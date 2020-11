41 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – Workshop Moda de Sucesso PRO

Data: de 16 a 20 de novembro, a partir das 8h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Idealizado pela Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, o Workshop Moda de Sucesso PRO é uma imersão intensiva totalmente online e gratuita para empreendedores ou pessoas com interesse em aprimorar as habilidades de gerenciamento dos negócios nesse setor. A iniciativa conta com aulas, revisão de conteúdo, materiais de estudo e uma comunidade fechada com o acompanhamento da executiva a fim de revisar exercícios e tirar dúvidas referentes aos negócios dos participantes.

2 – Semana Global do Empreendedorismo (SGE) – UniSociesc, Unisul, UNICURITIBA e Ages

Data: dia 16 a 22 de novembro, das 9h às 22h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Estudantes das instituições de ensino superior UniSociesc, Unisul, UNICURITIBA e AGES, uniram-se para promover, de 16 a 22 de novembro, a Semana Global do Empreendedorismo (SGE). Aberto à comunidade, o evento é gratuito e tem como objetivo promover um ambiente de oportunidades para a apresentação de novos projetos e a troca de experiências em diversas áreas de conhecimento.

3 – Como vender até 95% de todo o seu estoque comprado com margem de lucro saudável e preço cheio

Data: dia 16 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A live ‘ Como vender até 95% de todo o seu estoque comprado com margem de lucro saudável e preço cheio’ é uma iniciativa da Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, que tem o objetivo de auxiliar pequenos e médios varejistas do setor a aprimorarem as habilidades de vendas e gerenciamento de produtos.

4 – Coloque o Propósito em Prática com Valor Compartilhado

Data: dia 16 de novembro, das 11h às 12h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Empresas de economias emergentes se encontram diante de profunda incerteza buscando entender o que as consequências da covid-19 significarão para seus funcionários, clientes e comunidades. Nesse cenário econômico inédito, as empresas de vanguarda buscarão oportunidades para reimaginar um sistema que as torne mais resiliente, fortalecendo todos os stakeholders. Mas como as empresas podem atuar para fortalecer seus stakeholders? É isso que Dane Smith, Diretor Geral da FSG, Marcelo Castelli, presidente global da Votorantim Cimentos e Nicola Cotugno, country manager da Enel Brasil, vão discutir no evento.

5 – Congresso Online Nacional de Recursos Humanos

Data: dia 16 a 20 de novembro, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Organizado pela Congresse.me, o RH.CON é um evento de caráter técnico-científico destinado a acadêmicos e profissionais que tem relação com a área de gestão de pessoas. O objetivo do evento é promover um conjunto de práticas e metodologias aplicadas para o desenvolvimento do capital humano e das organizações. O congresso é direcionado a disseminar conhecimentos sobre a área de Recursos Humanos para o maior número de pessoas possível, incluindo principalmente aquelas que estão distantes dos grandes centros do País e que enfrentam dificuldades para estar em eventos presencialmente, utilizando de grandes nomes do mercado.

6 – 25º Encontro de Investidores do Programa CoVida20

Data: dia 16 de novembro, às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Organizado pela Trê Investindo com Causa, o evento tem como foco apresentar o CoVida20, um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a crise da covid-19. O evento, apresentado por Lívia Galasso, vai mostrar a plataforma de empréstimo direto, as oportunidades de investimentos disponíveis, o uso consciente do dinheiro e dicas para os negócios.

7 – Workshop Planeje sua carreira solo

Data: de 16 a 18 de novembro, das 20h às 22h

Custo: 117,70 reais

Onde: pelo site

Ter um plano B, que está entre as tendências que se fortalecem entre as mulheres para 2021, envolve muitas vezes transformar os talentos de cada uma em ótimos projetos – e em uma nova carreira. Todo esse processo exige autoconhecimento, planejamento e segurança. Mas por onde começar? O que fazer? Como se posicionar? Depois de realizarem as suas transições de carreira e aprenderem muito com isso, Livia Antonnelli, consultora de imagem, e Rafize Santos, mestra em filosofia e fundadora da Badass Mentoria, se uniram para compartilhar as suas experiências e ajudar mulheres a dar os próximos passos rumo a sua carreira solo.

