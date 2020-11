32 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – Feira Preta 2020

Data: até 10 de dezembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Feira Preta, evento de cultura e empreendedorismo negro, ganha um novo formato em 2020: será totalmente online, entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro. Com o tema “Existe um futuro preto!”, em sua 19ª edição, o evento passa pelo desafio de se reinventar durante a pandemia sem perder sua essência, com o objetivo de marcar 2020 com bons momentos. Por conta disso, será transmitida por diferentes plataformas e redes sociais como TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, passando por aplicativos de relacionamento que irão co-criar conteúdos com curadoria Feira Preta, durante o #FeiraPretaOcupa.

2 – DATA TIC Paraná – LGPD: Compliance e tendências

Data: dias 23 e 24 de novembro, das 17h às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O Sebrae Paraná, em parceria com a Realize Hub, promove o DATA TIC Paraná. O

evento tem como objetivo apresentar para empreendedores e profissionais de diversas áreas, cases e ferramentas relacionadas à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) de forma prática. Além disso, debater tendências, caminhos e oportunidades para a retomada econômica por meio de esforços das áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3 – Semana de Lives – TikTok como ferramenta de trabalho para seu negócio

Data: de 23 a 27 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A Semana de Lives criada pela Academia de TikTokers é voltada para o público empreendedor que utiliza as redes sociais para impulsionar o próprio negócio. Durante o evento serão esclarecidos os benefícios do TikTok, a rede social que mais cresce no mundo hoje, e como esse aplicativo pode ser utilizado para garantir mais visibilidade ou uma taxa de conversão maior para as empresas, além de estratégias para quem aposte no app possa obter os melhores resultados.

4 – LGPD nas relações de Trabalho

Data: dia 23 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

O processo de adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas relações de trabalho exige atenção ao tratamento dos dados pessoais de candidatos, colaboradores atuais e antigos. Para debater e tirar dúvidas sobre o assunto a advogada da Moro Domingos & Marcovici Advogados (MDM), Luize Mazeto, é a próxima convidada para participar da live “LGPD nas relações de Trabalho”, organizada pela Comissão Direito do Trabalho da Barra da Ordem de Advogados do Rio de Janeiro (OAB-RJ).

5 – Gerdau Transforma – MG

Data: entre 23 e 27 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Jovens de Minas Gerais que pretendem empreender na vida podem aproveitar mais uma oportunidade oferecida pelo Instituto Besouro. Em parceria com a Gerdau, a instituição vai ministrar um curso de capacitação gratuito online voltado ao empreendedorismo. Conhecido como Gerdau Transforma, o projeto terá duas turmas para cada uma das seguintes cidades mineiras: Cegonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Moeda, Barão de Cocais, Divinópolis e Três Marias.

A ideia é capacitar mais de 600 novos empreendedores.

6 – Gerdau Transforma – RJ

Data: entre 23 e 27 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Jovens do Rio de Janeiro que pretendem empreender na vida podem aproveitar

uma oportunidade oferecida pelo Instituto Besouro em parceria com a Gerdau. Conhecido como Gerdau Transforma, o projeto tem como objetivo a capacitação de 600 novos empreendedores na cidade do Rio de Janeiro por meio da metodologia By Necessity, desenvolvida pelo Instituto Besouro para ensinar as pessoas noções básicas de empreendedorismo.

7 – Cyber e Cloud Experience

Data: de 23 a 27 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Cyber e Cloud Experience será uma semana de imersão destinada a todos os interessados em cloud e segurança de dados, entre eles profissionais de computação em nuvem, cibersegurança, empreendedores, gestores envolvidos com governança e compliance, arquitetos e engenheiros de dados, estudantes da área de tecnologia e interessados em atuar no mercado de tecnologia. Entre os grandes nomes presentes no evento estão Luis Renato de Souza (Data e Artificial Intelligence na Microsoft), Osanam Giordane (Especialista em TI na Localiza), Paula Jacomo (Head of Human Resources – America Latina na SAP), Paulo Gontijo (Gerente de Serviços na Oi), entre outros especialistas.

8 – Líderes e empresas que inspiram

Data: dia 24 de novembro, às 9h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Quarta edição do Conexão Tech, promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, explora a nova configuração dos modelos de trabalho e profissões. A mesa-redonda debate como o gestor ocupa um espaço de facilitador de processos, não apenas demandando/delegando funções, mas engajando pessoas a um propósito comum. Os convidados são Sergio Zimerman, CEO da Rede Petz; Janete Vaz, cofundadora do Grupo Sabin; Fernanda Dalben, diretora de marketing da rede de supermercados Dalben; e Luis Fernando Laurenti, presidente da empresa Laurenti.

