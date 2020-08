Com semana de 4 dias e home office, startup cresce e vai aos EUA

Nova York e Seattle, nos Estados Unidos, vão ser as primeiras cidades fora do Brasil onde o aplicativo de entregas de produtos para pets Zee.Now vai começar a funcionar.

A expansão acontece depois de o serviço ser alavancado por mais pedidos de delivery durante a pandemia do coronavírus e de a marca Zee.Dog, dona do aplicativo, receber um aporte de 100 milhões de reais em junho.

Em abril, quando os casos de coronavírus estavam em forte ascensão no Brasil, e o isolamento social impedia que as pessoas fossem às compras nas ruas, o Zee.Now recebeu 60% mais de pedidos e teve 73% mais de receita, na comparação com março.

Em atividade desde 2019, a Zee.Now oferece delivery de produtos pet em minutos, com centros de distribuição próprios e entregadores especializados. As entregas estão disponíveis 24 horas.

A Zee.Dog é uma startup de produtos para pets que aposta no design e na inovação para oferecer desde guias amortecedoras de puxões a brinquedos estilizados com personagens da Disney para cachorros e gatos.

Com um modelo de trabalho que permite uma semana útil de apenas quatro dias desde março — decisão pioneira no país —, a empresa também se destacou por adotar o home office como política permanente, mesmo após a pandemia.

Apesar de a expansão para os Estados Unidos ter sido impulsionada pelo aporte de 100 milhões de reais da gestora TreeCorp, a empresa quer manter a filosofia anterior à enxurrada do dinheiro.

Em entrevista à EXAME em julho, o cofundador da empresa, Thadeu Diz, disse que a empresa pretender fingir que esse dinheiro novo “não existe”, como uma forma de estimular os colaboradores a focar, assim, o crescimento e o desenvolvimento de novos produtos.

No Brasil, o serviço já contempla 140 bairros do Rio, São Paulo e Niterói. Outras três cidades do país também devem receber o aplicativo neste ano.

De acordo com a empresa, em 2020, o faturamento já é 4,5 vezes maior do que o do ano passado. Até agora, o aplicativo de entregas já teve 300.000 downloads, sendo 130.000 no primeiro semestre de 2020.

Desde o início da pandemia, a empresa observou um crescimento acima da média de vendas de produtos como brinquedos (que dobraram) e higiene, que teve um aumento de 80%.