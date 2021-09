Os 3 passos para incluir pagamentos digitais no seu negócio

Por Paula Bazzo, planejadora financeira

Que as vendas online já fazem parte da vida dos brasileiros há uns bons anos, não há dúvidas. E, se ainda havia resistências, o ano de 2020 veio para sacramentar essa realidade. Já nos meses iniciais da pandemia, o e-commerce na América Latina cresceu mais de 50%.

O Mercado Pago, um dos principais intermediadores de pagamentos em e-commerce do país, registrou um aumento de 41% de novos compradores em suas plataformas entre março e agosto de 2020 e uma movimentação de 42 bilhões de reais neste período.

Aí eu lhe pergunto: sua empresa está participando desta festa? Quero aqui trazer três cuidados que um negócio deve ter ao decidir implantar pagamentos digitais.

3 pontos de atenção ao implementar pagamentos digitais nas PMEs

1. Canais de Vendas

O meio através do qual sua empresa vende produtos ou serviços chama-se canal de vendas. Os mais tradicionais são as lojas físicas, mas o digital permite explorar muitos outros: redes sociais, marketplaces, aplicativos de mensagens, e-commerce/loja virtual própria. Neste quesito, é de extrema importância estar atento à experiência do cliente.

Não há necessidade de estar em todos os lugares, mas uma vez que decidiu por algum deles, é significativo ter um bom processo e presteza de atendimento. Isso porque um estudo do Instituto Ovum, em parceria com a empresa norte-americana LogMeIn, evidenciou que 82% dos consumidores deixam de comprar após uma vivência negativa.

Use e abuse de ferramentas de tecnologia que diminuam trabalhos repetitivos como mensagens iniciais e perguntas frequentes. Seja explícito no preço, especialmente se são vendas que não dependam de personalização. Torne fluida a experiência de pagamento para que a compra não seja desmotivada por barreiras no seu processo interno.

2. Meios de pagamento

E quando me refiro a tornar fluida a experiência de pagamento, saiba que nem todos os clientes são como você. Dados do Banco Mundial mostram que 320 milhões dos adultos da América Latina (49%) não possuem conta bancária! No Brasil são 34 milhões de pessoas desbancarizadas segundo dados do Instituto Locomotiva de janeiro de 2021.

Isso significa que há um mercado gigantesco de pessoas que não usarão cartão de crédito para realizar essas compras e vale a pena conhecer quem é seu cliente, oferecendo meios de pagamentos que deem conta de atingir esse pessoal também. A tecnologia do PIX, adotada por mais de 30 países no mundo, é uma solução recente no Brasil que veio para apoiar esse público.

Contudo, saiba que outras alternativas de pagamento passam por vales e cartões de benefícios recebidos por colaboradores de empresa. Facilite para pessoa que quer comprar de você a conseguir, através de múltiplos meios de pagamento!

3. Impacto no negócio

Assim como qualquer iniciativa de expansão de negócio, o simples fato de aumentar o faturamento por expandir os canais de venda não representa um resultado satisfatório por si só. Ao decidir digitalizar as vendas, avalie que tipos de taxas incidirão e de que forma os preços precisam ser repensados. Especialmente se você decidir absorver o custo de logística.

Compreenda de que forma elas impactarão na lucratividade e perceba também se o prazo de recebimento do dinheiro prejudica ou favorece o capital de giro do empreendimento.

Digitalizar seu negócio não é mais apenas uma tendência. É garantir a continuidade de negócio, se conectar e atender expectativas de clientes e expandir sua capacidade de faturamento com investimentos menores que um ponto físico demandaria. Sua empresa está pronta? Sua equipe está pronta?

