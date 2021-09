Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de setembro.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto e transformação digital.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Prêmio Empresa Inovadora

A Viasoft, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, oferece gratuitamente às empresas paranaenses a possibilidade de realizar um diagnóstico de inovação, elaborado e assinado por um especialista da área, que vai indicar os caminhos para seguir inovando. As melhores colocadas passarão por novas seleções e poderão concorrer ao prêmio nas categorias:

Indústria;

Varejo;

Cooperativas e Serviço;

Engenharias.



As empresas vencedoras serão anunciadas durante uma premiação no dia 1 de dezembro de 2021. nscrições até 17 de outubro, no link.

Lab NIP

A Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia (ANIP), iniciativa resultado da parceria entre as empresas A Banca, Artemisia e FGVcenn, está lançando o Lab NIP, programa gratuito de aceleração de curta duração. A proposta é acelerar até 30 negócios de regiões periféricas do Norte e Nordeste do país. Ao final das sete semanas de aceleração, as seis empresas que se destacarem vão receber até 15.000 cada e um apoio personalizado após o programa. Os demais negócios participantes terão acesso à bolsa-auxílio de 1.250 reais. As inscrições podem ser feitas até 4 de outubro de 2021, pelo site.

Fast Dating Pague Menos

A rede de farmácias Pague Menos, em parceria com o NINNA Hub, hub de inovação da qual a é mantenedora, criou a iniciativa Fast Dating, que promove a conexão entre startups e a empresa. O foco é incentivar e selecionar 10 empresas para apresentarem seus pitches para os líderes da Pague Menos. Caso alguma das startups apresente uma solução que tenha relação com a rede de farmácias e que seja capaz de melhorar o dia a dia operacional da empresa, elas podem se tornar parceiras comerciais. As inscrições vão até 2 de setembro, pelo link.

Aceleração Yunus Social Business e AISCE

A Yunus Negócios Sociais, braço brasileiro da Yunus Social Business, empresa co-fundada pelo Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, e a Associação de Intercâmbio Sociocultural e Empresarial Brasil Colômbia (AISCE) irão selecionar um negócio social para investir e acelerar. A AISCE oferecerá 200.000 reais para negócios que possam resolver problemas sociais ou ambientais. Além do capital, a chamada também estará aberta para que qualquer investidor, pessoa física ou jurídica, possa investir na companhia. O prazo para inscrição vai até 08 de setembro, pelo link.

Start2Care

O Start2Care, programa de aceleração de startups exclusivo da BASF, está com inscrições abertas para startups tenham soluções em temas como:

Inteligência Artificial para Forecast de Vendas;

Integração e inteligência de dados;

Monitoramento de Mercado

Radar regulatório;

Novos produtos (agentes condicionantes, biotensoativos e tecnologias de extração e processamento);

Internet dos sentidos.

O programa, que terá duração de quatro meses, será baseado em mentorias exclusivas para as startups com uma rede de parceiros, executivos e colaboradores da empresa. Inscrições no site.

Mentoria Digital SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) lançou o Programa de Mentoria Digital para empresas que desejam se adaptar à indústria 4.0. A iniciativa faz parte da segunda etapa prevista no Programa Brasil Mais, uma iniciativa do Governo Federal coordenada pelo Ministério da Economia, com gestão operacional da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e execução do SENAI e do Sebrae. As empresas interessadas podem fazer a inscrição pelo site do Brasil Mais e optar pelo eixo “melhores práticas produtivas”.

Programa de Desenvolvimento Gerencial Sebrae Rio

O Sebrae Rio desenvolveu o Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG 2021), no qual vai oferecer, durante quatro meses, atividades online para empreendedores em temas relacionados à gestão. Serão 30 vagas disponíveis, voltadas para pessoas físicas, MEI, dono micro ou empresa de pequeno porte. A inscrição deverá ser feita até o dia 8 de setembro pelo link.