8 – Webinars de Growth – 2ª edição

Data: de 16 a 21 de novembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O programa de mentoria para líderes de marketing e growth, Growth Leader Academy, convida para a segunda edição do “Webinar de Growth”, voltado para quem deseja fazer a empresa crescer, criar uma cultura de crescimento ou acelerar a carreira. Serão seis dias de conteúdo criado pelo mentor Gabriel Costa, diretor de marketing e sócio da Singu, Tahiana D’Egmont, sócia e diretora de marketing da MaxMilhas.

9 – RHI MAGNESITA Challenge FIEMG Lab

Data: dia 16 de novembro a 4 de dezembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O programa de inovação RHI Magnesita Challenge FIEMG Lab tem o propósito de conhecer, conectar e aplicar, por meio de canal aberto e colaborativo, novas tecnologias e novas soluções que se apliquem aos dois desafios propostos pela empresa líder global da indústria de refratários, que são: gestão inteligente de contratos de serviços e planejamento inteligente da cadeia produtiva de refratários.

10 – Semana Internacional da Marca Própria

Data: de 16 a 19 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A primeira Semana Internacional da Marca Própria tem como objetivo difundir conteúdos e informações relevantes do mercado de marcas próprias. Com o tema ‘A hora e a vez da Marca Própria’, o evento promovido pela Associação

Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (ABMAPRO) contará com palestras dos maiores players nacionais do setor, como Frank Pflaummer, Vice-Presidente de Comunicação e Marketing da Nestlé, Gino Castro, Diretor de Marcas Próprias do Grupo Pão de Açúcar (GPA), e Luciana Tortorelli Mioto, Diretora de Marcas Exclusivas da Rede RaiaDrogasil.

11 – Conferência ANPEI de Inovação 2020

Data: de 16 a 19 de novembro

Custo: 360 reais mais taxas

Onde: pelo site

A Conferência ANPEI de Inovação chega a sua 19ª edição consolidando-se como o principal fórum para discussão e encaminhamento de políticas e práticas voltadas à inovação nas empresas e no país. Com o tema Inova_Impacta_Transforma, o evento apresentará, de forma totalmente online, discussões de importantes nomes nacionais e internacionais, para que a ciência, a tecnologia e a inovação possam cumprir da melhor forma seu papel no avanço da competitividade tecnológica e impacto social positivo do país.

12 – CAMNe Digital 2020 – Inovação para um Mundo Melhor’

Data: de 16 a 19 de novembro, das 18h às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Dia 16 de novembro começa a segunda semana da Conferência Anual de Mentoria de Negócios -CAMNe-, realizado pela Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, a ABMEN. Nesta semana, serão quatro painéis que trazem executivos importantes em seus segmentos, com os temas Economia, Gestão e Marketing em Negócios Inovadores; O Papel do Mentor Para o Sucesso Empresarial; Negócios com Propósito e Impacto Social e O Estado da Arte em Mentoria de Negócios.

13 – Live Anamaco e Tintas MC: Como navegar em cenários turbulentos e maximizar os resultados no Matcon

Data: dia 16 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O evento virtual tem como objetivo colocar em debate as dificuldades que as empresas de diferentes setores encontraram no cenário de crise que o mercado mundial enfrentou em 2020. Na ocasião, Renato Sá, que é sócio e diretor de estratégia do Grupo Aliar, vai falar sobre o mercado de maneira geral, além de contar mais sobre o case da Tintas MC, que cresceu cerca de 10% durante a crise e, continuou seu plano de expansão, com a abertura de oito novas unidades. A Live é organizada pela a Anamaco – Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção.

14 – Covid-19: o que esperar para 2021

Data: dia 17 de novembro, às 9h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Fábio Tadeu Araújo e Marcos Kahtalian, sócios da Brain Inteligência Estratégica, realizam um webinar para debater as perspectivas do mercado imobiliário no cenário pós-pandemia e como será o comportamento do mercado imobiliário frente à crise e as novas tendências.

15 – Certificação ANATEL e Internet das Coisas – ABINC

Data: dia 17 de novembro, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Será apresentado neste webinar a nova parceria entre a ABINC e a Master Certificações, cuja cooperação impactará positivamente os negócios de seus parceiros, associados e de várias empresas de tecnologia, trazendo benefícios e vantagens.

16 – Mercado prateado e as oportunidades de negócios que ele apresenta

Data: dia 17 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

FDC Longevidade lança estudo sobre o impacto da Economia Prateada na inovação e nos negócios. Uma das quatro megatendências para o século XXI, o envelhecimento populacional constitui uma grande vitória para a humanidade e um oceano azul de oportunidades para os negócios. Na terça-feira, a partir das 17 horas, será realizado um webinar para apresentar o estudo, além de debater o tema “mercado prateado e as oportunidades de negócios que ele apresenta”.