9 – Workshop Síndrome da Mulher Maravilha

Data: dia 24 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O grupo temático Mulheres ACATE, da Associação Catarinense de Tecnologia, traz para o debate um tema de extrema relevância para o universo do empreendedorismo feminino no Workshop Síndrome da Mulher Maravilha. No workshop, Betina Zanetti Ramos, vice-presidente da Nanovetores e Cristiane Iata, Head de Talentos da ACATE, com a mediação de Cássia Carvalho, membra do grupo Mulheres ACATE, irão falar sobre as causas deste problema e como as mulheres podem lidar com esses sentimentos sem se esgotar.

10 – Carreira: como fazer a transição de Business Intelligence a Business Analytics?

Data: dia 24 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O segundo webinar CONECTA by VERX, consultoria especializada no mercado de TI, terá como tema “Carreira: como fazer a transição de Business Intelligence a Business Analytics”. Para falar sobre o tema, a VERX convidou o pesquisador, palestrante e professor da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, José Luiz Kugler, referência no assunto, que irá debater as nuances e requisitos deste percurso, abordando os passos que os profissionais de BI devem seguir na transição para o Business Analytics.

11 – Como criar um canal de vendas online

Data: dias 24, 25 e 26 de novembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: no YouTube e no Instagram

O Instituto Brasileiro de Presença Digital, que nasceu em meio à pandemia para ajudar empreendedores de todos os segmentos e portes a criarem estratégias mais assertivas para canais de venda online, realiza nesta terça-feira, 24, um bate-papo sobre estratégias de copywriting do documentário Dilema das Redes. Já nos dias 25 e 26, as lives abordaram sobre Comunicação Assertiva e Transformação Digital para negócios locais, respectivamente.

12 – Creditas HR Trends Talk

Data: dia 25 de novembro, das 9h30 às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Creditas HR Trends Talk é um evento online e gratuito, que abordará a realidade do RH no mundo digital. A fintech promove o encontro para debater sobre como é possível manter uma comunicação efetiva à distância sem perder a proximidade com os colaboradores, além de falar sobre como atrair, reter e desenvolver um time de alta performance por meio de benefícios inovadores para toda a equipe. O evento contará com a participação de profissionais do setor e das empresas Cyrela e Cogna Educação, que vão compartilhar cases de sucesso e suas experiências e estratégias sobre como ter um RH ainda mais eficiente nos dias de hoje.

13 – I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville no Alpha Square Mall

Data: dias 25 e 26 de novembro, das 10h às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Alpha Square Mall promove um encontro intimista e gratuito entre franqueados e empreendedores. O evento terá horários agendados e rodada de negócios visando proporcionar aproximação entre marcas de diferentes segmentos e interessados em investir no setor de franquias. O evento, com formato inédito na região, conta com a parceria da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e terá palestrantes para abordar estratégias de negócios, gestão, vendas, marketing e promoção, entre outros temas que compõem a formatação de um negócio promissor.

14 – OYO Latam | Bate-papo com Paulo Rezende

Data: dia 25 de novembro, às 14h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A OYO Latam proporcionará uma conversa direta com Paulo Rezende, Diretor Comercial da Amadeus para a América do Sul. Graduado em Matemática e com MBA em Tecnologia da Informação, possui mais de 20 anos de experiência na indústria de TI, sendo os últimos dez anos na área comercial.

15 – Gênero e LGBTQIA+ no mundo da tecnologia

Data: dia 25 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A startup BossaBox promove um bate-papo que ressalta a importância da diversidade de gênero no setor de tecnologia. Victoria Coufal (SR. de Marketing da BossaBox), Daniela Botaro (head de diversidade e inclusão Latam da ORACLE) e Salomão Lima (diretor das áreas de diversidade, inclusão e responsabilidade social na TOTVS) debatem medidas e ações que contribuem para a inclusão de mulheres e LGBTQIA+s no mercado.

16 – A potencialização do capital humano

Data: dia 25 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Somando mais de 30 anos de know-how em cargos de liderança em RH de multinacionais, tendo conquistado diversas vezes o disputado prêmio de Melhores Empresas para se Trabalhar, Rogerio Bragherolli decidiu consolidar sua expertise em uma metodologia capaz de transformar o custo do “capital humano” em valor agregado para as organizações: Employee Experience Plus. No dia 25 de novembro, às 18h, será realizada webinar gratuita para lançamento da metodologia ao mercado.

