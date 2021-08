Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de julho.

Prêmio Visão Consciente

O Prêmio Visão Consciente é realizado pela FeComércio RJ e pretende reconhecer seis empresas que fizeram a diferença na pandemia. Para isso, vai receber inscrições em duas categorias: capacidade de adaptação e transformação social. Até três empresas serão premiadas, em cada divisão, com viagens à National Retail Federation (NRF 2022), que acontecerá em janeiro, em Nova Iorque. As inscrições vão até 22 de outubro, pelo site.

Grow Startup

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Grow Startup – Cresça seu negócio, um programa de aceleração de startups da aceleradora BlackRocks Startups, e que foca no crescimento econômico e escalável de negócios liderados por empreendedores negros. Serão selecionadas no mínimo oito startups em fase de pré-operação ou operação. Os interessados podem se inscrever até o dia 08 de agosto, no site.

Gerdau Transforma

A Gerdau abriu as inscrições para o Gerdau Transforma, programa de capacitação online voltado exclusivamente para empreendedores negros de todo o Brasil. O curso gratuito traz aulas e mentorias personalizadas para capacitar profissionais liberais de diferentes áreas. As inscrições vão até o dia 18 de agosto no site do projeto. Para participar, é preciso se identificar como pessoa negra, ter mais de 18 anos e já ter frequentado ou estar matriculado em uma escola pública.

Chamada Sebrae-SP e Fapesp

As startups de base científica e tecnológica do Estado de São Paulo que precisam de apoio para o desenvolvimento de soluções inovadoras podem enviar seus projetos para o edital recém-lançado pelo Sebrae-SP e pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Serão selecionadas 20 propostas para receber até 1,25 milhão de reais cada, totalizando 25 milhões de reais. Podem apresentar propostas empresas de pequeno porte (com até 250 funcionários), com unidade de pesquisa e desenvolvimento no estado de São Paulo e faturamento anual limitado a 4,8 milhões de reais. O prazo de inscrições para o edital vai até dia 19 de outubro, e mais informações podem ser consultadas no site.

CBM Lab

A Construtora Barbosa Mello (CBM) está com inscrições abertas para startups e empresas interessadas em participar de seu hub de Inovação aberta e aceleração de desafios, o CBM Lab. Para isso, serão aceitas propostas para desafios em nas áreas: alertas para prevenção de acidentes, logística de entrega de EPI, plataforma para apropriações, comunicação interna, canteiro Inteligente e treinamento. As inscrições estão abertas até dia 20 de agosto, no link.

Startups Connected

O Startups Connected, programa da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), que tem como principal objetivo promover a conexão entre startups e empresas já estabelecidas, está com inscrições abertas até 08 de agosto. Para participar, as startups devem ter sede no Brasil ou na Alemanha e ter uma equipe de, no mínimo, três pessoas. As sete startups vencedoras serão divulgadas no dia 01 de setembro, por meio das redes sociais da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. As inscrições devem ser realizadas por meio do site da iniciativa.

