas como perfil dos participantes do Open Banking, modelos de iniciadores de pagamentos, utilidade dos agregadores de dados, dentre outras.

15 – Novo Score de Crédito para o Varejo

Quando: dia 23 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Voltado para empreendedores do setor varejista, o evento contará com o lançamento da terceira geração da tecnologia especializada no crediário, desenvolvida pelo Meu Crediário. Na ocasião, o presidente da fintech, Jeison Schneider, e um time de convidados especiais, entre especialistas do setor e lojistas parceiros, vão apresentar como é possível avaliar de maneira mais assertiva o risco de crédito aos consumidores, além de trazer os resultados alcançados em projetos pilotos realizados em algumas marcas.

16 – Jornada Customer Success com Robs

Quando: dia 23 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Customer Success é uma área que nos últimos anos tem recebido bastante destaque no Brasil, baseada em conceitos comprovados, que quando aplicados no seu provedor serão capazes de diminuir o cancelamento, aumentar o faturamento e definir o posicionamento do seu ISP no mercado.

Para mostrar que é possível mudar o seu negócio com Customer Success acompanhe a Jornada Customer Success.

17 – Webinar - TikTok - Música para a Geração Z

Quando: dia 24 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A startup de marketing Winnin preparou um estudo exclusivo analisando a forma de consumo musical da geração Z, com o enfoque voltado para o TikTok. O levantamento levou em consideração o aumento de buscas por determinadas trilhas, relacionadas ao uso delas no TikTok no ano de 2020/21 e dentro dessas temáticas, analisou os criadores de conteúdos e os formatos que auxiliam nesse engajamento.

18 – Futuros plurais: tendências no consumo e exigência por empresas mais humanas

Quando: dia 24 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A busca por um propósito tem sido uma preocupação constante para as empresas. A cobrança por um posicionamento claro, também. Hoje, mais do que nunca, os consumidores passaram a enxergar o fator “propósito” como um dos motivos de seleção para suas compras e interações com diferentes marcas. Este tema motivou a ilegra, empresa global de design, inovação e software, a produzir a pesquisa intitulada “Panorama ilegra: Futuros Plurais”, que analisou as principais tendências já presentes - e as que estão por vir - em diversos setores do mercado. Caroline Capitani, VP de Design Digital e Inovação da ilegra, irá fala sobre este tema em evento online do Inovabra, na próxima quarta-feira, 24 de fevereiro.

19 – Escola Luminova – Transforme e democratize a educação de sua cidade com a primeira franquia de educação básica do país

Quando: dia 24 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Escola Luminova, rede do grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro), convida empreendedores interessados no segmento para um bate-papo sobre o potencial de investir em educação, mercado que cresceu 37,5% no país entre 2013 e 2017, mesmo com a crise econômica. Além de ser um dos segmentos pioneiros no franchising brasileiro. O webinar será apresentado por Nathan Schmucler, diretor de franquias da rede, e é destinado a empresários, empreendedores e interessados no segmento educacional.

20 – DemoDay Ela Empoder@

Quando: dia 24 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A iniciativa marca o encerramento do Programa Ela Empoder@, de estímulo ao empreendedorismo feminino, e possibilitará que as cinco startups melhores classificadas na Fase 2 realizem um pitch de três minutos para representantes de aceleradoras, empresárias e investidoras-anjos, fortalecendo assim a sua rede de contatos.

21 – Wix para SEO: separando fatos da ficção [em inglês]

Quando: dia 24 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Wix é um dos construtores de sites mais populares do planeta. No entanto, há uma enxurrada de desinformação sobre o que o Wix pode ou não fazer pelo SEO. Neste webinar promovido pela Semrush, Mordy, Liraz, Alec e SImon vão mergulhar na evolução do Wix para SEO para esclarecer detalhes da ferramenta. Veja o que mudou nos recursos de SEO do Wix e veja para onde a plataforma está indo.

