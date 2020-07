Conheça as quatro startups que são aposta da Visa em 2020

A empresa de pagamentos Visa divulgou nesta semana quais são as startups selecionadas para a quarta edição de seu programa de aceleração, que acontece desde 2017. Por causa da pandemia, todos os encontros e mentorias com os empreendedores serão feitos de forma online. Ao todo, o programa dura cinco meses.

“Neste quarto ano do Programa de Aceleração, nos surpreendemos com a qualidade e a maturidade das startups selecionadas. Enxergamos em todas um grande potencial para trazer novidades e soluções aos consumidores e aos nossos emissores, credenciadores, estabelecimentos comerciais e parceiros”, afirma Percival Jatobá, vice-presidente de inovação e soluções da Visa do Brasil.

As startups selecionadas receberão mentorias com os executivos da Visa e de parceiros de mercado que atuem na mesma área delas. Individualmente, cada uma receberá ajuda para reavaliar sua estratégia e plano de negócios. A etapa internacional do programa, que aconteceu no Vale do Silício nas edições anteriores, também será remota.

As empresas serão conectadas com startups, fundos e empreendedores dos centros de tecnologia de Tel-Aviv, Londres, Singapura e Nova York. Para ajudá-las a se preparar para o mercado de venture capital, o fundo ONEVC, baseado em São Francisco com escritório em São Paulo, irá avaliar cada uma das quatro selecionadas.

Desde a primeira edição, 66 empresas já foram aceleradas pelo programa da Visa. Segundo a companhia, 28 negócios foram fechados por meio do programa, sendo 50% destes negócios com parceiros da Visa, 46% com a Visa e 4% entre as startups. Na edição de 2019, as startups Guiando, Neopag, Ripio, Lett, Getmore, Tranfeera, Tecpay, Medicinae Solutions e Safeticket participaram da aceleração.

Na edição de 2020, um grupo de 11 empresas foi pré-selecionado e, após o Pitch Fest, as melhores soluções foram escolhidas pela banca formada por executivos da Visa e convidados.

Confira abaixo as quatro startups selecionadas:

Grão

A Grão desenvolveu um aplicativo que ajuda a melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, com objetivo de aumentar o conhecimento sobre educação financeira e ganhos financeiros por meio de aplicações mais seguras. A startup foca o público desbancarizado e as classes de baixa renda e busca educar e trazê-los para dentro do sistema econômico financeiro, evitando o endividamento pessoal.

Logstore

A Logstore é uma plataforma de atendimento que capacita as marcas a vender e entregar em um apenas um click. O app guia o cliente na loja física, indicando a localização dos produtos, a quantidade em estoque e a rota de coleta. O objetivo da startup é entregar uma experiência única multicanal no ponto de venda, para que clientes possam encontrar produtos facilmente, pagar usando o celular e finalizar as compras sem filas.

Vivenda

O Programa Vivenda, ao se tornar 100% digital, se propõe a estruturar o mercado de reformas para a população de baixa renda do Brasil. A plataforma se torna um ambiente de negócios entre a indústria da construção civil e o varejo, alinhando mecanismos financeiros, prestadores de serviços e o consumidor final. A solução busca oferecer crédito para pessoas de baixa renda sem garantias e reformas com qualidade técnica.

Xerpa

A Xerpa oferece salário sob demanda no Brasil. A ferramenta Xerpay permite que o trabalhador acesse seu salário dos dias já trabalhados, antes da data de pagamento. Como o funcionário não precisa entrar em dívidas por emergências, a empresa contratante consegue reduzir o turnover de 25% a 40%.