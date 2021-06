Quer aparecer no topo das buscas? Executivo do Google ensina como

O que faz uma empresa, principalmente as pequenas e médias, terem sucesso na internet? Segundo Rodrigo Rodrigues, diretor de soluções para o consumidor - divisão que trata das questões voltadas a pequenas e médias empresas - do Google para o Brasil, uma boa visibilidade na internet surge da combinação de três elementos:

Perfil completo no ambiente online;

Atualizações constantes;

E estar antenado às principais tendências do momento.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

“Em linhas gerais, quanto mais completo estiver o perfil da empresa no Google, maior a probabilidade dos algoritmos entenderem que aquela empresa é relevante para a busca que está sendo feita, colocando a empresa em destaque na página de resultados da pesquisa”, diz ele.

Os erros mais comuns

O especialista explica que não basta criar um website para a empresa, mas é preciso gerenciar a presença online daquela marca de maneira contínua. “Muitas empresas ainda não sabem que é possível gerenciar a presença online de sua empresa na web de forma simples e gratuita”, diz. Sendo assim, um dos principais erros empreendedores que querem manter uma presença digital é não cuidar dela com atenção.

Segundo ele, o primeiro passo para isso é verificar o perfil da empresa no Google, ou seja, garantir a autenticidade daquele empreendimento. “O empreendedor deve atualizar as informações sobre horários de funcionamento, opções de entrega, responder dúvidas e até mesmo compartilhar fotos e promoções com seus clientes, é muito simples e rápido”.

5 dicas para a empresas que querem ter sucesso no digital

1. Mantenha as informações sobre a empresa atualizadas

Informações como horário de funcionamento e detalhes sobre a situação atual de funcionamento (o estabelecimento pode estar com restrições de funcionamento, mas oferecendo a retirada no balcão ou delivery, por exemplo) atualizadas são essenciais, pois facilitam a busca dos consumidores.

2. Seja acessível

“Quando um consumidor encontra uma empresa no Google, ele pode entrar em contato via mensagens de texto para reservar um serviço ou deixar uma opinião”, diz. “Um bom atendimento é indispensável para conquistar e fidelizar o consumidor”

3. Faça postagens regulares no perfil da empresa

A dica é compartilhar, periodicamente, informações úteis para os seus clientes, como a chegada de novos produtos ou promoções. Como sugestão, Rodrigues afirma que empreendedores podem optar por oferecer promoções especiais para novos seguidores do perfil da empresa ou descontos, como parte de uma estratégia de atração de novos consumidores.

4. Edite e adicione atributos para demonstrar o diferencial da empresa

Quanto mais detalhes, melhor. Ribeiro explica a importância de destacar os diferenciais da empresa e seu modelo de negócio, tudo de maneira digital. Como exemplo, está o comentário sobre as práticas sustentáveis da empresa ou se os ambientes são “pet friendly".

5. Crie seu site

Segundo o especialista, cerca de 70% dos clientes preferem comprar de empresas que têm um site ativo. Sendo assim, criar um site gratuitamente já é um grande diferencial competitivo.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.