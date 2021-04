39 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Brazil Conference at Harvard & MIT 2021

Quando: dia 11 a 17 de abril, às 8h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Brazil Conference é um evento consolidado como referência em unir líderes dos setores públicos, privados e social para debaterem temas importantes e pertinentes ao cenário nacional. Desde sua criação, em 2015, o evento vem sendo realizado em Boston e, desta vez, contará com transmissão online do Rio de Janeiro. Acontecerá em parceria com a Fábrica de Startups, empresa brasileira de fomento à inovação. Alguns palestrantes confirmados são: Fernando Henrique Cardoso, Felipe Neto, Pedro Bial, Didi Wagner, Gabriela Prioli e Luciano Huck.

2 – Lives Pulse Solution - Semana do Atendimento ao Cliente

Quando: de 12 a 14 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Pulse Solution, ferramenta especialista em atendimento humanizado, multicanal e 100% remoto, realiza entre os dias 12 e 14 de abril, às 17h, lives gratuitas da Semana do Atendimento ao Cliente. Nos encontros serão discutidas as melhores estratégias de atendimento em canais como Reclame Aqui, redes sociais, lojas de aplicativos, WhatsApp, entre outros. Será uma oportunidade para tirar insights, aprender a mapear os sentimentos e a estruturar a jornada do cliente por completo. Participam das lives Sarita Alcala - Coordenadora de Operações e Especialista em Atendimento ao Cliente, Luana Gonçalves - Supervisora de Dados e Operações e especialista em Reviews de Apps e DayaneBarbosa - Estrategista de Dados e Operação.

3 – 2º Café com Empreendedoras de Osasco - Online

Quando: dia 12 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Café com Empreendededoras é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras.

4 – Diversificação de investimentos

Quando: dia 12 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

O CEO da Vitacon, Ariel Frankel, e o CEO da Housi, Alexandre Frankel, recebem Michael Viriato, criador da Casa do Investidor, para um bate-papo no Instagram sobre a diversificação de investimentos. O objetivo é mostrar as formas de ganhos que os investidores podem obter, incluindo a aquisição de imóveis como um tipo de investimento.

5 – Instituto Global Attitude oferece bolsas sociais para Curso de Imersão Em Técnicas de Negociação

Quando: dia 12 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Instituto Global Attitude vai promover o curso intensivo Imersão em Técnicas de Negociação entre os dias 12 e 16 de abril, a ser realizado online e ao vivo durante a semana inteira, sempre às 19h. Serão cinco encontros, com duração de 1h30 cada, durante os quais o aluno poderá entender como funcionam os processos de negociações internacionais atualmente.

6 – QuickTalks

Quando: de 12 a 15 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O cenário atual para os pequenos e médios empreendedores é marcado por desafios e oportunidades associados ao que pode acontecer nas principais cidades brasileiras nos próximos meses. Pensando em reforçar experiências que deram certo desde o começo de pandemia do coronavírus e disposta a contribuir com outras soluções para o curto, médio e longo prazo, a Intuit QuickBooks mobilizou representantes de instituições renomadas como o Sebrae (Weniston Abreu), Facebook (Mayara Xavier), Instituto Cliente Feliz (Gisele Paula) e Growth Machine (Carlos Junior).

7 – Webinário Inteligência Emocional

Quando: dia 13 de abril, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A TGI Today – startup com foco no desenvolvimento humano e na formação de líderes compassivos e humanizados – é uma das poucas instituições no Brasil a oferecer o curso Search Inside Yourself, programa desenvolvido pelo Google que ensina habilidades de inteligência emocional, resultando em alta performance sustentada, forte colaboração e liderança eficaz. E para apresentar a metodologia do programa e compartilhar os benefícios do treinamento na formação de equipes de alta performance e liderança exemplar, a TGI Today oferece um webinário gratuito com uma amostra do curso. O evento vai apresentar a estrutura completa e os resultados obtidos no Treinamento de Inteligência Emocional e Mindfulness e Neurociência.

8 – Pagamentos invisíveis: o futuro das transações imperceptíveis

Quando: dia 13 de abril, às 9h50

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Comprar online, pedir o almoço e viajar de um ponto ao outro na cidade já é extremamente simples – ao menos na hora de pagar. Os pagamentos digitais buscam cada vez mais simplicidade de uso, a ponto de se tornarem mais práticos que as transações em dinheiro em espécie. Existe um futuro mais simples do que a realidade que vemos hoje, em que já é possível comprar sem sequer precisar tirar a carteira de dentro do bolso? Na palestra, organizada pelo E-commerce Brasil, especialistas em pagamentos falarão sobre as tendências nos pagamentos invisíveis e como o futuro se desenha no Brasil.