22 – Starbem+Saúde: Crise familiar na pandemia

Quando: dia 24 de fevereiro, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A pandemia tem afetado as relações familiares em todos os âmbitos, desaguando inclusive na vida profissional. Para falar sobre Crise Familiar na Pandemia, o psiquiatra pelo Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e psicoterapeuta pelo Instituto Sedes Sapientiae de São Paulo, Dr. Eduardo Ferreira-Santos vai conversar ao vivo com o cardiologista e presidente da Starbem, Dr. Leandro Rubio, além de responder as perguntas ao vivo

23 – Programa Bench360 - “Atribuição no Mundo Mobile”

Quando: dia 25 de fevereiro, às 8h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os associados dos planos Growth e Impact da Associação Brasileira de Startups poderão ter sessões de mentorias exclusivas com o Country Manager Brazil da AppsFlyer, Daniel Simões, que falará mais sobre “Atribuição no Mundo Mobile”, com a missão de ajudar os participantes a compreender todos os conceitos envolvidos no ecossistema de atribuição mobile e ensinará a fazer o melhor uso das ferramentas disponíveis para o planejamento e mensuração de aplicativos.

24 – Vigência da LGPD no mercado imobiliário

Quando: dia 25 de fevereiro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fábio Tadeu Araújo, economista e sócio-diretor da Brain Inteligência Estratégica, Natalia Brotto, sócia-fundadora da Brotto Campelo Advogados e Jean Carlo Jacichen Luz, advogado e consultor de proteção de dados pessoais vão debater e direcionar ao público os primeiros passos num projeto de implementação da LGPD, principais riscos no mercado imobiliário, com especial atenção aos corretores de imóveis, contrato com terceiros e papel da autoridade nacional de proteção de dados e sanções administrativas.

25 – Webinar "Decifrando a Dispensa Eletrônica"

Quando: dia 25 de fevereiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O presidente do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, recebe Rodolpho dos Anjos, criador do programa "Licitantes Extremos" e referência no mercado de vendas para o governo no Brasil. O evento tem como objetivo esclarecer a Dispensa Eletrônica, modalidade de licitação para compras urgentes com valor que não ultrapasse o máximo previsto. A Dispensa Eletrônica é uma modalidade de licitação menos burocrática aplicada para compras urgentes.

26 – A crise econômica da pandemia e a sobrevivência das franquias - jurisprudência

Quando: dia 25 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O faturamento das franquias em 2020 caiu 7,9% na comparação com 2019, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising. Pensando nas necessidades deste mercado, o escritório Zilveti Advogados vai debater os impactos da pandemia no setor e as implicações jurídicas da crise econômica enfrentada por franqueados e franqueadoras.

27 – Webinar SenseData - Como amadurecer a estratégia e a operação de Customer Success

Quando: dia 25 de fevereiro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Quer elevar sua gestão de Customer Success para o próximo nível em 2021? Liana Braia, Gerente de Sucesso do Cliente da Sankhya, vai compartilhar dicas e boas práticas para o gerenciamento da estratégia de amadurecimento de operações de Customer Success. Serão abordados exemplos e cases da Sankhya, dicas práticas para um amadurecimento estruturado e estratégias para levar a gestão de CS a um segundo nível.

28 – 7ª edição da Live Design Leadership Community (DLC)

Quando: dia 25 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Baseado no artigo publicado "Avaliando o impacto do design no desenvolvimento de serviços digitais", e com o objetivo de levantar a questão sobre a visão de como a difusão do design está mudando a lógica organizacional de empresas estabelecidas, uma vez que consegue identificar necessidades funcionais e emocionais dos usuário para a criação experiências diferenciadas, a The

Bridge, rede global de talentos digitais, anuncia a 7ª edição da live Design Leadership Community (DLC).

29 – Fraud Session – SuperApps e o novo comportamento do consumidor

Quando: dia 25 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento, que será realizado pela Konduto, especialista em antifraude para pagamentos online, vai falar sobre como o novo comportamento do consumidor possibilitou o crescimento dos chamados SuperApps e quais são os desafios do setor de prevenção à fraude nesse segmento. Participarão da conversa Maria Estela do Ebanx, Kahuê Cardoso da Magalu, Leonardo Brito da Rappi e a mediação será feita pelo Rafael Abreu da LexisNexis Risk.

