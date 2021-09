Como os empreendedores podem se preparar para a próxima pandemia

Por Arianne Cohen, da Bloomberg Businessweek

Em 2020, todos nós aprendemos que a receita das empresas pode se evaporar quase da noite para o dia e que outra grande crise pode estar próxima. “O maior erro é não planejar os solavancos durante o percurso”, diz Dan Crompton, coach de pequenas empresas da ActionCoach, UK, em Londres. “Haverá um grande evento a cada cinco a 10 anos”, diz ele – uma desaceleração econômica, uma pandemia, uma reviravolta política como o Brexit. Veja como se preparar para o próximo desastre:

Quer saber mais sobre empreendedorismo? Inscreva-se gratuitamente para assistir à aula inaugural da shark Carol Paiffer!

Dê prioridade ao dinheiro no banco

Quando indústrias inteiras pararam no ano passado, a sobrevivência dependia de quanto tempo as empresas conseguiriam sobreviver com o dinheiro que haviam guardado. “O dinheiro é o verdadeiro sinal de saúde de uma empresa”, diz Crompton. Ele recomenda ter dinheiro suficiente para sobreviver pelo menos três meses sem renda, mas de seis a 12 meses seria melhor. Essa meta deve ser priorizada e monitorada trimestralmente, diz ele, junto com as vendas e os lucros.

Fuja de contratos fixos

“As empresas devem buscar maximizar a flexibilidade para que possam responder mais rapidamente às mudanças nas condições”, diz Jason Cherubini, fundador da Seraphim Associates International, empresa de consultoria financeira para startups em Washington, DC. Ele sugere a revisão dos acordos financeiros e de força de trabalho e a exploração de opções que aumentariam a flexibilidade, como o estabelecimento de linhas de crédito com bancos, renegociação de condições de pagamento com fornecedores, considerando um aluguel flexível de espaço de trabalho e repensando contratos fixos de trabalho. Embora a flexibilidade possa aumentar os custos, Cherubini diz que a proteção que proporciona compensa o gasto extra em caso de desastre.

Faça um plano de retenção da equipe de trabalho

Em uma crise, a maioria dos proprietários segue seus instintos imediatos e “corta drasticamente os custos na tentativa de superar qualquer quebra de receita”, diz Phillip Kane, CEO da empresa de consultoria organizacional Grace Ocean em Akron. “Infelizmente, esses movimentos os deixam totalmente incapazes de responder à inevitável recuperação”. Ele aconselha os clientes a evitar comprometer suas folhas de pagamento e outros custos, porque uma equipe básica não é capaz de atender suficientemente os clientes, muito menos ajudar no crescimento dos negócios. Em vez disso, as empresas devem se concentrar em ganhar mais participação de mercado quando os negócios forem retomados.

Planeje a segurança financeira para os funcionários

É muito mais fácil para os funcionários resistirem a cortes salariais de emergência se você configurá-los para serem financeiramente estáveis. “Os proprietários de pequenas empresas precisam preparar programas completos de bem-estar financeiro”, diz Maia Monell, cofundadora da startup de finanças digitais Nav.it em Ketchum, Idaho. “Se você não tiver um plano que ajude a cuidar de seus funcionários e da ansiedade financeira deles, não conseguirá ter um bom desempenho como empresa.”

Expanda online

Em uma catástrofe, uma forte presença online pode ajudar uma empresa a desenvolver novas fontes de receita. “Concentre-se na‘ jornada de compra ’online”, diz Mark Verwoert, fundador da empresa de marketing digital Mark’d Agency, na Holanda. Mesmo que os consumidores continuem a frequentar lojas físicas, “90% de todos os clientes irão pesquisar seu produto online”.

Lance produtos e serviços de baixo custo e faturamento alto

Melis Steiner, cofundadora da BrandPartners, em Nova York, sugere a construção de um arsenal de produtos e serviços de alta receita que requerem aumentos mais leves. “Tempos de crise exigem a capacidade de permanecer leve, enxuto e ágil”, diz ela. Tradução: este não é o momento para seus complexos e trabalhosos projetos de estimação. “Quando ocorrerem desastres, se as fontes de receita forem leves nos custos”, diz ela, “você estará operando da forma mais enxuta possível”.

Quais são as tendências entre os empreendedores do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.