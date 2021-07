Xô, medo: como acabar com esse bloqueio para o empreendedorismo feminino

Por Marina Gurgel*

Durante as mentorias que participo, o medo aparece de forma frequente como um obstáculo para as empreendedoras darem o próximo passo. Ele está presente nas mais diversas fases do empreender: logo no início, temos o medo de testar aquela ideia que na nossa cabeça parecia tão perfeita; quando vamos digitalizar o nosso negócio, temos medo de nos expor nas redes sociais; e sempre que vamos dar o próximo passo, ele volta a nos incomodar. Existem também aqueles medos que nos acompanham por todo caminho como o medo de vender, de fazer negociação e o da gestão financeira.

Acho importante ressaltar, no entanto, que o medo é um sentimento importante, como todos os outros. A importância mais óbvia é que sem ele, nos exporíamos a uma série de situações perigosas. Quando estamos empreendendo, o medo nos deixa mais alertas. Com ele, somos capazes de identificar e analisar os riscos. O medo se torna negativo quando nos paralisa, e para evitar que isso aconteça, eu costumo seguir quatro passos.

Como evitar que o medo paralise sua jornada empreendedora

1. Reconheça e expresse o seu medo

Se você chegou até aqui no texto, você provavelmente está querendo enfrentar algum medo, correto? Então, aproveite este momento para reconhecê-lo. Em seguida, escreva-o num papel de maneira específica, ex: “medo de ninguém gostar do meu produto”, “medo dos insumos aumentarem de preço”, “medo de virar meme nas redes sociais”. É bastante importante que cada um destes cenários tenebrosos que imaginamos esteja bem identificado.

2. Faça um plano de ação

Para cada um destes medos que você anotou, escreva um plano de ação para evitar que ele aconteça ou para diminuir o impacto caso seja impossível impedi-lo.

3. Faça cursos

Procure cursos e mentorias sobre o assunto que está te assustando. Muitas vezes, para as questões que nos amedrontam, já existem ferramentas e técnicas que podem deixar a passagem mais suave.

4. Hora do planejamento

Usando o plano de ações e o que você aprendeu no curso, faça um bom planejamento. Lembre-se das dicas básicas de planejamento, como: comece pequeno, faça testes e recolha feedbacks antes de expandir; tente quebrar cada ação grande em atividades menores, assim será muito mais fácil colocá-las em prática; e, foque em ações que só dependem de você.

E a dica mais importante de todas: comece! Enfrente seus medos, mas não acabe com eles, use-os a seu favor.

*Marina Gurgel é Cientista Social e Gerente do Instituto Rede Mulher Empreendedora