9 – Apply for Lisboa: Internacionalizando para a Europa

Quando: dia 13 de abril, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste evento organizado pelo Made of Lisboa (Câmara de Lisboa), será feita uma breve abordagem sobre o crescimento exponencial do ecossistema de inovação português, com os principais players de inovação da cidade, como se conectar ao ecossistema local, quais são os incentivos fiscais disponíveis e como e iniciar um processo de expansão.

10 – Workshop de propósito e resiliência em uma jornada de experiência (online)

Quando: dia 13 de abril, às 14h

Custo: 150 reais

Inscrições: pelo site

A DUXcoworkers, consultoria de UX, promoverá junto com a 4Leaders o workshop “Propósito e resiliência em sua jornada de experiência”. Realizado em formato online, o evento irá tratar como o propósito pode impulsionar uma carreira e, a partir disso, compreender o papel do profissional no mundo, de forma a aprofundar o auto-entendimento das relações e as percepções quanto aos resultados de ações - seja para empreender ou para se conectar melhor com o mundo.

11 – Unboxing - Brazil Conference

Quando: de 13 a 17 de abril, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para ampliar ainda mais o alcance de informações relevantes e proporcionar conversas inovadoras, disruptivas e que gerem iniciativas relevantes não apenas para as empresas nacionais, mas para a sociedade como um todo, a Fábrica de Startups, empresa brasileira de fomento à inovação, promoverá o Unboxing, uma série de rodas de conversa para debater os temas abordados durante os painéis da Brazil Conference at Harvard & MIT 2021. As lives comandadas por Hector Gusmão, CEO da Fábrica de Startups, abordarão temas como democracia, justiça, diversidade, tecnologia, investimentos, meio ambiente, entre outros.

12 – Plantão de mentorias RME

Quando: dia 13 de abril, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante todas as terças-feiras do mês de Abril a Rede Mulher Empreendedora fará mentorias coletivas através da plataforma Zoom. Tem dúvidas sobre gestão do seu negócio? Quer tirar alguma ideia do papel ou precisa de uma segunda opinião antes de tomar alguma decisão? A RME vai estar lá para as empreendedoras que precisam de um auxílio para melhorar, criar e alavancar seus negócios.

13 – A Importância da Flexibilidade

Quando: dias 13 e 27 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pensando em abrir mais espaço para discussões que têm permeado os ambientes de trabalho durante esse momento de pandemia, a dti digital e a WeWork idealizaram o evento ‘A importância da flexibilidade’. Contando com a participação de grandes nomes para discutir sobre como o modelo de negócio das empresas vêm se adaptando às mudanças recentes. O primeiro dia de evento será uma discussão sobre transformação digital, e não apenas às ligadas a incorporação de softwares ou uso de tecnologias, mas a mudança para uma mentalidade mais ágil que se aplique à empresa como um todo.

14 – Master Class de Comunicação

Quando: dia 14 de abril, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O surgimento do trabalho híbrido modifica as regras de convívio nas empresas, refletindo na forma de se conectar com os funcionários, estejam eles no escritório, no campo ou em home office. Para mostrar como a clareza, a confiança e o senso de comunidade são eixos essenciais para a construção de estratégias de comunicação e de engajamento vencedoras, a Escola Aberje de Comunicação e o Workplace from Facebook realizam a primeira Master Class de Comunicação do ano com o tema "Estratégias de comunicação interna em ambientes híbridos e digitais".

15 – Leading Change Latam

Quando: dia 14 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pela VMware, empresa de software corporativo, o Leading Change Latam terá como foco a transformação de aplicações e jornada para a nuvem. Durante a abertura, André Andriolli, CTO da VMware da América Latina, abordará as estratégias da companhia em relação à multi-cloud. Ao lado dele, Luciano Ramos, gerente de Pesquisa e Consultoria da IDC, apresentará as tendências e oportunidades de cloud na região. Em seguida, serão realizadas sessões técnicas e de negócios com executivos de companhias parceiras da VMware, como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, América Movil e Compasso UOL.

16 – Direcionando tráfego para seu site afiliado [em inglês]

Quando: dia 14 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar promovido pela Semrush, Robbie Richards irá falar sobre como direcionar o tráfego para o seu site afiliado, gerando mais cliques e conversões. Haverá uma discussão sobre algumas dicas e conselhos que Robbie usou para direcionar o tráfego para seus cursos online e gerar receita. Existem várias maneiras de fazer isso e haverá alguns erros ao longo do caminho, então teremos Craig Campbell entrando nessa discussão com Robbie Richards para ajudar com dicas valiosas.

