Caixa disponibiliza nova linha de crédito para pequenas empresas

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando uma nova linha de crédito para pequenas e médias empresas afetadas pela crise causada pelo novo coronavírus. Desde segunda-feira, 24, o banco oferece a linha de crédito para capital de giro estabelecida pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), fruto da Medida Provisória 975/2020.

As linhas são para empresas com faturamento entre 360.000 e 300 milhões de reais ao ano. O crédito é garantido pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e poderá ser pago em até 60 meses, com carência de 9 a 12 meses. Os juros são de 0,63% ao mês para pequenas empresas e a partir de 0,53% para médias.

“A Caixa vai assumir, mais uma vez, o seu papel de instituição protagonista das políticas de crédito para empresas de pequeno e médio porte, apoiando aqueles que estão fazendo o Brasil retomar as atividades econômicas”, disse o presidente do banco, Pedro Guimarães. A Taxa de Abertura de Crédito (TAC) foi zerada pela instituição financeira.

Como solicitar

Empresas com faturamento de até 30 milhões de reais em 2019 podem solicitar o crédito diretamente nas agências da Caixa ou no site do banco. As médias empresas, com faturamento acima de 30 milhões, precisam ir diretamente a uma das agências para que os documentos e demais trâmites de contratação sejam feitos.

O FGI irá garantir até 80% do valor emprestado, mas os sócios das empresas podem usar garantias próprias adicionais. O empréstimo poderá ser usado para adquirir máquinas e equipamentos; custear despesas operacionais, como pagamento de salário de empregados; e compra de matérias-primas, mercadorias, entre outros.

O valor mínimo do crédito é 15.000 reais e o máximo é 10 milhões — a quantia é definida com base na avaliação de crédito de cada cliente.