17 – Relação entre investimentos e jiu-jitsu

Data: dia 17 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A fintech Magnetis promove um webinar com o atleta quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu Fábio Gurgel. O objetivo é ter uma conversa sobre como replicar os aprendizados do esporte nos investimentos.

18 – Feiconnect Club

Data: dias 17 e 18 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Feiconnect Club é uma jornada digital de conexão e negócios da Feicon focada em trazer oportunidades de contato direto entre marcas e profissionais do setor de construção civil de todas as regiões, além da discussão de assuntos importantes para a retomada e para o futuro do mercado nas áreas de varejo, sistemas construtivos e o modelo BIM.

19 – CoMotion LA

Data: de 17 a 19 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A medida que se caminha para a recuperação da crise, é extremamente importante reconstruir sistemas de transporte sustentáveis e saudáveis que atendam melhor as cidades e os cidadãos. Líderes de empresas do mundo inteiro se juntam no CoMotionLA Live para fomentar as necessidades da mobilidade urbana e as inovações. Tomás Martins, cofundador da Tembici, será um dos participantes do painel: “Estrada a seguir: Sistemas resilientes da mobilidade do futuro”.

20 – She’s Tech

Data: de 17 a 21 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

De acordo com a pesquisa Stach Overflow Developer Survey de 2018, mulheres são apenas 7% no mercado da computação, enquanto homens totalizam 92%. Pensando nisso surgiu o She’s Tech, maior evento de mulheres da computação do Brasil. Com objetivo de atrair e fortalecer a presença das mulheres na área de tecnologia o She’s Tech promete uma programação 100% online, com participação de comunidades internacionais e transmitido via YouTube em 3 idiomas (português, inglês e espanhol). Dentre as temáticas a serem abordadas está o workshop sobre Lógica de Programação para iniciantes, com participação de Ana Cardoso, TechLead da Trybe, uma escola focada na formação de profissionais de desenvolvimento web.

21 – .Futuro | Rio 2020

Data: dia 18 de novembro, das 9h às 17h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O .Futuro | Rio, conferência sobre os impactos da tecnologia na transformação dos negócios e da sociedade, chega à sua quarta edição em 2020 em um novo formato: 100% online e gratuito. Com o tema “Os Futuros Desejáveis”, o evento acontecerá no dia 18 de novembro e será transmitido diretamente do MAR – Museu de Arte do Rio pela plataforma Netshow.me. O evento contará com 18 convidados que debaterão os seguintes temas: Um Futuro Mais Eficiente; Um Futuro com Propósito; Um Futuro Mais Humano; Um Futuro Mais Inovador. Entre os palestrantes estão representantes de grandes empresas e instituições palestrando, como L’Oréal, Stefanini, Renault e Unisys.

22 – Inteligência em Marketing e Vendas: transformando dados em acionáveis (meetup)

Data: dia 18 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Victor Rossi, gerente de marketing da Ramper, e Juliana Vital, diretora de operações de crescimento na Cortex, vão compartilhar experiências e estratégias para gestores transformarem dados em ações nas áreas de marketing e vendas. Os profissionais também pretendem explicar como fazer o gerenciamento eficiente de grandes volumes de dados e boas práticas para alcançar melhores resultados com os dados coletados.

23 – Socialbakers Engage 2020

Data: de 18 a 20 de novembro, a partir das 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Socialbakers, plataforma de soluções para a otimização de performance corporativa em redes sociais, realizará entre os dias 18 a 20 de novembro a 9ª edição da conferência de marketing Engage 2020: The Value of Experience. O encontro contará com palestrantes do TikTok, do Facebook e com importantes profissionais de marketing como Mari Smith, a Premier Facebook Marketing Expert; Brian Solis, Analista de Inovação Global da Salesforce; e Rand Fishkin, fundador da Moz e da SparkToro.

24 – Black Friday: Os riscos e fraudes digitais que podem afetar a receita da sua empresa

Data: dia 18 de novembro, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Como está a sua preparação para a Black Friday? Você sabe que os golpes, fraudes e ações dos cibercriminosos aumentam tanto quanto as compras e transações nesta época? Neste webinar, a Axur e o Robson Santos da Via Varejo (Casas Bahia, Ponto Frio e Extra) vão te dar os melhores conselhos para se preparar e se proteger. Você vai ver o que pode rolar quanto a riscos digitais, fraudes e vazamentos de dados, como proteger sua empresa e seu consumidor e o que isso significa em economia e ganho de receita.

