Dia das Mães: 30 redes de franquia com lançamentos e descontos de até 50%

Celebrado no próximo dia 9 de maio, o Dia das Mães é a segunda principal data do comércio nacional, atrás apenas do Natal. Pelo segundo ano consecutivo, os comércios sofrerão com o impacto da pandemia. Ainda assim, os consumidores irão às compras.

Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) aponta que mais da metade (58,6%) dos brasileiros pretendem dar presentes no Dia das Mães. Os itens mais procurados, segundo a pesquisa, serão os calçados e vestuários, com a preferência de 65,2% dos brasileiros. Os perfumes e cosméticos vêm em seguida, com 54% das respostas.

Considerando essas oportunidades, as redes de franquias brasileiras anunciam promoções de até 50% de desconto em produtos, cursos e produtos de beleza, além de anunciarem redução de preço em itens comprados através do e-commerce e lançamento de produtos exclusivos para a data.

Confira as principais promoções

Acquazero

Rede oferecerá cupom de 10% de desconto no aplicativo em qualquer serviço escolhido. Além disso, cada franqueado ofertará “Combos de serviços” do tipo compre e ganhe. Algumas unidades também disponibilizam “Gift cards” e farão ações de sorteios por meio do Instagram.

Água de Cheiro

Rede lança um colar exclusivo Morana com pingente no formato da gota da marca de beleza e perfumaria, disponível nas compras acima de R$199 em produtos, nas lojas, e-commerce ou catálogo digital da marca de beleza, de 21 de abril a 22 de maio.

Anjos Colchões & Sofás

A Rede vai conceder descontos de 20%, 15% e 8% para compra de produtos da tabela especial de mães. Cada loja poderá trabalhar um desconto nos produtos na sua loja bem como a distribuição de brindes.

Buddha Spa

Até o dia 31 de maio, a rede oferece 15% de desconto em mais de 15 procedimentos da rede, que incluem Mini Day Spa Mãe e filho (a), Mamãe Zen, Futura Mamãe, entre outros.

Buratto Consultórios

A rede de franquias de coworkings para profissionais de saúde está oferecendo aos profissionais que utilizam o espaço 50% de desconto na contratação dos dois primeiros meses de contrato.

Cacau Show

Marca traz uma promoção especial para os Cacau Lovers, programa de benefícios para aqueles que são fãs da marca: a cada R$60 em compras na Cacau Show, os Lovers levam um par de brincos da Swarovski por R$29 (valor original do par de brincos é R$120). Uma das novidades para a data é a Caixa Amor Oculto, que possui uma fechadura e uma chave especial para abri-la. Outro lançamento é a Caixa Angel Cupido, que tem formato de um coração que se transforma em porta-joias.

Café Cultura

Para o Dia das Mães, a rede elaborou um kit composto por uma caixa personalizada, o café especial Delas Blend e um lenço exclusivo com manual para uso.

Campinas celulares

Especializada em assistência técnica e venda de acessórios para smartphones, rede oferecerá 20% de desconto na compra de qualquer produto da linha de eletrônicos entre os dias 3 a 8 de maio.

Casa da Empada

A rede vai oferecer um refratário de vidro (16cm x16cm x 5cm) para os clientes que encomendarem o clássico empadão da casa. O quitute, disponível nos sabores de frango (R$30), camarão (R$45) e bacalhau (R$45), deve ser pedido com 48h de antecedência e pode ser encontrado em todas as lojas da Casa da Empada. Para delivery os pedidos podem ser feitos pelo iFood, Rappi ou Uber Eats. Os valores podem sofrer alteração nos pedidos pelos aplicativos.

Cebrac

O Centro Brasileiro de cursos oferece até 60% de desconto nos cursos profissionalizantes.

Dr. Shape

Durante todo o mês de maio, há um desconto de ganhe R$30 nas compras acima de R$100 realizadas nas lojas físicas da marca e pagas via QR Code do aplicativo do Mercado Pago. A promoção é válida para suplementos das marcas Dr. Shape e Iconic Nutrition. Um dos lançamentos da marca é o Iconic Skin, um anti-aging que reúne o que há de mais avançado em rejuvenescimento.

Doctor Feet

A rede está com três planos de descontos durante todo o mês de maio. O pacote mão, em que a cliente ganha 50% de desconto no segundo agendamento de manicure; o pacote pé & mão, com 50% de desconto no agendamento de manicure após a realização do serviço de podologia e o pacote pés hidratados, com 50% de desconto na hidratação com parafina nos pés após o atendimento de podologia. O desconto não é cumulativo com outras promoções.

GiOlaser

Oferece Harmonização facial, que engloba toxina botulínica, preenchimento e skin booster (Giobooster) por 12 x R$99,99.

Grupo Hope

Nas compras de lingeries da Hope acima de R$350, o cliente ganha uma lunchbag, desenvolvida em parceria com a Scarf Me e nas compras de peças de moda praia e fitness da HOPE Resort acima de R$450, o cliente ganha uma necessaire exclusiva.

IP School

Durante o mês de maio, todas as mães que se matricularem para aulas de inglês terão isenção na taxa de matrícula (no valor de R$ 300). A IP School trabalha apenas com ensino do idioma inglês, com aulas particulares individuais ou em grupos de até quatro pessoas que já se conheçam.

