26 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas organizam eventos online para empreendedores como uma maneira de auxiliar na criação de novos negócios, ou ajudar a melhor gerenciar uma pequena empresa já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a FRST Falconi. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança, olhando para o mercado do futuro.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1 - Webinar: Como gerar insights para reduzir custos, lucrar e melhorar a experiência online

Quando: 31 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Azion, empresa líder em Edge Computing, vai realizar um webinar gratuito com o tema: Como gerar insights para reduzir custos, lucrar e melhorar a experiência online. Nick Sandoval, mestre em Engenharia da Computação, será o palestrante e o evento será em português. Na ocasião, os participantes vão aprender como identificar e prevenir falhas, manter suas operações seguras durante um ataque e entender que a segurança das empresas é a chave para maximizar a sua receita.

2- Estratégias de Relacionamento e Retenção de Clientes para a Alta Temporada no Varejo de Moda

Quando: 31 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Promovido pela Dito, empresa de CRM para o mercado de varejo omnichannel, o webinar tem como objetivo orientar o planejamento de ações de marketing e vendas voltadas para as oportunidades comerciais presentes no último trimestre de 2021. Durante o evento online, o sócio-diretor da Dito, Pedro Ivo Martins, receberá os especialistas do Varejo de Moda, Claudio Teixeira, CMO na Usaflex, Felipe Rossetti, CEO na Piticas, e Renato Gonzales, sócio na RG E-commerce Solutions, para um bate-papo sobre como estratégias de relacionamento e retenção de clientes podem auxiliar as marcas a explorar todo o potencial da alta temporada.

3- Webinar Iteris Data Talk - “Construindo uma cultura Data-Driven”

Quando: 1 de setembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o objetivo de mostrar como a análise de dados é prática vital para as empresas e pode gerar insights que colaboram no desenvolvimento de novas soluções ou melhorias internas, a Iteris, consultoria brasileira de serviços de TI, anuncia a primeira edição do Iteris Data Talk, um webinar gratuito sobre a cultura Data-Driven. O evento será 100% online e gratuito, e contará com a participação de especialistas de grandes marcas, como Microsoft, Heineken, C&A, Aché, Nutrien e Bemol.

4 - Como alavancar seus resultados com automações

Quando: 2 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A masterclass é voltada para empreendedores com interesse em explorar o potencial da automatização para otimizar os processos, aumentar a produtividade e impulsionar os resultados das empresas. O evento contará com o Kanban coach e engenheiro de software da eNotas, Wallace Oliveira, e com Joel Altschuller, closer na Ploomes.

5 - CEO.Talks - “boostLAB e a expansão das fintechs no país”

Quando: 02 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Marcelo Lombardo, CEO da Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, recebe Fred Pompeu, head do boostLab, hub de negócios do BTG Pactual, para debater o avanço do ecossistema de fintechs no Brasil e o que podemos esperar de novidades nessa área, além de rever o papel de bancos e empresas de tecnologia nesse novo cenário.

6- Potencialize E-commerce 2021

Quando: 30 de agosto a 5 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Nuvemshop está promovendo a última semana de inscrições para o Potencialize E-commerce 2021, plataforma de streaming gratuita com conteúdo de empreendedorismo. A plataforma disponibilizará masterclasses e conteúdos de entretenimento gravados com conteúdo técnico para quem já tem ou pretende ter uma loja online. Além disso, haverá uma programação ao vivo exclusiva nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Nela, os inscritos verão painéis sobre economia, finanças e tendências de e-commerce, além de rodas de conversa com lojistas de sucesso.

7 - Estratégias de captação de alunos: dicas essenciais para potencializar os resultados da sua escola

Quando: 01 e 02 de setembro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Mind Lab, empresa de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas para educação, oferece curso gratuito para gestores, educadores, professores e entusiastas da educação, que aborda técnicas e estratégias para maior captação de alunos.

8 - Conheça as 6 perspectivas para o sucesso do seu negócio

Quando: 1 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para qualificar os micro, pequenos e médios empreendedores e gestores de empresas, o Conselho do Varejo, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), firmou parceria com a startup de negócios BBX para oferecer capacitação profissional por meio de webinar. Os palestrantes deste evento vão focar em como os empreendedores precisam fazer a gestão de suas empresas nos dias de hoje para que obtenham êxito em um mercado competitivo. Durante o evento serão abordadas seis perspectivas de governança: modelo de negócios, finanças, experiência do cliente, tecnologia, operações e pessoas.

9- Webinar: Fundamentos do RH humanizado e estratégico

Quando: 01 de setembro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Convenia e a Feedz promovem um webinar sobre Fundamentos do RH Humanizado e Estratégico, com os palestrantes Marcelo Furtado, CEO e cofundador da Convenia, e Gabriel Leite, CMO e cofundador da Feedz. Durante o bate-papo, eles falarão sobre a importância da humanização no RH e as vantagens disso para as empresas, além de como tornar o RH estratégico, focando mais nas pessoas e menos nos processos burocráticos.

