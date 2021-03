Dia da Mulher: 5 cursos para empreendedoras que estão com inscrições abertas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta segunda-feira, 8, algumas empresas e escolas de negócios estão oferecendo cursos exclusivos para empreendedoras brasileiras.

As iniciativas querem ajudar a equilibrar a balança depois de um ano difícil para o empreendedorismo feminino. Com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, muitas mulheres precisaram equilibrar a educação dos filhos, a alimentação da família, a limpeza doméstica e o seu próprio negócio. A consequência dessa sobrecarga, segundo o Sebrae, foi uma uma perda de 1,3 milhão de mulheres a frente de pequenas empresas no Brasil.

No mercado de tecnologia, o cenário não é diferente. Pesquisa feita pela startup Distrito em parceria com a Endeavor a B2Mamy mostra que apenas 4,7% das startups brasileiras foram fundadas exclusivamente por mulheres e 5,1% por mulheres e homens.

"Os números aos quais chegamos comprovam uma disparidade de gênero imensa e que já era percebida pelo ecossistema de empreendedorismo. Proporcionalmente, o número de startups fundadas por homens é quase 20 vezes superior ao daquelas criadas por mulheres", aponta Lilian Natal, líder do Distrito for Startups.

Confira a lista de cursos para mulheres:

1 - Female Scale - Distrito

Inscrições: até o dia 19 de março, pelo site

A startup Distrito, em parceria com a aceleradora B2Mamy, a varejista Marisa e a Ambev, lança nesta segunda-feira, 8, o seu primeiro programa de aceleração voltado para startups fundadas por mulheres. Chamado de Female Force, programa vai selecionar 50 empresas para participar de treinamentos e encontros com nomes como Lara Lemann (Maya Capital), Raquel Corrêa de Souza (Gympass) e Mariana Cunha (Waze) durante um mês. Depois, dez dessas startups serão selecionadas para receber acompanhamento mais próximo dos negócios durante três meses. Em agosto, as empreendedoras apresentarão suas soluções para uma banca avaliadora e, as três melhores, receberão prêmios de 25.000, 15.000 e 10.000 reais.

2 - IEBS Business School - Bolsas para mulheres

Inscrições: até 30 de abril, pelo site

A IEBS Business School, a escola de negócios digital de Barcelona, na Espanha, lançou o programa de Bolsas para Mulheres com o objetivo de promover o empreendedorismo feminino por meio de formação especializada. A escola lançou um plano de auxílio de 500.000 reais para facilitar o estudo dos cursos de Master, MBA e Pós-graduação para as brasileiras que desejam empreender, crescer na carreira ou assumir cargos em profissionais tradicionalmente ocupadas por homens. As Bolsas de Estudo para Mulheres são de até 50% do valor total da formação escolhida e as inscrições podem ser feitas até o final de abril de 2021.

3 - Z-Tech e Programaria - Sprint Mulheres em Startups

Inscrições: pelo site

O hub de tecnologia e inovação da Ambev, a Z-Tech, lança em parceria com a escola de programação Programaria um projeto voltado para incluir mais mulheres no mercado de tecnologia. Chamada de Sprint Mulheres em Startups, a iniciativa envolve uma semana de aulas, workshops e grupos de discussão com empreendedoras brasileiras, executivas da Z-Tech e professoras da Programaria. O programa é gratuito, totalmente digital e não tem limite de inscrições. As aulas acontecerão entre os dias 5 e 9 de abril. “A gente sabe que o desafios das mulheres na tecnologia é do setor como um todo, mas entendemos que só vamos conseguir mudar o cenário com a atuação dos players relevantes no mercado”, diz Juliana Rodrigues, diretora global de relações corporativas e legal da Z-Tech.

4 - Empreendedorismo para mulheres - Descomplica

Inscrições: até 12 de março, pelo site

A edtech brasileira Descomplica está sorteando 500 bolsas gratuitas para seu curso de empreendedorismo. As primeiras 500 mulheres inscritas serão as premiadas com a possibilidade de estudar gratuitamente por um ano no Descomplica e receberem mentoria de mulheres empreendedoras. O curso, 100% online, traz capacitações importantes para o empreendedor, tais como conceitos de empreendedorismo, prática para tomada de decisões, aprendizagem quanto a negociações, branding e vendas, direito empresarial, finanças, plano de negócio e storytelling.

5 - Programa Scale-up Endeavor Fintech

Inscrições: até 2 de abril, pelo site

A Endeavor, rede global formada por empreendedores e empreendedoras, procura por fundadoras mulheres para participar do Programa Scale-up Endeavor Fintech. A iniciativa, que tem patrocínio Gold da Movile e Silver da MAG Seguros e Warburg Pincus, busca 12 empresas que estejam prontas para escalar suas soluções voltadas para acelerar a revolução no setor financeiro. Nas duas edições anteriores do programa, que contou com 30 empresas, somente seis fintechs aceleradas tinham com fundadoras ou cofundadoras mulheres. “O tamanho do mercado potencial de fintech é gigante, se estima algo em torno de 4,7 trilhões de dólares, no Brasil já temos 5 fintechs como unicórnios e 4 fizeram IPO. O mercado é muito promissor, mas carece de mais diversidade", diz Victor Xavier, gerente de aceleração de negócios na Endeavor.