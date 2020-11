Com R$ 500 mil em prêmios, Serasa lança desafio para pequenas empresas

O Serasa Experian está com inscrições abertas para um desafio de inovação para micro e pequenas empresas brasileiras. A empresa tem um orçamento de 500.000 reais para distribuir em prêmios aos vencedores. O objetivo da iniciativa é apoiar os empreendedores a desenvolver projetos de inovação para enfrentar as demandas do pós-pandemia.

“Se de um lado as micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no país, de outro são as que possuem menor fôlego financeiro para suportar as oscilações de demanda provocadas pela pandemia. Assim, nosso objetivo com o Desafio é apoiar o empreendedor na viabilização dos projetos de adaptação de seu negócio à atual conjuntura”, diz a diretora de responsabilidade corporativa, marketing e comunicação da Serasa Experian, Sirlene Cavaliere.

Podem se inscrever microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas. Na inscrição, os participantes precisam submeter o projeto de inovação que pretendem realizar para manter sua empresa no novo ambiente de negócio. Um comitê julgador irá selecionar os 20 melhores projetos, que serão premiados com 25.000 reais.

“O prêmio ajudará na implantação da ideia ou na ampliação do projeto. Outro ponto importante é que a inciativa será apresentada para uma comissão julgadora composta por executivos de grandes empresas. Além disso, os projetos vencedores serão divulgados para a imprensa, para dar visibilidade desses negócios e compartilhamento de boas práticas”, diz Cavaliere.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro, pelo site http://www.desafioserasaexperian.com.br. Na inscrição, os empreendedores podem informar há interesse em receber uma mentoria gratuita sobre negócios dos funcionários da Serasa Experian.