10 - AliExpress Seller Day Brasil

Quando: 01 de setembro, das 09 às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Magis5, Hub de Integração e Automação para vender em marketplaces, será um dos parceiros do AliExpress participantes do Seller Day Brasil. O marketplace chinês acaba de abrir cadastro para os lojistas brasileiros e o evento, que consolida a chegada no País, será voltado para empreendedores e passará por diversos assuntos, desde dicas de como vender no AliExpress, até soluções logísticas, pagamentos e ferramentas para ajudar na otimização do negócio.

11 - O jeito Escale de fazer Produto

Quando: 02 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Escale, startup de costumer acquisition, que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, organiza bate papo sobre o jeito não tradicional de trabalhar com produto. A live irá abordar como a startup pensa em produto, quais as particularidades que vive pelo modelo de negócio, como uma cultura influencia o dia a dia do time e apresentar como os profissionais da área atuam. O evento será mediado por Robert Sena, Head de Diversidade e Inclusão da Escale, com participação de Ayana Meyer, Head of Growth and Product e Rodrigo Gardim, da área de Product Manager.

12 - Curso de Pregão Eletrônico para Iniciantes

Quando: 31 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O objetivo do evento é informar e capacitar micro e pequenas empresas que pretendem entrar no modelo de negócio de compras públicas. Para vender à Administração Federal, empresários iniciantes devem aprender sobre o mundo das licitações, tema que será amplamente debatido entre palestrantes e convidados ao longo dos três dias. No dia 2 de setembro, o evento irá contar com a participação de Fernando Salla, CEO da Effecti — startup do grupo Nuvini. A Effecti é referência em tecnologia para licitantes e, em 2020, movimentou R$ 11,3 bilhões em contratos por sua plataforma. A empresa conta com clientes como Boston Scientific, Johnson & Johsnon e Cremer.

13 - APIX 2021

Quando: 1, 2 e 3 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pela Sensedia, o Festival APIX 2021 será o maior evento dedicado a APIs das Américas. Totalmente digital, o evento irá discutir, em workshops e palestras, o novo contexto aberto -- dos negócios ao sistema bancário. Além do Open Finance, encabeçado pelo novo sistema de Open Banking do Banco Central, o APIX também vai debater sobre o Open Insurance, movimento que promete impactar o mercado de seguros, e o Open Health, que segue a mesma premissa na área da saúde. Algumas das empresas confirmadas no evento são: PayPal, Sicredi, Mag, Zappts, Grupo Sura, Unimed Vale do Sinos, Athena, Elo, VR, Riverwood, Connect Pay e Porto Seguro.

14 - 2ª edição digital da Intermodal Xperience 2021

Quando: 01 a 03 de setembro, das 09 às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Serão 30 horas de imersão no maior evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina. Entre os palestrantes confirmados, no dia 01 de setembro, às 11h15, estão Denny Mews, CEO da CargOn, e Osni Roman, diretor presidente da Coopercarga, que participam do painel "Como as logtechs podem gerar ainda mais eficiência, produtividade e redução de custos nas operações logísticas?, moderado por Marcella Cunha, diretora executiva da ABOL - Associação Brasileira de Operadores Logísticos.

15 - Live Commerce: Insights e Oportunidades da nova tendência das vendas online

Quando: 01 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Esse “comércio ao vivo” está ajudando marcas e sellers online a participarem do processo de discovery e estabelecerem uma relação mais direta e profunda com seus consumidores por meio da criação de conteúdo e gestão de comunidades. Apesar de parecerem simples, essas transmissões precisam mais do que uma boa internet. Diante disso, o inovabra habitat convidou Gabriel Reginatto, cofundador da Alive App Brasil, para trazer cases, falar dos desafios, benefícios, entre outros pontos dessa tendência. O evento será online e gratuito. Para participar, basta acessar o link e se cadastrar.

16 - Festival Crie & Ative

Quando: 31 de agosto a 3 de setembro, a partir das 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para estimular o empreendedorismo na área de Economia Criativa, o Sebrae Rio, o Sesc RJ e o Senac RJ, com apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, apresentam o Festival Crie & Ative, com diversos cenários e oportunidades para o setor. Durante os quatro dias, os empreendedores poderão participar de painéis e oficinas sobre reinvenção, desenvolvimento de produtos, de oportunidades e potencial criativo, além de oficinas e palestras mais segmentadas como fotografia de produto, design, portfólio digital, artesanato, games, música, audiovisual e captação de recursos para o setor.

17 - Como estimular as finanças municipais com Economia Criativa?

Quando: 01 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Gove, plataforma de inteligência que aumenta a eficiência das finanças municipais através de dados, evidências e tecnologia, realizará a live, que conta com a presença de Fúlvio Albertoni (Especialista em Finanças Públicas Municipais e ex-secretário de Fazenda de Juiz de Fora (MG), Ana Carla Fonseca (Especialista de Economia Criativa) e Andrea Guimarães (Coordenadora de Inteligência de Mercado do Ministério do Turismo). Os convidados irão contextualizar os impactos da pandemia nos setores de turismo e cultura, além de falar sobre a economia criativa e sua importância para o desenvolvimento municipal. A intenção é mostrar como a economia criativa pode auxiliar as finanças municipais, principalmente no momento atual.