17 – Pessoas, tecnologia e inovação

Data: dia 25 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia para os negócios, promoverá o webinar “Pessoas, tecnologia e inovação” para falar sobre a importância da equipe no processo de implementação de tecnologias e soluções inovadoras. O evento contará com a palestra do David Ledson, diretor de operações da empresa Sympla e será mediado por Armindo Sgorlon, presidente da SGA.

18 – Workshop de Autoconfiança

Data: dia 25 de novembro, às 19h

Custo: de 10 a 97 reais

Onde: pelo site

A Escola ELAS, focada em liderança feminina do país, já capacitou mais de 1.000 mulheres durante a pandemia. O Workshop de Autoconfiança é uma vivência de três horas que já capacitou mais de 8.000 mulheres em três anos e tem como objetivo preparar as mulheres para se posicionarem com mais segurança em situações na vida pessoal e profissional. Um dos pilares do desenvolvimento é a autoconfiança e por meio do workshop a mulher se tornará mais confiante para pedir aumento, negociar uma promoção, vender uma ideia, saber se posicionar em momentos de pressão.

19 – Webinar – Como criar uma cultura de inovação

Data: dia 26 de novembro, às 9h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

A inovação é o tema do primeiro encontro de uma série de conversas entre a Brain Inteligência Estratégica em parceria com a Sienge. O webinar vai mostrar ao público o caminho para desenvolver uma cultura de inovação dentro das empresas, sem exageros e de forma responsável. O evento conta com palestras de Fábio Tadeu Araújo, sócio-diretor da Brain, Luiz Henrique Ceotto, engenheiro da Tecnoeng Consultoria, Guilherme Sawaya, diretor de transformação digital na Cyrela e Davyson Carvalho, head do Sienge Go.

20 – Telemedicina: os efeitos jurídicos da tecnologia

Data: dia 26 de novembro, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O escritório Zilveti Advogados segue divulgando conhecimento para o mundo empresarial e do empreendedorismo com mais uma live, desta vez sobre telemedicina. No encontro, os advogados Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo vão debater sobre o tema com o público, abordando os efeitos jurídicos da tecnologia na área da saúde e demais aspectos relevantes à discussão como aspectos regulatórios e responsabilidade.

21 – Afinal, quem é o responsável pela veiculação da mídia programática?

Data: dia 26 de novembro, das 11h às 12h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

O Webinar terá como centro da pauta a relação entre sites e seus conteúdos, questionando também de quem é a responsabilidade por esses materiais. Segundo Daniel Kaminitz, vice-presidente da Weach Group, a webinar será um importante espaço para dialogar e explicar o que é e como funciona a mídia programática.

22 – Ações estratégicas para Diversidade e Inclusão

Data: dia 26 de novembro, às 13h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

No mês da Consciência Negra, a Pulses e a Nohs Somos vão fazer um webinar para debater a importância de ter ações de diversidade e inclusão nas empresas em busca de uma sociedade mais acolhedora e inclusiva. Participam da conversa três representantes da Nohs Somos, startup de impacto social que se dedica a trazer bem-estar para a comunidade LGBTI+: o CEO Hóttmar Loch e os consultores de diversidade e inclusão Nathalia Elias e Vitor Martins. Raquel Dalbosco, People Science da Pulses, startup que tem soluções de clima organizacional, também participa do debate.

23 – 31º Encontro Ibero Americano de Governo Eletrônico e Inclusão Digital

Data: dia 26 de novembro, às 16h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

No dia 26, o Grupo de Pesquisa Governo Eletrônico, Inclusão Digital e Sociedade do Conhecimento (EGOV), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), promove um debate sobre inteligência artificial, processo eletrônico e informatização no Poder Judiciário. Participam da mesa Tiago Melo, Product Manager da Softplan, Ramila Rossa, da Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC e Rodrigo Kanezaki, da Secretaria de Tecnologia da Informação – TJMS. O debate é coordenado pelo professor Luis Adolfo Olsen, fundador do EGOV.

24 – Liga ON: Como a digitalização da saúde está ajudando a alavancar novos modelos de negócios

Data: dia 26 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Diante de um cenário em que se exigiu que as inovações na área da saúde tivessem suas aplicações aceleradas, as melhorias e os benefícios percebidos por toda a cadeia do setor abriram espaço para que mais e novos modelos de negócios pudessem ser pensados a partir da tecnologia. Neste painel, promovido pela Liga Ventures, especialistas na área da saúde se unem para discutir quais são os novos caminhos para que possamos inovar cada vez mais neste setor que impacta diretamente a qualidade de vida da população.