25 – Oficina de Inovação

Data: dia 18, a partir das 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

No próximo dia 18, no YouTube da Rede Mulher Empreendedora, a especialista em direitos humanos Maria Lucia Ribeiro vai dar uma palestra sobre inovação. Ribeiro é mestra em direito pela UFS; professora investigadora expert em Diretos Humanos; promotora de iniciativas inclusivas e defesa dos direitos de grupos vulneráveis e empoderamento de mulheres; empreendedora e multiplicadora do programa de capacitação de mulheres Ela Pode.

26 – O fim do amadorismo no varejo: tenha conhecimento para vender mais

Data: dia 18 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Na próxima quarta-feira, acontece a live Às quartas vestimos rosa”, com o tema “O fim do amadorismo no varejo:

tenha conhecimento para vender mais”, promovida pelo Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces. Na ocasião, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, recebe Roberta Pasqualatto, consultora de Imagem e Personal Stylist com certificação internacional pelo The Image Resource Center of New York. Especializada em varejo de moda, com MBA em Gestão, Roberta atua na formação profissional de consultores de imagem e empresários da moda que buscam qualificação profissional para sua equipe de vendas.

27 – Vai lá e Faz! – Aula Exclusiva e Gratuita

Data: dia 18 de novembro, às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Para muitos, o ano de 2020 foi o mais desafiador de suas vidas e carreiras. Pensando em ajudar a dar aquele gás final, a Sputnik, em parceria com a Danone Águas, realizará um webinar gratuito de um dos seus cursos: Vai lá e Faz. Através de uma abordagem disruptiva, apresentarão mecanismos para treinar a zona de desconforto, desenvolver uma postura voltada à ação e desafiar os participantes a se tornar uma pessoa mais realizadora. O conteúdo será ministrado por Jean Rosier, sócio da Perestroika e da Sputnik.

28 – Como encantar clientes e multiplicar resultados

Data: dia 18 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning, junto com Alexandre Slivnik, vice-presidente da ABTD, comentam sobre como encantar clientes e trazem dicas de como aumentar os resultados nas vendas.

29 – Webinar UX Writing – Primeiros passos e boas práticas

Data: dia 18 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Webinar da Awari, edtech de mentorias profissionais, tem o objetivo de discutir temas relacionados à tecnologia, voltado principalmente para a qualificação dos profissionais da área. Neste primeiro webinar, Bruno Rodrigues, autor e consultor de UX Writing, trará dicas para quem quer iniciar na área.

30 – Fórmula Black

Data: dia 18, às 21h

Custo: 1.997 reais

Onde: pelo site

O Programa Fórmula Black é uma mentoria em grupo baseado no conceito Hotseat. São encontros online que tem por objetivo oferecer aos empresários acesso ao serviço de diagnóstico e estratégia para obtenção de resultados mais objetivos para enfrentar os desafios, as dificuldades e os obstáculos em suas empresas. A mentoria é realizada pela especialista em comportamento humano e produtividade Karina Pólido.

31 – Nexxperience 2020

Data: dia 18 e 19 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Nexxperience é um evento que vai reunir grandes nomes do mercado de finanças e da cadeia de suprimentos para debater sobre inovação, transformação digital, macroeconomia e estratégias de retomada à competitividade para os envolvidos em processos industriais e mercantis. A programação do Nexxperience 2020 vai oferecer palestras sobre tecnologias e tendências do mercado financeiro digital e seu impacto nos próximos anos, incluindo Open Finance, Pix, Open Banking e o que você precisa saber sobre essas inovações.

32 – Ocupa Gama Black

Data: de 19 a 20 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Para comemorar o Dia da Consciência Negra, a Gama Academy, escola que seleciona talentos e forma profissionais para o mercado digital, irá promover o evento “Ocupa Gama Black” em sua página do Instagram. O convidado será o Vitor Del Rey, presidente do Instituto Guetto que, em formato de live, falará sobre a importância da data e outros temas relacionados ao empreendedorismo e oportunidades no mercado de trabalho.

33 – Polêmicas do marketplace em época de Black Friday

Data: dia 19 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Nesta semana, Fernando Zilveti e Marcela Cavallo, do Zilveti Advogados, se reúnem para debater sobre a ação dos marketplaces durante as promoções de Black Friday. O encontro vai abranger temas importantes para a análise deste período como o Código do Consumidor, gerando também discussões sobre a tributação que envolve esta atividade.

