Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de julho.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela EXAME em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto e transformação digital.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Programa de Aceleração e Liderança Digital

A agência de marketing Cadastra está com inscrições abertas para o programa de aceleração e liderança digital, voltado para profissionais das áreas de marketing, vendas, tecnologia e recursos humanos que desejam aplicar a transformação digital no dia a dia de suas profissões e organizações e assim melhorar a experiência dos consumidores. As aulas vão acontecer de 23 a 26 de agosto e abordarão 7 áreas do Cadastra Body of Knowledge (CBK), com tudo o que é essencial sobre marketing, performance, tecnologia, estratégia, dados e outras áreas. As inscrições vão até 18 de agosto no site.

Batch#20

A aceleradora WOW está com inscrições abertas para a 20ª turma do seu programa de aceleração, programa totalmente online e que busca startups de todos os setores. Empreendedores de todo o país e com empresas de diferentes estágios — da validação ao MVP — podem se inscrever no Batch#20 da WOW e receber investimentos de 100.000 mil a 300.000 mil reais, com a possibilidade de follow on direto da aceleradora de até 750.000 reais. As inscrições ficam abertas até 23 de agosto no site.

Edital Sebrae e Vale

O Sebrae Rio, em parceria com a Vale, abre inscrições para o 2° Edital de Seleção do Projeto de Desenvolvimento de Empresas da Cadeia de Valor da Vale e do seu entorno. Ao todo, serão 20 vagas para microempresas e empresas de pequeno porte localizadas na região da Baía de Sepetiba (Mangaratiba e Itaguaí), Angra dos Reis e Seropédica, todas no Rio de Janeiro. Durante nove meses, as empresas selecionadas passarão por capacitações com foco em atividades voltadas para o aumento de produtividade e competitividade, além da participação em uma rodada de negócios, com a possibilidade de firmar acordos comerciais. As inscrições vão até 22 de agosto no link.

Acelera Oscar

O Grupo Oscar, dono da rede Oscar Calçados, em parceria com a CMP Business Solutions, empresa de gestão empresarial e governança associada à Fundação Dom Cabral, criou o programa ACELERA OSCAR, que irá premiar startups com até 12.000 reais. Serão selecionadas startups com foco na experiência do cliente e eficiência operacional. Além dos prêmios em dinheiro, as três empresas finalistas terão acesso ao Programa de Aceleração do Negócio da Fundação Dom Cabral e a oportunidade de validar o negócio em 90 lojas da rede Oscar. Inscrições no site.

Linna – Libbs Inovação Aberta

A Libbs Farmacêutica lançou a primeira edição do programa Linna – Libbs Inovação Aberta, que busca conectar e abrir oportunidades de negócios para startups, pequenas empresas e scale-ups dentro da companhia. Nesta edição, serão selecionadas empresas para solucionar oito desafios de negócios da companhia, entre as áreas de Produção, B2B (negócios voltados para o mercado institucional como hospitais, clínicas e governo) e B2C (produtos vendidos em farmácias). O programa é aberto para qualquer empresa que tenha aderência aos desafios propostos e que já tenha sua ideia de produto ou serviço com ao menos um MVP (Produto Mínimo Viável) desenvolvido e validado. As inscrições vão até 3 de setembro de 2021, pelo site.

#GoHard

A VENTIUR Aceleradora abriu as inscrições para uma nova rodada de seu processo de aceleração #GoHard, que irá selecionar 10 startups para mentorias, avaliação e construção de networking com empreendedores e possíveis investidores. Ao final do processo, as empresas finalistas receberão investimentos que vão de 200.000 a 1 milhão de reais, a depender da maturidade e atratividade do negócio. A candidatura pode ser feita pelo site até 5 de setembro.

Scaleup

A Scaleup, escola digital de negócios recém lançada no Brasil pelo ex-Mercado Livre Frederico Flores, acaba de anunciar a sua segunda turma de alunos. Nesta edição, a escola de educação empreendedora também vai selecionar um aluno para um programa de aceleração que vai avaliar a sua empresa em 1 milhão de reais, investimento que acontecerá por meio de consultorias, mentorias, contato com parceiros e fornecedores, créditos em mídia, softwares e programas. Para ser elegível à avaliação para o programa, o empreendedor precisa ser um aluno matriculado da Scaleup e ter concluído um determinado conjunto de aulas. Inscrições no link.

