Veja 8 eventos para empreendedores que acontecem nesta semana

O ano novo é uma boa oportunidade para colocar os negócios em ordem ou tirar planos do papel. Desde o começo da pandemia, muitas associações, empresas e universidades organizam eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar.

Para ajudar quem tem ou quer começar um negócio, EXAME preparou uma lista de eventos sobre educação e empreendedorismo que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Semana do Licitante 2021



Quando: de 11 a 15 de janeiro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os assuntos mais atuais e relevantes sobre Contratações Públicas serão debatidos na segunda edição da Semana do Licitante, que acontece de 11 a 15 de janeiro. Três grandes referências do mercado de licitações: Effecti – Tecnologia para Licitantes, Portal de Compras Públicas e Portal L&C (licitacaoecntrato.com.br) – se uniram com os maiores especialistas do país em um evento totalmente gratuito e online. O Secretário-Adjunto de Gestão do Ministério da Economia, Renato Fenilli, é um dos palestrantes convidados, e irá falar sobre a Nova Lei de Licitações, recém aprovada no Senado.

2 – Lives Enem – Evolucional



Quando: de 12 a 15 de janeiro, a partir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Estudantes de todo país estão nos últimos preparativos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), seja revisando conteúdo, praticando redação ou descansando a mente. Às vésperas da prova, a startup de educação Evolucional preparou uma série de lives com o objetivo de sanar as últimas dúvidas dos estudantes. Do dia 12 ao 15, o fundador da empresa ir discutir temas como “o que mais caiu no Enem nos últimos dez anos”, “como aumentar o desempenho no Enem usando a TRI”, “como escrever uma redação matadora no Enem” e “tudo o que precisa saber para o dia da prova”.

3 – Mentoria Estratégia Digital



Quando: dia 12 de janeiro

Custo: 220 reais mensais

Inscrições: pelo WhatsApp (11) 95951-1400

O economista e administrador Daniel Scott, Fundador da HyperXP, anuncia o primeiro projeto para 2021: a mentoria online Estratégias Digitais. Trata-se de um programa que vai ensinar o empreendedor a dobrar o lucro através de ações digitais em até 60 dias. Com início no dia 12 de janeiro, os encontros serão online, com duração de duas horas cada. O foco é ensinar a trazer mais visibilidade e clientes para os negócios.

4 – CEO.Talks – Open Banking e futuro dos serviços financeiros no Brasil

Quando: dia 13 de janeiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pela plataforma de gestão Omie, essa edição do CEO.Talks apresenta um bate-papo com Marcelo Lombardo, presidente e fundador da Omie, e Thiago Alvarez, fundador e presidente do Guiabolso, sobre rumos e tendências de open banking no País.

5 – Aspectos polêmicos nas atividades empresariais em tempos de pandemia



Quando: dia 14 de janeiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para a primeira live do ano, a equipe do Zilveti Advogados irá debater sobre os aspectos jurídicos que impactaram a atividade empresarial durante a pandemia do Covid-19 em 2020. Fernando Zilveti e Marcela Cavallo vão conversar com a audiência sobre a instabilidade empresarial e os aspectos polêmicos que as medidas restritivas do governo causaram para os empresários brasileiros nos períodos mais críticos do espalhamento do Sars-Cov-2.

6 – Como economizar tempo na rotina de RH



Quando: dia 14 de janeiro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Cerca de 80% do tempo dos profissionais de RH são gastos com tarefas burocráticas, enquanto aspectos que definem um RH estratégico são deixados de lado. Para ajudar a reverter o quadro, a startup Convenia, que atua no RH, promove uma imersão sobre o assunto. O evento será conduzido pelo cofundador e diretor de tecnologia da startup Convenia, Anderson Poli, e pelo executivo de contas, Pedro Reis.

7 – Programa Scale-Up Endeavor Smart Cities



Custo: gratuito

Inscrições: até dia 15 de janeiro, pelo site

Terminam no dia 15 de janeiro as inscrições para a primeira edição do Programa Scale-up Endeavor Smart Cities, promovido pela Endeavor, rede global de empreendedores e empreendedoras. Em parceria com o Turbo, hub de inovação da Ipiranga, e com o Banco do Brasil, a organização busca 12 scale-ups que estejam prontas para escalar soluções voltadas ao desenvolvimento inteligente das cidades. O foco está nos seguintes segmentos: mobilidade, logística, turismo, conectividade, economia circular, energia, água, lixo, govtech e segurança. Outras empresas do setor – como Kovi, Buser, Brisanet, Loggi, Cobli e Avantia – já passaram pelos programas de aceleração da Endeavor.

8 – Webinar Inteligência Emocional

Quando: 18 de janeiro de 2021, das 11h30 às 12h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante o webinar Inteligência Emocional, será possível conhecer mais sobre o Treinamento de Inteligência Emocional, Mindfulness e Neurociência, que nasceu no Google para formação de líderes conscientes, inclusivos e compassivos. O encontro terá como facilitadora Ligia Costa, fundadora da TGI Today, startup com foco no desenvolvimento humano e na formação de líderes compassivos e humanizados. Ela é professora na FGV EESP, certificada internacionalmente pelo SIYLI na Califórnia e pelo GNH no Butão.