17 – Servidor Público do Futuro: pensar no futuro para agir no presente

Quando: dia 14 de abril, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Qual deve ser o futuro dos servidores públicos no Brasil e como se preparar para os desafios e oportunidades que devem surgir nos próximos anos? Essas perguntas guiam o projeto “Servidor Público do Futuro”, uma iniciativa da Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e da Republica.org. O projeto “Servidor Público do Futuro” terá início com a realização do seminário online “Servidor Público do Futuro: pensar no futuro para agir no presente”. O evento contará com a participação de Letícia Piccolotto, Presidente Executiva da Fundação Brava, Francisco Gaetani, Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e Jacques Barcia, Pesquisador Afiliado ao Institute For The Future (IFTF).

18 – As vantagens da Logística Sem Papel

Quando: dia 14 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A live é parte do projeto Logística Sem Papel, liderado entidades parceiras, que tem como objetivo desburocratizar o e-commerce e a logística, além de sua cadeia de suprimentos por meio da digitalização e da simplificação de processos. A live da FecomercioSP será produzida com o apoio das entidades parceiras no projeto Logística Sem Papel: a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O), a Associação Brasileira de Logística (Abralog), a Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo (Setcesp) e Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC & Logística).

19 – Cadastra Education | Construindo Sua Cultura Digital

Quando: dia 14 de abril, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A cultura digital é a inserção de processos e ferramentas na empresa que permitem a análise de dados. Mas o que acontece em uma organização quando você aplica a cultura digital em diferentes áreas? Para falar sobre o assunto, na próxima quarta-feira a Cadastra realizará uma aula exclusiva que será ministrada pelo Rafael Lanna, Business Development Director da Cadastra.

20 – TI Estratégica

Quando: dia 14 de abril, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia para os desafios reais dos negócios, promoverá um bate-papo para discutir como as empresas devem transformar os seus negócios para que elas não morram pelos próximos anos e também como a tecnologia é capaz de transformar todos os setores de um negócio e auxiliar as lideranças na construção de uma nova cultura com a presença de Armindo Sgorlon, CEO da SGA e Conrado Lima, fundador GPS Vetios Consultoria de Gestão.

21 – Oportunidades de Fomento para Inovação Aberta e CVC

Quando: dia 14 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Muitas empresas estão ampliando seu relacionamento com o mundo de startups, por isso é importante aproveitar as oportunidades de apoio e suporte nesta jornada. Programas de Inovação da esfera pública podem contribuir para minimizar os riscos das empresas e também acelerar o processo de transformação. Atualmente o Programa IA² MCTI, com gestão da Softex, está selecionando Empresas que poderão se conectar com as startups em aceleração e poderão realizar Contratação de Produtos/Serviços, ou realizar Investimento Direto (CVC) nessas startups. As conexões realizadas receberão fomento do Programa, na ordem de 1:1, até o valor limite de R$150.000,00 por projeto, para aumentar o impacto da aplicação das soluções.

22 – Starbem - Hábitos saudáveis na pandemia

Quando: dia 14 de abril, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

O desafio de manter bons hábitos é grande neste período de pandemia, ainda mais diante do estresse e das mudanças bruscas na rotina de todos. Para falar a respeito desse tema, o médico da Starbem, Leonardo Berleze, receberá o maratonista Lucas Mattos, que há cinco anos passou por uma cirurgia bariátrica e mudou totalmente seus hábitos, o que o fez perder 86 quilos.

23 – MasterClass StartSe “12 bilhões em 3 anos”

Quando: dia 14 de abril, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

MasterClass StartSe traz o fundador da Loft, Florian Hagenbuch, que vai contar as experiência da imobiliária online que chegou a ser avaliada em R$ 12 bilhões em apenas 3 anos. O executivo será acompanhado de Junior Bornelli, CEO e fundador da StartSe, plataforma de conhecimento em negócios da nova economia, que vai compartilhar com os participantes suas histórias em inovação e empreendedorismo. As vagas são limitadas.

24 – Diversidade na prática: Case LEO Learning Brasil

Quando: dia 14 de abril, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Richard Vasconcelos - CEO da Leo Learning, recebe Carol Santana - Gerente de Produtos Digitais da LEO, Criz Silva - Gerente de Produção de Conteúdo da LEO e Victor Hugo -Diretor de Arte da LEO para comentar sobre o case LEO Learning Brasil que traz diversidade e inclusão como prioridade em sua cultura. A proposta é mostrar para as empresas como incluir a empresa de forma efetiva os dois assuntos, por meio de experiências, ações ou treinamento de colaboradores.

