Para estimular empreendedorismo, Colorama cria curso para formar manicures

A Colorama, marca de esmaltes, lançou um curso profissionalizante online para manicures que desejam melhorar as habilidades ou aprender a profissão para atuarem de maneira autônoma. O objetivo do curso, oferecido em parceria com a plataforma de educação Eduk, é auxiliar mulheres que foram duramente impactas pelos reflexos econômicos negativos da pandemia de Covid-19.

São três horas de conteúdo, que abordam temas que vão desde a história da profissão até os materiais necessários para ser uma manicure, além de demonstrações dos diferentes formatos de unha e as fases da preparação, esmaltação e finalização. Em uma outra frente, a Colorama também vai disponibilizar vídeos sobre empoderamento feminino e capacitação financeira e digital para mulheres desenvolvidos pelo Instituto Free Free, focado em iniciativas sociais para mulheres. O curso como um todo tem custa R$77 e ficará disponível por tempo ilimitado na plataforma da Eduk.

A longo prazo, o intuito da Colorama é se posicionar ainda mais como uma empresa de impacto social. Além do curso online, a empresa também mantém um projeto de capacitação profissional de jovens e adultos chamado Casa da Manicure, na ONG Casa do Menor, em unidades no Rio de Janeiro, Alagoas e Paraíba.

Segundo Maria Belen Torrens, diretora da marca Colorama, o novo curso digital - bem como o projeto social - fazem parte de um compromisso mais amplo da L'Oréal, grupo proprietário da marca, para o futuro. "A L’Oréal vai investir 50 milhões de euros para apoiar projetos relacionados às mulheres vulneráveis, promovendo a integração social e profissional, prevenindo a violência contra as mulheres e oferecendo assistência às refugiadas e com deficiência", diz. "No Brasil, o L’Oréal Para o Futuro visa acelerar os projetos direcionados às mulheres vulneráveis de comunidades e de populações indígenas."

Ainda sobre o curso online, a Colorama anunciou que irá oferecer acesso gratuito a até 2.000 mulheres e situação de vulnerabilidade e sem condições de pagar pelo conteúdo ao longo de 2021. "O apoio às mulheres brasileiras é um compromisso de marca", diz Torrens.

