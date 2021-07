Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de julho.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Natural One

A Natural One, marca de sucos 100% naturais, anunciou a abertura de inscrições para o Coletivo Natural, programa de aceleração que vai impulsionar projetos ligados à sustentabilidade e criatividade. O programa vai selecionar e premiar 3 projetos com 25.000 reais para que eles saiam do papel e se tornem realidade, além de oferecer mentorias digitais para esses negócios. Os negócios precisam se conectar com três categorias: natureza criativa, alimentação saudável e/ou empreendedorismo sustentável. Os três finalistas serão anunciados no dia 20 de setembro. Interessados podem se inscrever até o dia 22 de agosto, pelo site.

Call for SaaS

A Meta Ventures, braço de corporate venture capital da Meta, iniciou a seleção de startups para o segundo ciclo do “Call for SaaS”, programa de aceleração. Nesta edição, a empresa busca por hrtechs (startups de RH) que utilizam tecnologias como Big Data, IA, e automação para melhorar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência do setor e em temas como recrutamento de pessoas;people analytics; redução de turnover; benefícios para colaboradores; cultura organizacional, entre outros. As inscrições vão até 8 de agosto e podem ser feitas pelo link.

Batalha das Startups

O Batalha das Startups é um reality show produzido pelo Programa Inova360 Startups na Record News que está com as inscrições abertas para a edição 2021. Podem participar startups de todo o Brasil que estejam na fase pré-seed e que já tenham um Mínimo Produto Viável (MVP) validado. Do total de inscritas, serão selecionadas 32 empresas para disputarem por 1 milhão de reais em prêmios, aceleração e mídia dentro do grupo, além de uma uma imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos. As inscrições podem ser feitas pelo link até o dia 15 de agosto.

LelloLab

O LelloLab, o laboratório de inovação da vida em comum criado pela Lello, empresa que administra condomínios, lançou uma aceleradora de projetos e ideias inovadoras. A iniciativa pretende ajudar empreendedores, pesquisadores e empresas em todos os estágios de maturidade, além de startups e até projetos de garagem (iniciativas que ainda estão no papel) por meio de mentorias, aproximação com investidores e conexão com os mais de 3.000 condomínios do Grupo Lello. As mentorias terão duração de 3 a 6 meses e as inscrições ficarão abertas até dia 30 de julho, no site do LelloLab.

Prêmio Nacional de Inovação CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançaram a sétima edição do Prêmio Nacional de Inovação, com patrocínio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Os pequenos negócios selecionados participarão de duas imersões em ecossistemas de inovação, sendo uma nacional e outra internacional, e também terão direito a vagas no curso de Master in Business Innovation (MBI) do SENAI. As inscrições poderão ser realizadas por meio do site do prêmio até o dia 2 de outubro.

Chamadas para projetos de inovação na indústria

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) lançou quatro novas categorias para pesquisa e inovação. Agora, startups, micro e pequenas empresas de base tecnológica interessadas em solução de desafios propostos por médias e grandes indústrias podem contar com essas chamadas disponíveis na Plataforma Inovação para a Indústria. As propostas selecionadas receberão recursos e apoio para desenvolvimento de projetos, passando por processos de validação de protótipo. Mais informações e inscrições no site.