18 - Construindo uma Equipe Unicórnio

Quando: 31 de agosto, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Estônia é o país com mais unicórnios – empresas de tecnologia avaliadas em mais de US$ 1 bilhão - per capita do mundo. Promovido pela Softex em parceria com o Programa e-Residency, o objetivo do encontro é apresentar uma visão do ecossistema de inovação do país, de iniciativas governamentais como o Startup Estônia, até a bem-sucedida experiência da plataforma estoniana – e unicórnio de CRM – Pipedrive.

19 - Semana do Bug Bounty

Quando: 30 de agosto a 6 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Imersão em bug bounty voltada para jovens de 15 a 22 anos que querem descobrir uma nova forma de ganhar dinheiro como "hacker do bem". A descoberta de falhas no mundo digital atrai esses hackers para empresas como Google e Starbucks. O idealizador da Semana é Andres Alonso, garoto de 15 anos que achou uma falha no Instagram e ganhou 25.000 dólares.

20 - StartupON - Minas Gerais e Rio Grande do Norte

Quando: 01 e 2 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O StartupON, inciativa da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) para levar mentorias de qualidade a startups que estão na fase inicial está em sua 9 ª edição de 2021. Agora, o evento acontecerá nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Norte, entre os dias 01 e 02 de Agosto. A organização espera impactar 150 pessoas e 40 startups com a ação.

21 - Dados e Pensamento Analítico: Seja um profissional Data Driven na sua empresa.

Quando: 01 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A aula vai trazer uma reflexão sobre as barreiras que impedem o desenvolvimento data driven no seu dia a dia, além de direcionar o raciocínio para utilizar os dados da melhor maneira. A aula aberta terá como facilitador Daniel Gandolfi, Data Hub Director da Cadastra: trabalha com dados desde 2009 e é entusiasta do uso criativo de dados em áreas como customer data, text mining e data driven ideas, e se considera um democratizador da transformação de dados em informação.

22 - Fintopics | Green Finance e ESG - Propósito para as Fintechs

Quando: 01 de setembro, às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O país vive um momento-chave para se discutir e implementar finanças sustentáveis. Para entender como o tema será desenvolvido no âmbito regulatório, o uso de tecnologias disruptivas e como as fintechs trazem essa pauta de forma clara e prática para o mercado, a Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) realiza o evento Fintopics | Green Finance e ESG - Propósito para as Fintechs. Para esta programação participam Christopher Wright, Conselheiro de Clima na Embaixada Britânica; Ricardo Harris, Chefe de Gabinete do Diretor de Regulação do Banco Central (BC), Daniela Baccas, Analista na Superintendência de Orientação e Proteção aos Investidores da Comissão de Valores Imobiliários (CVM); Patrícia Genelhu, Head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto do BTG Pactual; Leonardo Betanho, Gerente de Produtos de Balcão na B3; dentre outros.

23 - Webinar: Transformação digital de modelos de negócios

Quando: 2 de setembro, das 09h30 às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) vai promover, no dia 2 de setembro, o Webinar “Transformação digital de modelos de negócios”. O evento, que acontece de forma gratuita, contará com a presença de Murillo Boccia, diretor de E-commerce na Natura &Co América Latina, Ruy Quadros, professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT) do Instituto de Geociências da UNICAMP, e com a moderação de Marcela Flores, diretora executiva da ANPEI.

24 - Webinar - O Poder do Linkedin para Startups

Quando: 31 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A FCJ Venture Builder em parceria com a Farma Ventures realizará o Webinar “O poder do LinkedIn para startups com soluções B2B”.O LinkedIn é uma das maiores redes sociais do mundo com mais de 575+ milhões de usuários e tem um forte apelo ao mercado corporativo com foco em conexões e network, mas como utilizar essa importante ferramenta a seu favor?

25 - Workshop de saneamento e tecnologias ambientais alemãs no Brasil

Quando: 2 e 3 de setembro, às 09h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O novo marco legal de saneamento básico no Brasil completou um ano em julho, mas o que isso significa para o país em termos de parcerias internacionais? Pensando em elucidar dúvidas e também fomentar a geração de oportunidades de negócios, a Fábrica de Startups, empresa brasileira de fomento à inovação, e a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio) com apoio da German Water Partnership e.V. e Plattform Umwelttechnik e.V. promovem o workshop “Tecnologias ambientais alemãs para o abastecimento de água potável e disposição de águas residuais no Brasil”.

26 - Gestão patrimonial familiar

Quando: 2 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

No dia 2 de setembro, quinta-feira, às 18h, os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli, da Zilveti advogados, convidam Rogério Pereira, sócio sênior da Veedha Investimentos - com mais de 2 décadas de experiência em Private Banking - para debate sobre a gestão patrimonial familiar: importância, vantagens e possibilidades. Assista, ao vivo, no youtube da Zilveti Advogados.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.