25 – Estratégias para a construção de uma cultura de diversidade e inclusão

Quando: dia 15 de abril, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na quinta-feira, a Pulses, startup que tem soluções de clima organizacional medidos de forma contínua, vai promover uma mentoria coletiva sobre estratégias para a construção de uma cultura de diversidade e inclusão. O evento vai ser guiado por Ana Paula Ulysséa e Sylvia Terra, Co-Founders da FourAll, e pela Mariana Schäffer, Gestora de Projetos da Pulses. Serão debatidos temas como pluralidades, fases da transformação de uma cultura e dicas para construir uma cultura fortemente diversa e inclusiva. As vagas são limitadas.

26 – V amos encontrar juntos as respostas para os desafios das fintechs em 2021 e 2022?

Quando: dias 15 e 16 de abril, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) realizará mais uma edição do Fintouch, maior evento no calendário da entidade e o maior do Brasil focado em fintechs. A programação contará com a participação de nomes de referência nacionais e internacionais do ecossistema de inovação e serviços financeiros. Dentre as personalidades que estarão no evento estão o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa; o Lord Mayor of City of London, Alderman William Russell; Criador do M-PESA (moeda digital criada para comunidades carentes no Quênia), Jimmy Wambua; o CFO e Vice-Presidente de Estratégia do Ifood, Diego Barreto; cofundador da Conta Black, Fernanda Ribeiro; a Public Policy Associate do Nubank, Rafaela Nogueira; dentre outros.

27 – Nova Lei de Licitações: as principais dúvidas dos pregoeiros respondidas

Quando: dia 15 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O CEO do Portal de Compras Públicas - plataforma desenvolvida para a internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços - Leonardo Ladeira, recebe a especialista Drª Valéria Cordeiro, para entender mais sobre os principais impactos da Nova Lei de Licitações, do ponto de vista do pregoeiro. Na semana passada, o Portal realizou uma pesquisa para entender as dúvidas do seu público sobre a Nova Lei de Licitações e selecionou algumas delas para responder exclusivamente na live.

28 – Live Investimentos em Startups: dúvidas frequentes

Quando: dia 15 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os advogados Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo, da Zilveti Advogados, falam sobre os investimentos em fintechs e startups. Os especialistas comentam as diversas modalidades de investimentos nestas empresas, como investidor-anjo, private equity, crowdfunding, entre outros. Além disso, os advogados também falam sobre as questões de proteção aos investidores.

29 – Perspectivas do mercado imobiliário para 2021

Quando: dia 15 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Sienge, em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, promovem um debate sobre as perspectivas do setor da construção para o ano de 2021 e o papel que a inovação pode exercer no desempenho de lançamentos e vendas. Na ocasião, o sócio-consultor da Brain, Marcelo Gonçalves, irá apresentar sua pesquisa sobre inovação na construção. O debate também contará com as participações do economista chefe do Secovi, Celso Petrucci, e o Diretor de Estratégia e Mercado do Sienge, Fabrício Schveitzer, e o CEO do Construtor de Vendas, Fabio Garcez, se juntam ao debate para falar sobre o que esperam para o mercado imobiliário em 2021.

30 – Como a inovação tem ajudado o RH a se reinventar?

Quando: dia 15 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Portal RH Pra Você convida a Gerente de Produtos da Dimep, Shirlei Lima, e a Diretora de People & Development do Xerpay, Mirian Travain, para um papo sobre inovações no departamento de RH. As duas empresas estão inseridas no cenário de inovação: a Dimep oferecendo soluções de controle de acesso e registro de ponto para empresas, e o Xerpay ajudando o colaborador com novas soluções financeiras, através do salário sob demanda.

31 – Webinar FindUP – CS e CX: a fórmula de encantar clientes

Quando: dia 15 de abril, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Comandado por Renato Borges, coordenador de Customer Success da FindUP, startup do ramo de Field Service, e com a participação especial de Mateus Pestana, CEO e cofundador da SenseData, e Erki Franklin, cofundador da Key University, o bate-papo mostrará a fundo o que são as práticas de Customer Success e Customer Experience, para que os expectadores entendam as principais semelhanças e diferenças entre as áreas, as novas tendências de mercado, os impactos financeiros e no relacionamento que o CS e o CX podem proporcionar para as empresas, bem como descobrir o que a FindUP tem feito na prática com seus clientes.

32 – Novos decretos no SAC, como se preparar para as mudanças?