Entrecôte de Paris

Apenas no domingo (9), a rede oferecerá a seus clientes um combo exclusivo, composto por: 01 Salada Clássica, 01 Entrecôte de 180 gramas com batatas fritas e molho secreto, 01 Bebida e 01 Sobremesa. O valor do combo é R$ 99,90. Ele poderá ser pedido pelo Ifood ou por meio de reserva em uma das 15 unidades da rede, para agendamento de retirada.

Love Gifts

Rede de franquias de decoração e presentes criativos criou uma linha exclusiva com almofadas, xícaras, bolsas organizadoras, canecas de cerveja e porta-retratos. Tem presente até para as famosas mães de pet. Os preços variam de R$29,90 a R$109,90 e os produtos podem ser adquiridos no site da loja.

Mais Top Estética

Os planos de assinaturas anuais Black e Gold adquiridos no mês de maio poderão ser divididos com as mães.

MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental

A rede de ensino profissionalizante oferece, para as mães que se matricularem durante todo o mês de maio, 50% de desconto nos cursos de Gestão Administrativa, Atendente de Farmácia, Marketing Digital, Gestão de Recursos Humanos ou Inglês. A promoção é válida em todas as escolas MicroPro.

Mr. Cheney

Criou um poema em homenagem ao Dia das Mães que vai junto com a caixa de embalagem personalizada recheada de amor em forma de cookies tipicamente americanos.

Pinta Mundi Tintas

Entre os dias 5 e 15 de maio, mulheres que comprarem tintas personalizadas (as preparadas em equipamentos tintométricos) terão 10% de desconto nesses produtos.

Pizza Prime

Na compra de uma pizza grande salgada pelo valor cheio/integral (de qualquer sabor, menos sabores regionais), a segunda pizza grande salgada (de qualquer sabor, menos sabores regionais) sai com 50% de desconto. Pode-se acrescentar massa integral e borda nas duas pizzas, valores cobrados a parte cada uma. Não é válido para pizza meio a meio.

Pello Menos

Rede de depilação a laser e a cera lança a campanha “Transformamos amor em desconto”, em que vai dar um cupom de desconto de 30% para quem adquirir qualquer serviço pelo preço normal de tabela e usufruir na compra de um segundo plano para mãe. A ação acontecerá durante todo o mês de maio de 2021 e será válida para compras online.

Pormade Portas

Rede oferece 5% de desconto para pagamentos à vista, via transferência bancária, PIX ou boleto, além de 25% de desconto nos rodapés. A promoção segue até 31 de maio e, neste prazo, o consumidor também pode parcelar suas compras em até 12x sem juros.

Royal Face

Durante o mês de maio, adquirindo qualquer um dos procedimentos, ganha-se um par de brincos de pérolas. Os tratamentos estéticos faciais e corporais também têm descontos de 50%. Se a intenção é presentear, existe a opção de entrar em contato direto com alguma das clínicas, escolher o tratamento e solicitar um voucher-presente. Com validade de 6 meses, o voucher que já vai acompanhado do par de brincos, permite que a mãe a ser contemplada possa agendar o tratamento na data que for mais conveniente para ela.

Sestini

Até o Dia das Mães, em 9 de maio, está oferecendo descontos que vão de 14% a 50% dependendo do produto. A oferta é válida em todas as unidades físicas ou pelo canal digital, o e-commerce.

Simple Organic

Marca brasileira de cosméticos orgânicos, veganos, naturais, cruelty-free e sem gênero, preparou seis kits exclusivos para o dia das mães: Timeless, para as peles mais maduras; Hidratadah, com os mais vendidos de hidratação; Essentials, itens essenciais para uma rotina básica; Tchau Manchas, com os melhores ativos para tratar manchas; Hialurônico, os três best sellers com o composto e Trio de Sticks, balm de olhos, CB2 e primer blur effect. Os kits incluem produtos de skincare e maquiagem com 30% de desconto. Todos eles estão à venda no e-commerce da marca e nas lojas físicas.

Splash Bebidas Urbanas

As lojas franqueadas oferecem o Kit Picnic, uma seleção especial de produtos, como doces, salgados e bebidas variadas, que pode ser customizada de acordo com o paladar de cada mãe. O valor é de R$ 119 e acompanha ainda uma toalha quadriculada, típica dos picnics tradicionais. Os consumidores podem adquirir o novo Kit Picnic nas lojas físicas, localizadas nos Estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná, ou através do Ifood, parceiro oficial da rede para entregas via delivery.

Via Certa

Rede de educação profissional vai aproveitar a data para estimular o empreendedorismo feminino concedendo 30% de desconto na taxa de franquia no modelo tradicional (físico) para fechamento de contrato efetuado até 31 de maio.

Yes! Cosmetics

Rede está com vários descontos especiais para o dia das mães: 10% off no site em toda a linha de perfumaria feminina e nas lojas físicas e e-commerce, a marca também oferece um desconto de 20% na compra de 3 itens de maquiagem para pele. Os produtos variam entre primer, base, corretivo, pó compacto e demaquilantes.