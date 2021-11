Distrito vai acelerar startups fundadas por pessoas negras

O hub de inovação aberta Distrito e a Inventivos, comunidade de apoio ao empreendedorismo, anunciaram a criação de um programa de aceleração voltado exclusivamente a empreendedores negros, o Black Scale. Em parceria com as empresas Via e Unilever, o hub vai acelerar 10 startups criadas e comandadas por pessoas negras nos próximos meses.

Em um primeiro momento, serão selecionados 50 negócios, que participarão de entrevistas de seleção. Dessas, 20 empresas vão participar de uma fase de imersão de um mês, na qual terão acesso a uma espécie de “pré-aceleração”. Ao final, 10 startups serão escolhidas para uma aceleração completa, com duração de três meses.

A iniciativa é fruto das jornadas individuais da Via e Unilever nos temas de diversidade e inclusão, ao mesmo tempo em que mostra a crescente preocupação dos ecossistemas de apoio ao empreendedorismo em aumentar a equidade racial de pequenos negócios tecnológicos do país. A Unilever, por exemplo, criou recentemente um fundo de 17 milhões de reais para acelerar a inclusão racial.

“Muitas startups não têm nenhum negro na equipe. Isso mostra que o mercado de tecnologia é pouco diverso e queremos mudar esse cenário por um ambiente cada vez mais igualitário”, afirma Gustavo Araujo, CEO do Distrito.

Durante o Black Scale, os fundadores das startups terão acesso a conteúdos sobre gestão de negócios e tecnologia, além de mentorias e acompanhamento com especialistas e conexões com outras empresas de inovação. Os treinamentos durante o programa de aceleração serão baseados em quatro pilares: posicionamento de marca, cultura de inovação, deal flow de negócios e impacto social.

Para Lucas Santana, CEO da Inventivos, o programa busca solucionar a precarização no acesso à informação e profissionalização de negócios fundados por pessoas negras. “A jornada de empreender é, por vezes, precarizada. Sobretudo quando falamos de negócios que são fundados por pessoas negras”, diz. “O que falta é incentivo, cases para se inspirar e, principalmente, orientação. Por isso, esse programa é muito importante para diminuirmos as desigualdades no mundo dos negócios".

Os empreendedores podem se inscrever no Black Scale até o dia 17 de dezembro, pelo site.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.