Quando: dia 15 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para debater as principais mudanças no decreto do serviço de atendimento ao cliente (SAC) e seus impactos, tanto para os consumidores quanto para as empresas, os especialistas Albert Deweik, founder e CRO da NeoAssist, Keli Cruz, gerente de atendimento Beleza na Web e o advogado especialista em Direito do Consumidor, Rodrigo Tissot, vão se reunir em um webinar. O evento vai focar nos principais pontos da nova proposta, como: quais as principais mudanças propostas pelo decreto do SAC e o que as empresas precisarão fazer para se adaptar? De que modo essa alteração afeta as atuais operações de atendimento? Como uma plataforma de omnichannel de atendimento pode suportar as novas regras? E o consumidor, como fica?

33 – Transforme e democratize a Educação com a Luminova

Quando: dia 15 de abril, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A rede Luminova, que tem o objetivo democratizar o acesso à educação de qualidade e promover o crescimento humano por meio da ascensão social, promoverá uma conversa sobre o mercado da educação, que é responsável por cerca de 6% do PIB global, segundo dados da Outlook 2021. O encontro será apresentado pelo diretor de franquias da rede, Nathan Schmucler e contará com as participações de Clayton Negri, gerente de expansão, e Fábio Scarela, especialista em inteligência de mercado, em um bate papo sobre o modelo de negócio da rede, as soluções propostas em serviços educacionais e os formatos de franchising desse mercado.

34 – Os super poderes dos OKRs e CFRs

Quando: dia 15 de abril, às 18h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O grande desafio das organizações na atualidade é engajar líderes e equipes e aportar valor aos clientes por meio da realização de projetos e tarefas alinhadas a estratégia organizacional. Neste workshop, serão aprofundados cases e algumas estratégias e ferramentas utilizadas por empresas e organizações como: Adobe, Google (Youtube), Melinda Gates Organization and ONE Organization (do Bono Vox - U2), para conquistarem seus objetivos e alcançarem o sucesso. Entre os tópicos discutidos, estão: conceito de OKRs e CFR's, como gerar produtividade e engajamento com eles, como aplicar na prática, entre outros.

35 – Como transformar sua mente na maior aliada da sua produtividade?

Quando: dia 15 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Quando o assunto é gestão do tempo, sobram fórmulas milagrosas. Da hora que você deve acordar ao aplicativo que vai resolver todos os seus problemas de desorganização, a internet está cheia de gurus que prometem transformar sua agenda em um verdadeiro paraíso - e sem nenhuma dor no caminho. Mas a realidade é que o maior aliado para dominar o seu dia, se tornar um profissional de alta peformance e aindar ganhar qualidade de vida está muito mais perto do que imaginamos. Nesta aula aberta e grátis do curso Gestão do Tempo e Produtividade, da Exame Academy, Tatiana Pimenta, CEO da Vittude, vai falar um pouco mais sobre como podemos tornar a mente num grande apoio para sermos mais produtivos.

36 – Aula aberta com Nizan Guanaes

Quando: dia 15 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O comunicador Nizan Guanaes, fundador da N Ideias, vai ministrar aula aberta da Pós-Graduação da Ânima Educação. Nizan vai falar sobre sua trajetória de vida e seus cases de sucesso utilizando a criatividade para construir marcas e negócios.

37 – TEDx FAAP - Nós e o futuro - Palestra 'Como ver o futuro de forma positiva'

Quando: dia 16 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A palestra de Tiago Lopes, Como ver o futuro de forma positiva, acontece no dia 16 às 14h, e expõe conflitos pessoais do passado que o levou a aderir ao modo de vida positiva que segue nos dias atuais. "Eu quero trazer além do Tiago pessoa jurídica, uma pessoas aqui, trago o Tiago pessoa física”, conta o influencer. “Eu acredito de verdade que todos nós temos capacidade de perceber o futuro de forma positiva e capaz de ser feliz também”.

38 – Lançamento Qintess Ignite Startups 2021

Quando: dia 16 de abril, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Qintess anuncia a 2ª edição do Qintess Ignite Startups, programa de aceleração com foco em inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise avançada de dados. Durante o evento serão apresentados os detalhes da iniciativa.

39 – Curso Como fazer reuniões produtivas?

Quando: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Qualifica, edtech pertencente ao grupo mLearn, está oferecendo um curso destinado a quem quer aprender a fazer reuniões mais produtivas. Com dicas para desenvolver habilidades e competências para planejamento, execução e liderança de reuniões, o curso ensina a administrar o tempo, melhorar a comunicação e obter mais resultados.