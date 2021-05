Brasil bate recorde de novos negócios em 2021

O mês de janeiro de 2021 foi responsável por um recorde no número de novos negócios no país. Foram 312.462 aberturas para registros de microempreendedores individuais (MEIs), segundo um levantamento feito pela Serasa Experian. O número é o maior já registrado desde janeiro de 2010, quando se iniciou a série histórica.

O montante de novos empreendedores também representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo mês de 2020. Na soma de todos os portes de empresas — incluindo MEIs — foram abertos 370.581 negócios em janeiro deste ano, um aumento de 15,6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, e também o maior volume mensal desde 2010.

“A possibilidade de trabalhar para si mesmo e alavancar seus ganhos financeiros passou a ser mais interessante para os brasileiros, principalmente devido ao momento de crise no mercado de trabalho formal”, afirmou o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

O setor do comércio teve o maior número de novos empreendedores em comparação com o mesmo mês de 2020. O setor de serviços, porém, teve a maior alta histórica na última década, com 246.859 novos negócios em janeiro de 2021, o maior número dos últimos dez anos.