25 – Educação como protagonista na transformação digital no campo

Data: dia 26 de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

As especialistas da empresa de educação digital DOT digital group Fernanda Gaona, Simone Carminatti e Luana Moura, que atuam, respectivamente, nas áreas de design de experiências de aprendizagem, consultoria educacional e inteligência de mercado, vão mostrar que, num contexto em que o uso de drones, aplicativos e outros dispositivos tecnológicos tornou-se parte do dia a dia do trabalho rural, soluções digitais dotadas de aprendizagem imersiva, gamificação e estratégias de aprendizagem móvel vêm se mostrando eficazes para engajar esses profissionais a se capacitarem e manterem-se comprometidos com a evolução dos negócios e com a incorporação dos mais recentes avanços científicos e tecnológicos em suas operações.

26 – Internacionalização de empresas e imigração para os Estados Unidos

Data: dia 26 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Se você está pensando em empreender, morar ou trabalhar legalmente nos Estados Unidos, não pode perder essa webinar. Um bate-papo sobre internacionalização de empresas, imigração e vistos para os EUA, com Vinícius Bicalho, advogado e presidente da Bicalho Consultoria Legal, e Gisele Hipólito, gerente internacional da Amcham Brasil.

27 – Programa Plano C de Comunicação e Conexão

Data: dia 26 de novembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Os empreendedores Mayra Pugliesi, Andrea Duque, Bia Kobal, Jaqueline Placeres e Weslley Zapff irão falar sobre comunicação, empreendedorismo e redes digitais, trazendo nesta edição o tema “Intra Empreender: um super poder ou uma habilidade que precisamos ter?”.

28 – Summit Sec 2020

Data: 27 e 28 de novembro, das 9h às 18h30

Custo: 197 reais

Onde: pelo site

O Summit Sec, promovido pelo Grupo Daryus, tem como objetivo abordar a LGPD, proteção e privacidade de dados, além de ataques cibernéticos e outros temas que estão em alta e são de extrema importância para todas as camadas de um negócio. O primeiro dia será de palestras, painéis e debates ao vivo com profissionais renomados e atuantes nos temas discutidos. Já o segundo dia será tomado por workshops que discutirão mais a fundo os impactos da LGPD em alguns setores do mercado.

29 – Mega Hack

Data: dia 27 de novembro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A quinta edição de 2020 do Mega Hack, desenvolvida pela Shawee com apoio da Rocketseat, GR1D e Sai do Papel, selecionou equipes de até cinco pessoas para criarem soluções a um dos oito desafios propostos pelas instituições CPFL Energia, Linker, Mercado Pago, Órama, Renner, InovAtiva Brasil, Uber e Velt Partners. A proposta que se sobressair em cada um dos desafios será julgada por especialistas do mercado, que nomearão a equipe ganhadora do prêmio de 15.000 reais em uma live transmitida nos canais oficiais de comunicação do Mega Hack.

30 – PR SUMMIT

Data: dias 27, 28 e 29 de novembro

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Voltado à profissionais de comunicação, empreendedores e estudantes que querem entender o papel da comunicação e das relações públicas na construção de marcas fortes. Nos dois primeiros dias, o público terá acesso a talks com os 22 convidados do evento, representando grandes marcas, como: Coca-Cola Brasil, PepsiCo, Heineken, Bauducco, Amazon, Shell, Jeffrey Group, Facebook e Johnson & Johnson.

31 – UpdateMe

Data: dia 28 de novembro, das 13h às 18h

Custo: 289 reais

Onde: até o dia 27 de novembro, pelo site

Criado em meio à pandemia, a primeira edição do UpdateMe, será online e se propõe a democratizar temas inovadores para quem deseja progredir na carreira profissional, empreender ou se atualizar sobre as novas tendências no mundo do trabalho. A agência ICB, idealizadora do evento, traz nomes importantes da atualidade, como a produtora de conteúdo Lorelay Fox, o darwinista digital Carlos Piazza e a fundadora do Movimento Black Money, Nina Silva.

32 – Scrum Gathering São Paulo

Data: de 28 de novembro a 1 de dezembro, das 10h às 16h50

Custo: gratuito

Onde: pelo site

De 28 de novembro a 1 de dezembro será realizada a Scrum Gathering São Paulo, edição especial 100% digital e comemorativa dos 10 anos do primeiro Scrum Gathering no Brasil. O evento é realizado pela Massimus, startup que atua há 13 anos com Agile, sendo pioneira em oferecer treinamentos oficiais de métodos ágeis e abordar temas de transformação organizacional, e abordará Tendências da Nova Administração de Negócios, com a participação de palestrantes reconhecidos mundialmente, tanto do Brasil quanto do exterior.