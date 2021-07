Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de julho.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

InovAtiva Brasil

Foram prorrogadas as inscrições para o Ciclo 2021.2 do InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina. Até 360 startups e projetos de negócios inovadores de base tecnológica serão selecionados para participar de um ciclo de aceleração online e gratuito, realizado de agosto a dezembro deste ano. O programa tem o objetivo de capacitar empreendedores de todo o país e oferecer oportunidades de conexão, visibilidade e mentoria para as startups. Para mais informações e inscrições, acesse o site.

WorldLabs – Petrobras Conexões para Inovação

O Sebrae e a Petrobras se uniram para promover uma série de webinars sobre o 3º edital do Petrobras Conexões para Inovação – Módulo Startups, programa que seleciona projetos de inovação para startups e pequenas empresas no setor de energia. A iniciativa vai destinar um total de 22 milhões de reais para desenvolvimento de soluções e modelos de negócios com startups e pequenas empresas, sendo 500.000 reais até 1,5 milhão por empresa. Além da ajuda financeira, as startups também vão receber capacitação profissional por executivos da Petrobras. As inscrições estão abertas até o dia 1º de agosto, e podem ser feitas pelo site.

Academia Assaí Bons Negócios 2021

O varejista Assaí vai realizar um concurso para apoiar 1.500 nano e microempreendedores do ramo alimentício prejudicados pela pandemia de covid-19, chamado de “Prêmio Academia Assaí Bons Negócios 2021”. Segundo a empresa, para participar, os empreendedores devem seguir os seguintes critérios: ser micro ou nano empreendedor do setor de alimentos, de qualquer região do país, ser formalizado ou não, ter o negócio ativo na área (ou ter tido entre março de 2020 e julho de 2021), ser de baixa renda e querer continuar ou reabrir seu negócio para gerar renda. Os prêmios vão de 300 a 2.000 reais, mais um vale-compras de 500 reais no Assaí e 2 horas de assessoria individual. Os 15 finalistas irão receber o prêmio de 2.000 reais e um celular. Interessados podem se inscrever no site.

Biodigital Startups

A Bluefields, aceleradora de negócios, criou um programa de aceleração com foco nas indtechs, foodtechs, heathtechs e agrotechs, o Biodigital Startups. O programa consiste em 12 encontros online onde serão aplicadas metodologias de desenvolvimento de negócio focadas na estruturação de startups. Cada grupo de dez startups selecionadas terão um mentor especialista, que será responsável por acompanhar a evolução da startup e conectá-la a mentores e investidores.

Programa Sinergia

A Jornada Amazônia, iniciativa coordenada pela Fundação Certi para fortalecer o ecossistema de inovação do território associado à Amazônia Legal, acaba de lançar o programa Sinergia. Esta edição será direcionada para startups do setor de bioeconomia, constituídas na área da Amazônia Legal, que estejam com CNPJ ativo e gerem valor para a floresta em pé, ou seja, que utilizem de forma sustentável os produtos da biodiversidade amazônica. As startups terão direito a conexões com mentores especializados, grandes empresas, potenciais clientes e investidores nacionais e internacionais. O programa é gratuito e as inscrições devem ser feitas até 30 de julho, no site oficial do programa.

Eurofarma Synapsis

A Eurofarma, farmacêutica multinacional brasileira, anunciou a abertura das inscrições da 4ª edição do Eurofarma Synapsis, programa de aceleração de startups realizado em parceria com a Innoscience. Nesta edição, serão selecionadas as melhores soluções de inovação e tecnologia para diversas áreas da companhia em oito desafios: automação de processos operacionais, inovação para hospitais; mensuração de aprendizagem; integração de informações regulatórias, monitoramento 24x7, acompanhamento de compras; guia de programa sanitário para animais de produção e sequenciamento de produção. As startups selecionadas terão uma imersão completa em cinco meses, e terão a chance de executar um piloto remunerado ainda em 2021. Ao final, poderão se tornar parceiras da Eurofarma. As inscrições vão até 20 de agosto e podem ser feitas no site.

Templo Ventures

O Templo Ventures, braço da rede Templo.cc, startup studio que cria, incuba, acelera e investe em startups, está lançando um programa de aceleração para fintechs, edtechs, healthtechs, proptechs e startups de varejo com modelos de negócios B2B. Nessa primeira rodada, o programa vai selecionar dez startups que vão poder contar com suporte em modelagem de negócios, estruturação comercial e rodadas de investimento. Durante dez meses, os selecionados vão trabalhar junto com mentores do Templo para acelerar o empreendimento. Em troca, a empresa terá de 3% a 10% de participação acionária nas startups. Inscrições no link.