34 – Black Friday – Como as empresas estão se preparando para garantir vendas assertivas no período?

Data: dia 19 de novembro, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Black Friday tem ganhado cada vez mais importância como data promocional. Neste ano, a digitalização acelerada do varejo por conta da covid-19 e as restrições que os consumidores enfrentaram nos últimos meses tornam o período ainda mais forte no digital. Mas como as empresas estão se preparando? É o que vai discutir o último webinar de 2020 da série “Estratégias para o Varejo” que terá a participação do Danilo Nascimento, sócio da Propz; Nubia Mota, diretora de marketing e comercial da Adobe; Patricia Alves Carneiro, gerente da Hortifruti e Natural da Terra; e Leonardo Araújo, sócio-diretor da Raccoon.

35 – Webinar – A evolução do teste de perfil

Data: dia 19 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Com um RH cada vez mais estratégico e um mercado cada vez mais competitivo, as ferramentas utilizadas para contratações e para o desenvolvimento dos funcionários precisam ser cada vez mais efetivas. Uma das ferramentas essenciais para a área é o teste de perfil comportamental que, ao longo dos anos, passou por diversas transformações. Por isso, a startup Gupy trouxe grandes especialistas para discutir sobre a evolução do teste de perfil e a diminuição dos vieses na hora de realizar as avaliações dos resultados.

36 – Pitch’n Pizza Sales Tech – A Tecnologia nos Processos de Vendas

Data: dia 19 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Muitas startups aqui no Brasil e no exterior estão apresentando excelentes alternativas para ajudar empresas a atender as demandas de suas equipes de vendas e operações. Soluções que fornecem informações, gerenciamento e entendimento de funis, leads, conversões e perdas, por exemplo, prometem entregar mais eficiência, compreensão e previsibilidade dos movimentos de negócios dos atuais e futuros clientes de empresas dos mais diversos setores. O Pitch ‘n Pizza apresentará 4 tendências para este setor e será organizado pela Liga Ventures, plataforma de inovação aberta.

37 – Transformação Digital: Como torná-la parte da cultura

Data: dia 19 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia para os desafios reais dos negócios, promoverá o webinar “Transformação Digital: Como torná-la parte da cultura“ para falar sobre o papel das pessoas no processo de transformação digital. O evento contará com a palestra da Jéssica Martins, cofundadora da empresa RH Prime e será mediado por Armindo Sgorlon, presidente da SGA.

38 – Webinar com Andrea Perdomo

Data: dia 19 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Andrea Perdomo é a convidada do webinar promovido pela Techstars Brasil, sede brasileira de uma das maiores aceleradoras do mundo, e pela Origem By Darwin, empresa para capacitação de empreendedores. A entrevistada é Network Catalyst, Diversity, Equity & Inclusion na Techstars e vai falar sobre diversidade, equidade e inclusão no setor empreendedor.

39 – Webinar – Eu sou o Presidente

Data: dia 19 de novembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O webinar é direcionado para trabalhar a inteligência emocional dos empreendedores sobre como reconhecer as emoções e como aprender a gerenciá-las para melhor qualidade em diversos setores como carreira, família e vida financeira. A palestrante é Priscila Guskuma, fundadora do IGDH (Instituto Guskuma de Desenvolvimento Humano).

40 – Evento Quinta Valentina

Data: dias 19, 24 e 26 de novembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Quinta Valentina é uma rede de franquia de sapatos femininos com atendimento personalizado e feito sob medida para o cliente. Nos dias 19, 24 e 26 de novembro, o presidente da empresa, André Assunção, fará um evento online para apresentar a marca e as condições da rede para mulheres empreendedoras que tenham vontade de adquirir o seu próprio negócio.

41 – Semana “Da Ideia à Startup”

Data: dias 22, 23 e 24 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A 49 educação, primeira Startup University do Brasil, criada na Universidade de Stanford, no Vale do Silício, está promovendo a Semana da Ideia à Startup, três dias de evento gratuito para ensinar técnicas de construção de startups. Entre os dias 22, 23 e 24 de novembro, serão ministradas três aulas online inéditas sobre a metodologia usada por startups bilionárias, como Uber e Airbnb. Os vídeos serão gravados e ficarão dentro da plataforma Hotmart para os inscritos.