30 – Como obter mais tráfego em 2021 com Pinterest e SEO [em inglês]

Quando: dia 25 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Impulsionadas pela pandemia, as marcas usaram 2020 para adaptar suas estratégias e estão correndo para compensar os lucros perdidos. Para comentar sobre esse movimento, esse webinar conta com a participação de Fernando Angulo, chefe de comunicações da Semrush, e Susan Moeller, gerente de parcerias de marketing da Tailwind. O conteúdo vai abordar as novidades do mundo de conteúdo em 2021, como o Pinterest pode ajudá-lo a se aproximar de seus objetivos de marketing de conteúdo.

31 – B2Mamy Pulse - 9ª turma

Quando: a partir de 4 de março

Custo: 3.000 reais

Inscrições: até o dia 26 de fevereiro, pelo site

A B2Mamy está com a seletiva aberta para a nona turma do programa Pulse para aceleração de negócios em fase inicial liderados por mulheres e mães. O programa, que dura 4 meses, é totalmente online e pretende acelerar negócios early stage no contexto digital com soluções em tecnologia (marketplace, EAD, APPS e SaaS, por exemplo) podendo estar inserido em qualquer segmento. A Danone Nutricia é parceira do programa e subsidiará 10 vagas com desconto de 50%. Além desse subsídio, a B2Mamy ainda disponibiliza 2 vagas sociais para mães em situação de vulnerabilidade.

32 – Aprendizagem de línguas nas escolas

Quando: dia 24 de fevereiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O programa bilíngue para escolas Edify realizará um encontro online, no dia 24 de Fevereiro de 2021, com o objetivo de discutir como se dá a aprendizagem de línguas no meio escolar e as principais mudanças como as novas diretrizes curriculares bilíngues que foram divulgadas recentemente para a comunidade escolar. A iniciativa faz parte do “Edify hub”, uma plataforma de conteúdo digital com eventos, cursos e artigos. Profissionais de todo o país vão poder participar gratuitamente.

33 – Descubra como funciona o WhatsApp para empresas

Quando: dia 24 de fevereiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em julho de 2020, o WhatsApp anunciou que a sua versão Business, para as empresas se relacionarem com os seus clientes, alcançou 50 milhões de usuários ativos mensais, sendo 5 milhões só no Brasil. Mesmo assim, o aplicativo de mensagens ainda oferece muitas possibilidades inexploradas às marcas. Pensando nisso, a Zenvia - plataforma de comunicação que empodera as

empresas para simplificar a experiência dos consumidores - realiza o webinar “Descubra como funciona o WhatsApp para empresas”, para desvendar como o aplicativo pode garantir uma boa experiência aos clientes, além de potencializar os resultados da companhia. Os anfitriões desse encontro são Raphael Carvalho, líder técnico de Implementation Success, e Carolina Varella, product marketing manager de Customer Experience da empresa.

34 – Infraestrutura: desafios e oportunidades para a recuperação econômica do Brasil

Quando: dia 24 de fevereiro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 24 de fevereiro, será transmitido ao vivo o webinar “Infraestrutura: desafios e oportunidades para a recuperação econômica do Brasil”, produzido e organizado pela M&A Community, fórum que aborda o mercado de investimentos, fusões e aquisições em todo o mundo. Na ocasião, os participantes debaterão sobre como a infraestrutura pode ser fator chave para a recuperação econômica do Brasil.

35 – IoT Business Fórum

Quando: dia 24 de fevereiro, às 9h e dia 25, às 12h40

Custo: 300 reais

Inscrições: pelo site

O IoT Business Fórum, evento pioneiro na discussão da adoção de IoT para os negócios, em sua grade de painéis de 2021 vai abordar quais os setores da economia que estão fazendo a diferença no desenvolvimento de IoT no país. O evento contará com a participação do presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), Paulo José Spaccaquerche, contribuindo no painel: “O Novo Cenário Que Se Abre Para IoT Após Aprovação da Lei“.

36 – Líderes Digitais - Cultura Organizacional & Home Office

Quando: dia 26 de fevereiro, às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Clubhouse

Gabriel Lima, presidente da Enext, irá realizar uma série de conversas com alguns dos principais líderes digitais no Brasil. O bate-papo será sobre como construir uma cultura organizacional com o trabalho remoto.